◆第７１回東京大賞典・Ｇ１（１２月２９日、大井競馬場・ダート２０００メートル）

年末恒例のダートの大一番、第７１回東京大賞典・Ｇ１は２９日、大井競馬場で１５頭（ＪＲＡ７、南関東８。アラジンバローズは出走取消）によって争われ、７番人気で大井のディクテオン（矢野貴）が断然人気のミッキーファイトなどを撃破してＧ１初制覇。０５年アジュディミツオー（船橋）以来、２０年ぶりの地方所属馬の勝利で、陣営は来春のドバイ遠征プランを明かした。

大歓声に包まれた直線で、ディクテオンが１番人気ミッキーファイトとの壮絶なマッチレースを制した。

ナチュラルライズとナルカミの３歳馬２頭が主導権を握り、よどみないペースを刻むなか、五分のスタートからミッキーファイトを直後でマーク。３角から手応え良く先団を射程圏に入れると、先に抜け出した１番人気馬に外から並びかける。意地を見せ食い下がるミッキーファイトを、ゴール前でさらにひと伸びしてねじ伏せた。前走のコリアＣで、地方馬として初めての海外ダートグレード制覇に続く偉業に導いた矢野貴は「想定よりいい位置で運べて、力を全部発揮することができた」と納得の表情。「陣営がうまく仕上げてくれて、ディクテオンが前向きになって、一生懸命走ってくれた結果です」とパートナーをたたえた。

大井所属馬としては、９５年からの中央交流前、９３年のホワイトシルバー以来のＶとなるが、その時に騎乗していたのが荒山勝騎手。３２年の時を経て、調教師としての快挙達成となった。当初はＪＢＣクラシックを予定も、状態を見てこのレースに照準を絞り「帰厩してからは思うような調教を積めたし、直線、叩き合いになった時はかわるかなと思って見ていました」と振り返った。ファーンヒルで今年のＪＢＣスプリントを制すなど、ＪＲＡ相手にも立ち向かえる馬を育てる厩舎力があるからこその勝利だった。

今後は「短期放牧を挟んで、ドバイ・ワールドＣ（３月２８日、メイダン競馬場）に行ければ」と、昨年東京大賞典を制し、今年はブリーダーズＣクラシックも勝ったフォーエバーヤングも参戦予定のビッグレースで、さらなる高みを見据える。来年は８歳を迎えながら、進化を続けるディクテオンが、再び世界で羽ばたく姿が待ち遠しい。（松井 中央）

◆ディクテオン 父キングカメハメハ、母メーデイア（父キングヘイロー）。大井競馬場小林分場・荒山勝徳厩舎所属のセン７歳。北海道安平町・追分ファームの生産。通算３１戦１１勝（うちＪＲＡ１６戦４勝、海外１戦１勝）。総獲得賞金は４億６２８４万８７００円（うちＪＲＡ８１３６万円、海外８４８２万８７００円）。主な勝ち鞍は浦和記念・Ｊｐｎ２、名古屋ＧＰ・Ｊｐｎ２（ともに２３年）、白山大賞典・Ｊｐｎ３（２４年）、コリアＣ・Ｇ３（２５年）。馬主は（株）Ｇ１レーシング。