庭で発見されたへその緒付きの4匹の子猫の成長記録が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は101万回を超え「こんなに小さくても力強くミルク飲んでますね」「お世話大変だったと思います！お疲れ様でした」「責任感のある方に保護されて良かったね」といったコメントが集まっています。

【動画：『ママ猫が帰ってこない』体が冷え切った生後1日の子猫を保護…約1か月間の軌跡に涙】

生まれたての子猫を保護

YouTubeアカウント「ねこたま庵」に投稿されたのは、子猫のきょうだいの成長物語。投稿者さんの元に「庭で生まれたての子猫が鳴いていて、ママ猫が戻ってこない」という相談が入り、急いで保護したのだそう。保護された4匹の子猫たちの体は冷え切っていました。そして、74gと低体重の子もいたのだそう。保護したときは、自力でミルクを飲めなかったため、動物病院でカテーテルで授乳してもらったそうです。

順調に成長

子猫たちは無事に次の日を迎えることができ、そこから体重も少しずつ増えていったそうです。生後4日になると「おなかすいたー」と大きな声で鳴けるほど元気に。ミルクを飲んだら寝る、起きたらミルクを飲む、を繰り返し、順調に大きくなっていったそうです。

生後24日になると歯が生えてきていたので、離乳食を始めたそうです。今までミルクだったので、3匹が食べなかったそうですが、ハナちゃんだけ自分から挑戦して食べていたのだそう。そして、ハナちゃんはトイレもひとりでできたそうです。

できることが増えていく楽しみ

爪とぎをしたり、おもちゃで遊び始めたり、できることがどんどん増える子猫たち。生後30日をすぎると、離乳食をもぐもぐ食べられるようになったそうです。投稿者さんの後を追いかける可愛い姿も見せてくれたのだそう。子猫たちは、生後2ヵ月まで投稿者さんのおうちで暮らし、現在は里親さんの元で暮らしているそうです。手のひらに乗ってしまうほど小さかったのにたった1ヵ月で素晴らしい成長を見せてくれた子猫たちでした。

動画には「ポンポコリンの、お腹も、ちっちゃい、お手てのフミフミも、可愛くてたまんない」「ほやほやの可愛い猫ちゃん、目に入れても痛くないほどですね」「小さな体で頑張って生まれてきてくれてありがとう」といったコメントが寄せられています。

YouTubeアカウント「ねこたま庵」では、保護猫活動の様子が投稿されています。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ねこたま庵」さま

執筆：tonakai

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。