広島商エース佃正樹と達川光男、明石海峡大橋で交わした“魂の握手”　松沼兄弟との東洋大時代　ドラフト会議はパチンコ店で？

プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！



投手王国・広島の要として3度の日本一に貢献し、数々の珍プレーでも記憶に残るレジェンド・達川光男。壮絶な広島商業の練習、“ライバル”江川卓との関係、東洋大学入学・プロ入りの経緯など、スーパースターたちの素顔と自らのプレーについて語り尽くす。

広島商エース・佃正樹と明石海峡大橋で“魂の握手”伝説

徳光：

僕、江川も関東ですから評判聞いてましたけども、佃ってピッチャーもびっくりしましたね。

[1973年夏の甲子園 広島商はエース・佃正樹を擁して決勝戦で静岡商を破り16年ぶり5度目の全国制覇を達成]

達川：

もし広島商に来なかったら、プロ野球に100%行ってる。

徳光：

そうですか。

達川：

100%行ってる。

[佃正樹は法政大に進学。卒業後はドラフトで指名されず三菱重工広島へ進んだ]

もう初めて見た時に、左でね、当時で言ったら140km/hぐらい出てましたよ、中学生で。

（中3の）春休みから投げてたもん。で、高校生相手に完封してたもん。

若干コントロール悪かったんでね、迫田さんが毎日300〜500球ぐらい投げさせとったよ。

めっちゃくちゃ投げてたもん。

徳光：

ああそうか、ちょっと金属疲労で法政大学入ったんだ。

達川：

というよりも、彼の野球人生、運がなかったです。

[佃投手は法政大に進学。同時に江川卓も法政大に入り、「登板過多」の影響もあり登板機会が限られた]

達川：

なぜかというと、法政で投げる予定だったんだけど、江川が来たばっかりに、実力の世界だからしょうがないにしても投げられない。

だけどね、そのかいあって、彼はね三菱重工広島入ったんですよ。

達川：

で、明石海峡大橋知ってます？

彼は明石大橋の建設に携わったんですよ。



私が（1992年に）引退して何年か後にね、彼がね、私に突然電話してきた。

徳光：

佃さんが？

達川：

一般開通する前の日に竣工（しゅんこう）式あるじゃないですか。

その日に彼が電話かけてきて、「達川！キンチョール！」って言って、「何月何日空いてないか」「空いとる」って。



で、仕事ずらしてもらって、で、明石海峡大橋まで連れていってくれて。明石海峡大橋の麓、黒潮じゃないですか、すっごいグーッと。



そこで彼がね、号泣するんですよ、その波を見て。

達川：

「どうしたんや？大丈夫か？」

手握って泣きながら、「キンチョール。この橋どうやー？」って言うから、「おう、おまえの甲子園の優勝戦で投げたボールよりええよ、ええ橋作ったのう」って言った。

徳光：

そんな話があるんだ。

達川：

そこからしばらくして彼は亡くなったんです。がんで。

徳光：

そうでしたよね。

達川：

だから私ね、（高校時代）佃とハグもしたことなければ握手もしたことない。

初めて握手したのは、明石海峡の時。

こいつ、こんなに大きな手しとったのか、柔らかいいい手だなと。



そういうドラマがあってね、で、プロに入って私がここまでやらせてもらったのは、ピッチャーに恵まれたというのはね。やっぱりそういうことがあってね。大したことのないキャッチャーが、ここまでプロで生きてこれたのは、いいピッチャーに巡り合えたおかげですよ。

明治大を志望も風呂で島岡監督と遭遇伝説

徳光：

佃さんが法政大行って、金光興二さん（広島商キャプテン）も法政大行って、達川さんはどうして東洋大行ったんですか？

達川：

私はね、（部長から）「おう達川、お前どこ行きたい?」と聞かれて。

「法政大です!」って言った。

「法政はもうちょっと人数が埋まっとるんで、（推薦枠の）3人は決まっとるんじゃがのう」って、「枠があるし」って言ってて。

「じゃあ僕、明治大行きます」って言って。明治大受験したんですよ。

達川：

で、2日間（セレクション）に行ったんですよ、明治に。

で、2日行ってね、島岡さんの前でプレー見せたら、「高校生、野球上手だな」って言われて。

徳光：

島岡さんに。珍しい。

[島岡吉郎（きちろう）（1989年77歳没）1952年明治大学野球部監督に就任

37年間にわたり指導。リーグ優勝15回・大学日本一5回。鉄拳も時差ない熱血指導で神宮を沸かせた。愛称は「御大」]

