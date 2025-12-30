江川卓との甲子園死闘！達川光男が明かすセンバツ準決勝の舞台裏 「嫌だった」キャッチャーは同級生の仮病から?
「嫌だった」キャッチャーは同級生の仮病がきっかけ伝説
徳光和夫：
高校時代にキャッチャーになったわけですよね、広島商で。
達川光男：
（入学当時は）それはね、キャッチャーとしては認められていなかった。
なったのはね、こんな単純なことでなったんですよ。
ちょうど（1・2年生の新チームで）中国大会に出られることになったんですよ。
2年生と1年生の新チーム。新チームになって、3年生が辞めて。
でね私、当時レフト守ってたんですよ。
徳光：
はぁ。
達川：
でね、2年生がなぜか知らん、修学旅行に行ったんですよ。
普通は行かないんですよ、中国大会がある前に。
達川：
で行って、1年生だけの11人の練習になった。
その日にキャッチャー1人しかいなかった。大城というやつしか。
彼がね、仮病を使ったんですよ。「タコがあたった（腹痛）」って。
結局キャッチャー休んでて、レフト2人いたんですよ。
達川：
で私ね、迫田監督に呼ばれたんですよ。
「おいキンチョール戻ってこい！」
私なぜなら、「キンチョール」ってあだ名だったんです。
徳光：
ニックネームが？
達川：
なぜキンチョールか言ったら、一発芸しなきゃいけないんですよ。
一発芸するのに、谷啓さんの金鳥蚊取り線香のコマーシャル15秒やってたの。
「ハエが落ちるハエが落ちるハエが落ちる。どうしてこんなにハエが落ちる。オラ知らねオラ知らね。キンチョールのせいだよ、オラ知っちょる、キンチョール！」って言ってたんで、「キンチョール」ってあだ名になったんですよ。
徳光：
監督に呼ばれて。
達川：
で、呼ばれて、「キンチョール、きょうは大城が食中毒で休んどるけ、キャッチャーおらんけ、そこのフリーバッティングのキャッチャーミットでも使え」って。
で、ボール回ししたんですよ。
そしたら、「おまえ、ええ肩しとるのぉ」。
徳光：
いいスローイングしてる、肩。
達川：
「ええ肩しとるのぉ」。私、その瞬間に、「あなた半年間どこ見とったんですか。私のこと一回も見てなかったですね」と思ったよ。その瞬間に。
達川：
「明日からキャッチャーやれ」と。
徳光：
へえ。
達川さん5年生の時、キャッチャー初めてやって、「二度とキャッチャーは嫌だ」っておっしゃってたのに？
達川：
だから「はい」と言えしか。
徳光：
言えないか。
達川：
1年生は「はい」しかないのよ。
徳光：
そこから才能が開花するわけですか、キャッチャーとしての。
達川：
いや最初ね、それでクビになるんですよ。
あのね、1年たって2年生になった時点で、「おまえはエースの佃と合わないから外野に行け」と。
佃ってエースなんですよ。エースと合わんから、おまえは外野行けと。
だから（2年生）秋の県大会と中国大会は僕、レフトで出てるんですよ。
徳光：
背番号2じゃないんだ。
達川：
背番号7。
で、そこから甲子園も、中国大会は優勝したから、（春のセンバツ）甲子園も不祥事ないかぎり、ほぼ決まりですよ。
今のように20人も入れないんです、ベンチ。当時は14人ですよ。
徳光：
そうでしたね。
達川：
14人入って、16人から14人で2人落とすと。
監督に呼ばれて、「おまえもう1回キャッチャーやれ」と。
藤本と木村と、下級生ですよ、勝負せえと。
「そいつら（下級生）に勝ったら、おまえベンチ入れるけど、負けたらおまえ外れるぞ」と。
はっきり言われたよ。
そこからキャッチャーにもう1回戻って。
