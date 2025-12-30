氣志團“房総の伝説の先輩”Toshlと歴史的コラボが実現
TBSでは、12月31日午後4時30分からバナナマン（設楽統、日村勇紀）がMCを務める『大晦日オールスター体育祭』を放送する。ロックバンド・氣志團とToshlが初コラボし、番組の応援ソングを歌唱することが決定した。
【番組カット】氣志團×Toshl！夢のコラボが実現
応援ソングは氣志團の代表曲「One Night Carnival」。氣志團は昨年も同曲を熱唱。スタジオのボルテージが最高潮に達した。
今年は、綾小路セロニアス翔が“房総の伝説の先輩”と慕うToshlとの歴史的コラボで、スタジオは前年を上回る熱気に包まれる。スタジオで歓声を上げる多数の豪華芸能人とトップアスリートの熱量も併せて注目が集まる。
【番組カット】氣志團×Toshl！夢のコラボが実現
応援ソングは氣志團の代表曲「One Night Carnival」。氣志團は昨年も同曲を熱唱。スタジオのボルテージが最高潮に達した。
今年は、綾小路セロニアス翔が“房総の伝説の先輩”と慕うToshlとの歴史的コラボで、スタジオは前年を上回る熱気に包まれる。スタジオで歓声を上げる多数の豪華芸能人とトップアスリートの熱量も併せて注目が集まる。