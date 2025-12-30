インスタグラムを更新

女子ゴルフの吉田鈴（大東建託）が28日、自身のインスタグラムを更新。姉の優利（エプソン）に撮ってもらったという写真を公開すると、ファンからは歓喜の声が上がった。

ジャケットにミニスカートを合わせた吉田鈴が、街中で笑みを浮かべている。「よしだゆーり氏に撮ってもらいました 撮り方が神すぎる（笑）」とつづり、インスタグラムに写真を公開した。

まるで雑誌のストリートスナップのような写真の数々に、ファンも大歓喜だ。

「どんだけ可愛いねん。 よしだゆーり氏 神やん！」

「鈴ちゃん、かわいいねぇ お姉ちゃん、ナイスショット」

「よしだゆーり氏さすがです！！！ありがとうございます！！！モデルが最高です！！！」

「さすがミス取れ高」

「私服も可愛い」

「どこの専属モデルさん ゴルフ知らない人が見たら、その美しさに驚くのでは」

ツアー未勝利の鈴は今季34試合出場でトップ10が3回。年間獲得賞金は2558万3695円でメルセデス・ランクは51位だった。

米ツアー参戦中の姉・優利は今季、馬場咲希と組んだダウ選手権で6位。国内ツアーは3月のVポイント×SMBCで4勝目を挙げた。



（THE ANSWER編集部）