[佃正樹（2007年没52歳）
1973年、広島商を甲子園で春・準優勝、夏・優勝に導いた左腕エース。寡黙な性格ながらアイドル的人気に。法政大から三菱重工広島へ進んだ。
徳光：
それで佃投手のボールを受けるわけですか？
達川：
受けるんですよ。だから最初ね、どうしてもこうしたらこうなるんですよ（ミットをつけた左ひじが引ける）。
こうなるとね、徳光さんね、谷繁さんもうまいし、古田さんもお上手ですけど、今のキャッチャーってね、こうボールが来るでしょ。
左のスライダーね、こうして捕るんですよ（ミットを左にずらして捕る）。
こうして捕るでしょ。
例えばこのボール、こうして捕ったら...。
徳光：
ボールになるんだ。
達川：
ボールに見えるでしょ。
私はね、こうしてくるやつをこうする（左脇を締めてミットを立てて捕球する）。
ストライクに見えるんです。
徳光：
審判はストライクに取るわけですね。
達川：
僕ら（キャッチャー）はね、アンパイア（審判）との戦いですよ。アンパイアに、どっちでもいいボールですよ、明らかなボールをストライクにしても何の意味もないし、どっちでもいいのを、いかにストライクにしてもらえるのかが、これがキャッチャーの良し悪しですよ。
だから僕ができるのは、これができる。脇を締める。
徳光：
その技術は、高校時代に身につけた？
達川：
高校時代からずっと、僕左ピッチャーを受けてるから。
幸せなキャッチャー人生になったのはそこからね。
僕はずっと、いいピッチャーを受けてるんですよ。
打倒江川卓 広商スクイズ失敗作戦伝説
徳光：
この時代での甲子園の一番の思い出って何ですか？
達川：
やっぱり一番の思い出はね、やっぱり江川卓と対戦したというのがもう。
徳光：
江川と対戦したわけですね。
[江川卓（70）1978年阪神ドラフト1位
作新学院では2年末までに2度の完全試合を含むノーヒット・ノーランを6度達成など、数々の“怪物・江川”伝説を残す]
達川：
これはもう一生忘れないね。
江川を打たないかぎり、こいつ永遠に同級生なんで、こいつを打たないかぎり、プロ野球で勝負できないなと思って。
徳光：
センバツの前に江川さん、当時作新学院の江川さんの事前情報というか、広島にももちろん伝わってた？
達川：
これはね、何のあれもないのに、もう（監督の）迫田さんは人づてに「すごいのがおるぞ、関東に」と聞いていた。
[迫田穆成（よしあき）（2023年没84歳）
現役時代は広島商の主将として1957年に甲子園優勝。監督として広島商で春夏通算6回出場し73年夏は優勝に導いた]
達川：
もう迫田さんの中には、全国制覇しかなかったから、江川を破らんかぎり勝てないというんで。じゃあ江川どうしたらいいかって、部長さんとずっと話してた。
徳光:
間違いなくセンバツで、江川にこれは当たるだろうと。
達川：
もう江川しかないということで。もう「江川練習」というメニューがあったからね。
徳光：
見たことのない「江川練習」したわけですか？
達川：
しました。
何をするのかなと思って、最初。
だけどまあ、「はい」しかないから、「やれ」って言われたことをやったんだけどね。
迫田さんの中で、江川は招待試合じゃ何やらかんやで、いろんなことがあって、「全力で投げない」と。ランナーがサードまで行くまでは。
その代わり、スクイズもできない。すごい球投げるから。
達川：
じゃあどうしようかということで、スクイズを失敗するんですよ。
あえて空振りするんです。で、サードランナーがホームへ帰って挟まれている間に、セカンドランナーがそのランナーがアウトになる間に追い越して1点を取ると。
徳光：
へー、そんな作戦を組んだんですか。
達川：
何回もやりました。
