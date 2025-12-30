第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）を主催する関東学生陸上競技連盟は２９日、出場２１チームの１〜１０区登録と補欠登録６選手を発表した。往路（２日）、復路（３日）ともにスタート時間（午前８時）の１時間１０分前に当日変更が可能で、各校ともに補欠登録した主力選手を勝負区間に投入する。変更は区間登録選手と補欠登録選手の交代だけで、区間登録選手同士の交代はできない。

箱根駅伝予選会（１０月１８日）の敗退校で編成され、本戦にオープン参加する関東学生連合は、１区に筑波大の川粼颯（３年）、２区に駿河台大の古橋希翁（３年）、３区に法大の大島史也（４年）と序盤に実力ランナーがそろった。

予選会の個人ハーフマラソンでは、１時間２分１２秒で個人総合１２位、日本人５位と好走して関東学生連合チームでトップだった東大の秋吉拓真（４年）は７区に登録された。予選会の後、１１月上旬に肺炎を患い、１１月２９日の日体大学長距離競技会１万メートルでは自己ベスト記録（２８分４５秒６２）から約１分遅れる２９分４３秒２９と苦戦。しかし、その後、調子を取り戻し、１２月１３日に千葉県内で行われた関東学生連合の合同練習で好走し、７区登録を勝ち取った。「練習の感じでは状態は良くなっていると思います。体調も良いので本番で良い走りが出来るように頑張ります」と秋吉は前向きに走った。

関東学生連合は、今大会から選考基準が２点、大きく変更され、戦力アップが期待できる。

〈１〉前回まで予選会落選校の中からハーフマラソン個人の上位１６人（各校１人）が選出され、本戦登録の１２月１０日の時点で走れない選手もいたが、落選校上位１０校のチーム枠（１０人）の選手選考は各校に委ねられたたことで好調の選手が登録された。予選会総合２１位以下の所属で個人上位６人は実力派がそろった。

〈２〉出走上限が１回から２回に緩和。前回８区に出場し、区間７位相当だった秋吉は１年前の貴重な経験を生かすことができる。

秋吉は、兵庫・六甲学院高から滑り止めなしで東大を受験して現役合格。１５００メートル（３分４８秒２０）、５０００メートル（１３分５０秒０９）、１万メートル（２８分４５秒６２）、ハーフマラソン（１時間１分３８秒）の４種目で東大記録を持つ。文武両道の秋吉は、卒業後も学問と競技を追究する。

現在、東大工学部機械情報工学科４年は東大大学院情報理工学系研究科・知能機械情報学専攻の院試験に合格。その一方で、複数の実業団から勧誘され、熟慮の結果、青学大時代に「３代目・山の神」と呼ばれた神野大地が選手兼監督を務めるＭＡＢＰに進む。競技と学問の両立を目指す秋吉の意思を最大限に尊重したチームがＭＡＢＰだった。究極の文武両道ランナーの２度目の箱根路挑戦は、第１０２回大会の見所のひとつとなる。

関東学生連合は当日変更がなく、１〜１０区までの登録選手が、そのまま出走することが濃厚。チーム成績、個人成績が公式順位にならないオープン参加であることに変わりはないが、記録よりも記憶に残る力走を期す。

関東学生連合の区間登録選手と補欠選手は以下の通り。

◇関東学生連合（オープン参加、前回１６位相当）

１区 川粼 颯（筑波大３年）

２区 古橋 希翁（駿河台大３年）

３区 大島 史也（法大４年）

４区 大湊 柊翔（明大３年）

５区 高橋 歩夢（明治学院大３年）

６区 山中寿世夢（国士舘大３年）

７区 秋吉 拓真（東大４年）

８区 横尾 皓（芝浦工大４年）

９区 染谷 雄輝（日本薬科大４年）

１０区 佐野 颯人（武蔵野学院大３年）

補欠 本多 健亮（東大大学院２年）

補欠 光安 航希（亜大４年）

補欠 相田 昊生（上武大３年）

補欠 上山 詩樹（専大３年）

補欠 相川 正樹（平成国際大２年）

補欠 柿内 心温（拓大２年）