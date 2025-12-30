吉田鈴【写真：スポーツ報知/アフロ】

　女子ゴルフの吉田鈴（大東建託）が28日、自身のインスタグラムを更新。姉の優利（エプソン）に撮ってもらったという写真を公開すると、ファンからは歓喜の声が上がった。

　ジャケットにミニスカートを合わせた吉田鈴が、街中で笑みを浮かべている。「よしだゆーり氏に撮ってもらいました　撮り方が神すぎる（笑）」とつづり、インスタグラムに写真を公開した。

　まるで雑誌のストリートスナップのような写真の数々に、ファンも大歓喜だ。

「どんだけ可愛いねん。　よしだゆーり氏　神やん！」
「鈴ちゃん、かわいいねぇ　お姉ちゃん、ナイスショット」
「よしだゆーり氏さすがです！！！ありがとうございます！！！モデルが最高です！！！」
「さすがミス取れ高」
「私服も可愛い」
「どこの専属モデルさん　ゴルフ知らない人が見たら、その美しさに驚くのでは」

　ツアー未勝利の鈴は今季34試合出場でトップ10が3回。年間獲得賞金は2558万3695円でメルセデス・ランクは51位だった。

　米ツアー参戦中の姉・優利は今季、馬場咲希と組んだダウ選手権で6位。国内ツアーは3月のVポイント×SMBCで4勝目を挙げた。

（THE ANSWER編集部）