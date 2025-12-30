◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する21チームの区間エントリーが、29日に発表されました。

東海大学は昨年の予選会、チーム10番目を走っていたロホマン シュモン選手(当時3年)が熱中症でゴール直前に棄権。アクシデントもあり、11年続いた箱根への道が閉ざされました。

それでも今年の予選会では5位に入り、2年ぶりの本選出場。チーム一番のスピードを誇るキャプテン・花岡寿哉選手(4年)は自身2度目となる2区を任され、前回出場の第100回大会で1区区間5位の走りを見せた兵藤ジュダ選手(4年)は自身2度目の1区へ。ロホマン選手は8区に起用されました。

メンバー変更は往路、復路ともレース開始前に1日4人、最大6人まで可能。当日どんな動きがみられるのでしょうか。

以下、東海大学の区間エントリー

1区 兵藤ジュダ(4年)

2区 花岡寿哉(4年・駅伝主将)

3区 平井璃空(2年)

4区 南坂柚汰(3年)

5区 岩根正悟(2年)

6区 水野夢大(2年)

7区 鈴木天智(4年)

8区 ロホマン シュモン(4年)

9区 藤田悠(3年)

10区 中井陸人(4年)

〈補欠登録〉草刈恭弓(4年)竹割真(4年)永本脩(3年)矢口陽太(3年)中野純平(2年)松山優太(1年)