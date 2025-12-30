【プレーバック２０２５】過去最多９７６５頭駆除、クマ被害が増えたワケ･･･ハンターらが実情語る

今年ほどクマ被害が顕著になった年はなかった。環境省によると、今年４〜１０月末の全国のクマの駆除数は、速報値で９７６５頭。７か月間の集計にもかかわらず、統計を開始した２００６年度以降で最多となっている。全国の被害件数２０９件、被害者数２３０人、死者数１３人も最多。この状況はなぜ引き起こされたのか。実際に活動しているハンターらに実情を聞いた。

今年、クマの恐怖が世に広まったのは、北海道・知床半島の羅臼岳で東京在住の２６歳男性が登山道で襲われ、８月１５日に遺体が発見されたことだった。羅臼町職員で、３０年以上ハンターとして活動する田澤道広さん（６６）は「あのクマは、当時付近でよく目撃されていた『人を怖がらない親子連れ』だったんです。亡くなった方はクマよけの鈴を付けていたそうですが…。見通しのいい場所で声をあげ、手を叩くなどするだけでも、クマは逃げるはずなんですけどね」と首をかしげる。

なぜ人間を恐れないクマが出てきたのか。田澤さんは食料事情が大きく関わっていると指摘する。「山で食料バランスが崩れると、飽和状態になって生存競争に敗れたクマが街に出てくる」。弱いクマが食料確保のため、仕方なく人間を襲っている可能性があるのだという。

羅臼町では、実は２３年が突出してクマ被害が多かった。今年は２３頭を駆除したが、同年は７１頭。「当時はハイマツ、サケ・マス、木の実と全てが不作」。今年の駆除数は過去２番目の多さで「サケ・マスは大丈夫なのですが、木の実が極めて不作だった」と説明する。

この「２年前」をポイントと指摘するのが、秋田猟友会事務局の関係者だ。東北地方は環境省発表のクマ駆除数の７割近くを占めるが、県別では秋田の１９７３頭が最多だった。同関係者は「確かに今年は木の実が大凶作だった」とした上で、「東北地方ではほんの１０年前までは、ブナの実の増減は５〜７年周期だったのに、近年急に２年周期になったんです」と指摘する。

それまでは凶作４〜６年・豊作１年のサイクルが、凶作と豊作が交互に来る形に。豊作年の数が増えれば被害が減るようにも見えるが、「豊作の翌年の凶作時に被害が拡大する」のだという。豊作年に個体数が増加した状態で凶作を迎えるとエサのバランスが崩壊。市街地にクマがあふれ出す。つまり、木の実の豊作サイクルの変化に合わせ、クマ被害が増える周期も激変したということだ。

原因は地球温暖化による気候変動が考えられるが、詳しくは解明されていない。同関係者は「今年凶作なので、来年は豊作。クマ被害は少なくなるでしょうが、再来年の凶作時には再び問題が起こるかも知れませんね」と話した。