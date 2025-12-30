【変化】スマホでお賽銭 キャッシュレス化した神社「金額が上がった」利便性以外のメリットも 福岡
クリスマスが終われば正月ですが、お賽銭（さいせん）にある変化が起きています。「キャッシュレス化」です。
キャッシュレスの波は、正月の定番行事の初詣にも。
■鳥飼八幡宮・山内圭司 宮司
「こちらがキャッシュレス決済のQRコードです。ことしの9月から、念願の導入をさせていただきました。」
福岡市中央区の鳥飼八幡宮に導入されていたのは、決済サービス「PayPay」が使える「キャッシュレスのお賽銭」です。
「現金を持たない時代になってきて、参拝に来たけれど今は現金がないと。特に観光の外国人の方は現金を持たないですから、キャッシュレスでお賽銭を納められませんかという声をたくさんもらっていました。」
利便性以外のメリットもあるようです。
■山内宮司
「（お賽銭の）金額が上がりました、かなり。今まで硬貨でお賽銭をしていた方がお札になったり。多い時で10倍ぐらいに。」
また、現金が減ることで「賽銭泥棒」対策につながることも期待されています。
手軽で早くて便利なキャッシュレス決済の浸透で、新年を彩る風景も変わりつつあります。