で、県大会でやったんです。広島工戦で成功したんです。
そしたらアンパイアが、（セカンドランナーがサードランナーを）「追い越した」と言って、アウトにしたんです。
達川：
で、試合終了後に、部長さんが審判団に「これは抗議じゃないと。もう1回うちはこういうことをするから、もう1回確認してほしい。サードランナーが先にアウトになってから、セカンドランナーが追い越してるじゃないかと。だから得点は認められる、きょうはいいと、別に」と言ったら、アンパイアが（判定ミスを認めて）「すいませんでした」と謝ったんです。
徳光：
そうでしょうね。すごい作戦ですね、それは。
達川：
それを毎日毎日1時間するんですよ。
時々ね、（攻守）逆があるんですよ。だから私ら今度守るんですよ。
守る時に対処できない。
だから、「おまえら相手にやられたらどうするんだ」って怒られてたんですよ。
「はいグランド走ってこい」って言われて、だからもう（自分でも守れないから）これ成功するなと思ったんですよ。
センバツ準決勝 広島商が怪物・江川に勝利伝説
徳光：
その時、甲子園開会してすぐ作新学院の試合があったんですよね。
[1973年春のセンバツ
開会式直後の試合で作新学院（栃木）と優勝候補の一角、北陽（大阪）が対戦]
達川：
そうそう北陽高校（大阪）と。
徳光：
それはご覧になってたんですか？
達川：
全校見てた、全校。広島商だけじゃなくて、30校全部見てた。
誰もシートノック見てない。
江川がブルペンの後ろから、ちょっと軽く「へーッ」と遠投気味にサーッと投げたら、球がヒューッと来る。
そしたら「うぉー」言うわけですよ。
徳光：
甲子園が。
達川：
江川のピッチングで「うぉー、うぉー」言って。
[作新学院 2ー0 北陽 江川が19奪三振で完封勝利]
達川：
完封しましたけどね、北陽に。
もうずっと完封だもん、56イニングかずっと。
徳光：
地区大会から数えて135回連続無失点を記録したそうです。
徳光：
でも広島商も3試合連続完封してるんですよね、そこまで。
現実の問題として、佃と江川の対決ってあったわけでしょ？
達川：
ありましたね。
徳光：
これやっぱり、ものすごい試合になりましたね。
達川：
2ー1で勝ちましたけど。
やっぱり実力はもう江川ですよ、すべて。
もうやっても普通には勝てないけど、作新学院が左バッターが多かったんで、佃の球打てなかったですよ。
徳光：
これだから江川さんから1点、ここで取ったってことですよね。
達川：
私のね、火の出るようなフォアボールで。
それで佃がファーストの後ろにヒットを打ったんです。
[広島商は江川に5回までに100球を投げさせスタミナを奪い、8回にダブルスチールを敢行。キャッチャーの悪送球で2点目を挙げた]
徳光：
やっぱり広島商野球が、少なからずとも翻弄（ほんろう）させたってことはあるんじゃない？
達川：
まあ江川も「広島商に照準を絞ってた」ということを言ってるんで。
達川：
江川が50歳の時に、江川が野村謙二郎と私と3人で、日本テレビのブースで話してたんですよ。
「達川さん、よう江川さんを打ち崩したですね？」って。
「打ち崩してないよ」
「よかったですね」
「おーなんで勝ったかわからんよ、今でも。もう一回やったら絶対勝てんよ」
達川：
そしたら江川が、「今だから言うんだけど、俺寝違えてたんだ」と。
徳光：
あの時に？
[準決勝 広島商対作新学院は雨のため翌日に順延されていた]
達川：
「あの時雨降ったろ」って言うから。
「おう雨降ったよ。順延になったよ」
あの時に（試合前日）少しソファかなんかで寝たらしいんですよ。その時に寝違えたらしい。
で、「俺はセットポジションで1塁ランナーも見えなかった」と。
徳光：
首が回らなくて…。
達川：