達川：

もう野球のうまいの分かったから、帰って勉強しろと。うちは勉強せな通らんぞと言われて。

で、（セレクション終わりに）「風呂入れ」って言われたんですよ、マネージャーに。

入ったら、何でか知らないけど、島岡さんが用事があって風呂に入ってきちゃった。

で、「高校帰ったら英語勉強せよ、ええな英語」。

オウムのように、そのことばっかり言うんですよ。

達川：

で、出たら、ちょうど1年生がおったんですよ。大学1年生。

「おまえら、オヤジ（島岡御大）より先風呂入ったな」って。

徳光：

そうなんだ。

達川：

「入学したら楽しみにしとくわ」って。

そうか楽しみにされるんか思いながら。で、僕帰って、「明治大はちょっと難しいですわ、僕。やっぱり勉強せないけんし、東都でいいですわ」と言って。



それで東洋大学を選んだ。不純な考えで行っただけですよ。

で、東洋行ったら、高橋さんに。

徳光：

高橋さんって監督ですか。

[高橋昭雄（2022年没74歳）1972年東洋大学野球部監督に就任

23歳の若さで監督に就任後、1976年秋に東洋大初のリーグ優勝。46年間で東都リーグ最多の542勝・リーグ優勝18回を達成した]

達川：

監督。

あの人全部、東都大学の記録全部破ったのよ。

プロに送った人数も一番多いんですよ。

徳光：

そうですか、そんな名将なんだ。

達川：

だからプロ野球を。「リーグ戦なんか勝たなくていい」って言うんだもん。

徳光：

プロ野球選手になることの方が優先？

達川：

の方がいい。ひいてはプロ野球選手まで行ける選手を育てることで、大学生に勝てるということで。

達川：

ある時、神宮でね、1点負けてたんですよ。8回の裏ぐらいに。

ノーアウト1・2塁になったんですよ。

で、（ベンチの）サインを見たら「打て」だったんですよ。



「えー、広島商でこういう野球1回もやったことないな」と思いながら、勝手にセーフティーバントしたんですよ、スッと。

で、2・3塁になったんですよ。

それで次の人が打って勝った、その試合。

達川：

そしたら神宮球場の2階のロッカーで。

「君はプロ野球行きたいんじゃないのか？」って言んで、「ハイ」って言って。

「なんでバントしたんだよ」

「バントしてやった方が点が入るかなと」

「おまえがホームラン打ったら3点じゃないか、バカヤロー」って言われて。

グランドへ帰ってから、もうずっとバッティング練習して。

毎日僕はバックスクリーンへぶち込むまで終わらんのですよ、バッティングは。

達川：

高橋さんも慧眼（けいがん）ですね。

達川さんもやっぱりプロに向いてるっていうのを見たんだね。

「弟」とリーグ戦で初優勝 東洋大・松沼兄弟伝説

達川：

大学行ったら、「アニヤン」。1年生からレギュラーで「アニヤン」。

[松沼博久（73）1979年西武ドラフト外入団

通称「アニヤン」。弟の雅之と西武黄金時代に活躍。プロ通算112勝。新人王・最多奪三振1回。東洋大では達川の1年時に4年]

達川：

アニヤンのボール150km/h以上。

徳光：

そんな速かったんですか。

達川：

速いなんてもんじゃないですよ。カーブは大きいし。

僕、アニヤンにね、本気でマウンドで怒られたもん。



日大の佐藤義則（のち阪急）と投げ合ってね、0−0、この回が0点だったら再試合だったんだけど、ランナーサードでパスボールよ。1ー0で負けた。

[1974年東都大学秋季リーグ

東洋大は勝ち点で中央大と並ぶが勝率で下回り初優勝を逃す]

怒ったアニヤン。あの温厚のアニヤンが「あれぐらい捕れ」って怒られて。



次、今度（アニヤンが）卒業して弟が入ってきたんですよ、松沼さんの。

お兄ちゃんにいじめられたけん、弟もかわいがったらいかんなと思いながら。

[松沼雅之（69）1979年西武ドラフト外入団

通称「オトマツ」「オトヤン」。東洋大では達川2年時に1年生。東都リーグ歴代2位の通算39賞を記録。プロ通算69勝]

