Image: ギズモード・ジャパン generated with ChatGPT

あまり頼りすぎはよくない…？

AIに尋ねて答えを導き出してもらうのは、いまや初歩的な活用スタイル。Microsoft（マイクロソフト）でさえ、WindowsをエージェントOS化して、ユーザーの代わりに自動で次々とタスクをこなしていく進化を目指しています。でも、こうした使い方が悲劇を招くリスクも否定できませんよ。

GoogleのAIエージェントが暴走？

このほどNotebookcheckは、Google（グーグル）が提供する「Google Antigravity」のユーザーが遭遇したトラブルを紹介。開発者向けのGoogle Antigravityでは、単にプログラミングのコード記述が進められるだけでなく、AIエージェントがプログラムやタスクを実行して検証まで完了する環境が整います。自律的にブラウザを立ち上げて操作したり、PCのクリーンアップ作業まで任せたりできるのが特徴的ですね。

ちなみに、Google Antigravityをターボモードで稼動させると、ユーザーによる確認をスキップし、完全自動でPC操作が進められるんだとか。ところが、あるユーザーが、このモードでGoogle Antigravityを利用中、一時キャッシュファイルを削除したかっただけなのに、プロンプトの指示内容を誤ってしまったのか、いきなりDドライブが丸ごと削除されてしまう悲劇に見舞われた模様！

AIは責任を取ってくれない…

まさかのAIエージェントによるPC破壊？ ショックを受けた悲劇のユーザーは、一部始終を投稿型ソーシャルサイトのRedditで暴露しました。

誤ったプロンプトを打ち込んだミスはあれど、本当に指示を実行してよいか確認されることもなく、作業中のフォルダのみ残して、あとはドライブの全データが消去されてしまうだなんて〜。

なお、Redditに寄せられた回答には、ユーザーに同情するものもあれば、そもそもPCでルート権限まで与え、なんでもAIエージェントにさせてしまう設定許可したユーザーが悪いと酷評するものまで、まさに賛否両論。

どうせ作り話でしょう？ そう突っ込まれたユーザーが、悲しい声で動画を公開し、事情を説明する展開にまでいたりましたよ。どうやらバックアップは取っておらず、あらゆる復元サービスを利用しても元に戻らない深刻さのようです。

AIがスゴいのは、だれもが認めるところ。でも、もしかすると過大評価されている面もあったり、当のAIを開発する側が、AIに限界があることを強調していたりします。

AIエージェントに、どれくらい頼ってよいものか？ 開発提供するうえで、想定外の悲劇を防ぐ安全措置を講じておくことが求められる時代になってきたのかもしれません。

Source: Reddit via Notebookcheck