だからまあ当時、痛み止めも何もなかったんで、そのままやったんじゃないかね、言えないし。
徳光：
でも、やっぱり、首をひねったからこそ勝てたっていう気持ちはないでしょ。
達川：
そりゃあない。
徳光：
そりゃあやっぱり勝利は勝利でしょ、これ。
達川：
いやもう、それはもう全身全霊でやって勝てて、次の日の（決勝の）横浜高戦は、やっぱり集中力がなかった。
徳光：
魂抜けちゃった。
そこでちょっと燃え尽きちゃったじゃないですが、江川は倒したっていうので、ちょっともう。
達川：
キャッチャーが骨折してたのよ。
だから骨折してたから、盗塁し放題だったのよ。にもかかわらず。
徳光：
そういうもんなんですね。
この高校野球はつまり、これ（江川との準決勝）が決勝だったわけですね、広島商にとってみれば。
達川：
そうなんです。
徳光：
対作新学院が。
達川：
で、負けて砂集めてたら、あの（部長の）畠山先生が「おまえたち何やってんだよ」と。
いやそんな、集めたのわからんかいなと。
「春の土は持って帰るなと、夏来ないのか」と。
みんな捨てたふりして、持って帰ったやつもいたけど。
「スタンドで見ていた」江川卓 “サヨナラ押し出しフォアボール”伝説
徳光：
でも本当に夏戻ってくるわけですもんね、それで。
達川：
広島商は戻ってくる、作新も戻ってきたし。
徳光：
センバツのやっぱり、江川との好勝負があるだけにですね、もう一度甲子園で江川と対決したいみたいな、作新と対決したいみたいな気持ちはあったんでしょう？
達川：
もちろんありました。
（作新学院対）銚子商業の試合見に行ったもん。
[1973年8月16日夏の甲子園2回戦 作新学院 - 銚子商
江川は延長11回まで無失点を続けるも12回に押し出しのフォアボールでサヨナラ負け]
達川：
あの試合なんてね。もう感動的だったよ。
雲ひとつないところからプレーボールですよ。
ところが、急に8回ごろから、ダーッとバケツひっくり返すような雨が降ってきて。
徳光：
そうでしたかね。
達川：
それで「これもう中止じゃろうが。何してるのや」というぐらいの感じだったけど、高校野球はそんなコンディションでもやっちゃいますよ。
それで江川がストライク入らないようになって、「わー大丈夫かい」って、（延長12回裏の）満塁で3ボール2ストライクになった時にマウンドへ集まった。
「あの時、おまえら何話したんや」って言ったら、江川が言うには「俺、次のボール何投げたらいい？」って、みんなに言ったらしい。
徳光：
へぇー。
達川：
「おまえの一番大好きなまっすぐ投げろ」、みんなが。「おまえのおかげでここまで来れたんじゃないか」と。
「おまえの好きなボール投げろよ」と、みんなが言ってくれたと。
「押し出しになってよかった」、みんながね、そうやって言うてくれて涙が出てね。あいつはそういうのを言わないだろうけど、涙でキャッチャーが見えなかったんじゃないかと思うよ。
徳光：
なるほどね。
達川：
あれ見た時に、まだまだライバルしててよかったなと思うけど、「わしはお前をライバル視して一生懸命頑張ったよ」って言ったら、「おまえはライバルじゃなかった」と。「僕のライバルは掛布（雅之）だった」。
あいつ、面白いジョーク言いやがるんですよ。だから腹立たない。
達川：
僕らの同級生はもう、集まったら江川の話ばっかりじゃない。
徳光：
いまだにですか。
達川：
やっぱり昭和30年代生まれのね、選手がみんな頑張れたのは江川のおかげ。
徳光：
ってことは、「江川世代」と呼んでもよろしいわけですか？
達川：
いやもう完全に江川世代ですよ。江川に始まって江川で終わった高校時代、春の大会、夏の大会ですよ。
（BSフジ「プロ野球レジェン堂」 2025年10月7日放送より）