達川：

弟が入ってきて、ブルペンでちょっと30球ぐらい捕ったんですよ。

その瞬間に、同級生に「おい、松沼の弟大事にせえよ」と。「お前ら変なことするなよ」。

達川：

こいつで優勝できる。受けた瞬間に。

僕もね、だから優勝の方が強かった。

そのお兄さんにね、少しかわいがってもらったようなことは忘れて。

もう優勝したいから、それで捕って。

彼、だからにいまだ破られてない東都の記録、56イニング無失点っていう。

[松沼雅之の2年時に東洋大は初の東都リーグ優勝を果たす。連続無失点56回2/3は現在も東都リーグ記録]

徳光：

それがあるんだ。

達川：

だけど、無失点記録も本当なら70以上いってたはずだった。

もういっぱいいってた、もっとずっと永遠に。



私がね、コンタクトレンズを落としてしまったんですよ。

徳光：

えっ。その後も、プロでもそういうシーンがありましたけど。

[コンタクトレンズ事件（1990年8月28日 対中日）

達川がコンタクトレンズを紛失し試合が中断。両チーム総出で捜索したプロ野球史に残る「珍プレー」]

達川：

いやいやあのね、寮でこう洗ってたらね、いつもはね、栓をしてるから油断して、「えー」って言ったら、トゥルッといったら流れてしまった。片方のしかなかった。

まだ替えがちょうどなかったもんで、片方の目だけで試合に臨んでた。



で、大事なところで、ランナーサードでパスボールしたんですよ。

達川：

12球団のスカウト来ていた、松沼雅之を見に。

私じゃないよ、松沼を見に。

おまけに私も見てたのもいたんだけど。



そしたら次の日から、スカウトが全然来なくなった。

ジャイアンツのスカウトも大洋のスカウトもみんな来てたのが、 バタッと来なくて。

だから社会人に行く予定だった。

夢だったカープ入団 ドラフト会議はパチンコ店で…伝説

徳光：

広島に指名されたってことは非常に光栄だったでしょ？

達川：

甲子園で優勝した時よりうれしかったね。

徳光：

広島ですもんね、うれしいよね。

達川：

うれしかったですね。

もうこれ以上のない作文がかなったですよ。

徳光：

ただ4位指名ってのは。

達川：

いやもう、何位でも6位でも8位でもよかったですよ。

徳光：

ずっと（寮で指名を）待ってたわけでしょ。

達川：

いや2位まで待ってたんですよ。

（ドラフト中継の）放送がもう2位で終わりだったから、1年生に「おいもう諦めたわ」と。

「ちょっとパチンコでも行ってくるわ」と。

「万が一指名されたら、鶴ヶ島会館におるけ、来いよ」と。

一生懸命パチンコしようと。

まだないんか、まだないんか呼ばれるのを思いながら。

そしたらなんとか（指名された）。

達川：

本当はね、大洋だったんですよ。

大洋、広島の順番だったんです。完全ウェーバー方式で。

達川：

大洋の人は、取ろうか取らないかどっちでもええわ、いうような感じであって、もう下位だったから、スカウト同士でやっぱりあるじゃない、暗黙の。

「広島は達川はいらないのか？」って言ったら、大洋は「取るぞ」って言ったんです。

だったら、「取るな！広島が次いくけぇ」で。

それは、（スカウトの）木庭さんがあとから教えてくれたんです。



だから大洋行ってたら、今ごろDeNAでGMぐらいになってるかも。それはないか。

徳光：

ちょっとですね、達川さん大変なんです。

達川：

時間がないね。

徳光：

これね、番組始まって初めてなんですけど。

番組初のことなんですけど、なんとですね、プロに入る前に話が終わってしまうという。

達川：

いいですよ、だからまあ締めましょうよ。

徳光：

それじゃね、達川さんを育ててくれた。左投手によって育ったっておっしゃってましたけども、まずは佃さんですよね。

達川：

佃、大野、川口、清川…。

徳光：

聞きたいね、僕がね、ちょっとまだまだ話が。広島カープでの達川の話をですね、ぜひ次回聞かせてください。

達川：

広島時代は胃から汗が出ましたよ。

徳光：

ありがとうございました。

（BSフジ「プロ野球レジェン堂」 2025年10月7日放送より）