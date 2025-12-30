早朝に目覚めた投稿主さんの目の前には、まさかの可愛すぎる光景が広がっていたのだそう。動画は2.6万回以上も再生され、「絶対に寝にくいと思うんだけど優しく受け入れてあげるんだね」「可愛い尊いですね」とのコメントが集まっています。

【動画：朝早く目が覚めた結果→目の前で、２匹のネコが…とんでもなく尊い『まさかの光景』】

目覚めて、目の前に広がっていた光景とは…

Youtubeアカウント「《あつし》Channel@猫たちと一緒」さまに投稿されたのは、寝起きの投稿主さんの目の前に広がっていた光景。そこには二匹の猫が重なり合って、一緒にベッドで横になっている姿がありました。

投稿主さんは、思わず二匹の目の前まで近づきます。投稿主さんによると、この二匹が一緒に寝ているのは驚きだったとのこと。右に左にと確認するように、両サイドから猫を動画に映しています。

幸せな光景に思わず漏れる声

投稿主さんは二匹の姿に、「めちゃくちゃかわいい」と声を漏らします。よく見てみると、ロビンくんがチップくんに完全に上に乗られてしまっていたのだそう。下敷きになっているロビンくんは若干苦しそうな表情をしています。

チップくんはロビンくんに抱き着くような態勢になっており、満足げな表情をしています。全身がくっつきあっているので、暖かくて気持ちがいいのかもしれません。とても幸せそうです。

手と手を重ね合わせる姿が可愛すぎる

チップくんは少し目が覚めてきたのか、体を起こします。すると、チップくんは自分の手をロビンくんの手の上にそっと重ね合わせたのだとか。小さな手と手が重なり合って、とても可愛らしい姿になっています。

起き上がったチップくんは、投稿主さんに朝の挨拶をします。撫でてもらいながらも、まだ眠そうな表情をしていたのだそう。投稿主さんは朝から素敵な光景を見られて幸せだったとのことです。

一緒に眠っている二匹の猫の姿は、Youtubeで2.6万回以上も再生され、「ロビン、「いつ降りるんだろうなぁ」感がすごい顔」「チップとロビンがくっついて寝てるの可愛い」「ロビさん絶対に寝にくいと思うんだけど優しく受け入れてあげるんだね。素敵なお兄ちゃん（お母さんかも）」「あったくて甘えられるお兄ちゃんお姉ちゃん出来て良かったねチップ君」「重なりお手て可愛い尊いですね」といった声が寄せられています。

Youtubeアカウント「《あつし》Channel@猫たちと一緒」さまには、猫たちと飼い主さんのドタバタな生活の様子がたくさん投稿されています。表情豊かな猫たちの姿に思わず笑みがこぼれます。

