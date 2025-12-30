江川卓との甲子園死闘！達川光男が明かすセンバツ準決勝の舞台裏　「嫌だった」キャッチャーは同級生の仮病から?　

プロ野球に偉大な足跡を残した選手たちの功績・伝説を徳光和夫が引き出す『プロ野球レジェン堂』。記憶に残る名勝負や知られざる裏話、ライバル関係など、「最強のスポーツコンテンツ」だった“あの頃のプロ野球”のレジェンドたちに迫る！



投手王国・広島の要として3度の日本一に貢献し、数々の珍プレーでも記憶に残るレジェンド・達川光男。壮絶な広島商業の練習、“ライバル”江川卓との関係、東洋大学入学・プロ入りの経緯など、スーパースターたちの素顔と自らのプレーについて語り尽くす。

「嫌だった」キャッチャーは同級生の仮病がきっかけ伝説

徳光和夫：

高校時代にキャッチャーになったわけですよね、広島商で。

達川光男：

（入学当時は）それはね、キャッチャーとしては認められていなかった。

なったのはね、こんな単純なことでなったんですよ。



ちょうど（1・2年生の新チームで）中国大会に出られることになったんですよ。

2年生と1年生の新チーム。新チームになって、3年生が辞めて。

でね私、当時レフト守ってたんですよ。

徳光：

はぁ。

達川：

でね、2年生がなぜか知らん、修学旅行に行ったんですよ。

普通は行かないんですよ、中国大会がある前に。

達川：

で行って、1年生だけの11人の練習になった。

その日にキャッチャー1人しかいなかった。大城というやつしか。

彼がね、仮病を使ったんですよ。「タコがあたった（腹痛）」って。

結局キャッチャー休んでて、レフト2人いたんですよ。

達川：

で私ね、迫田監督に呼ばれたんですよ。

「おいキンチョール戻ってこい！」



私なぜなら、「キンチョール」ってあだ名だったんです。

徳光：

ニックネームが？

達川：

なぜキンチョールか言ったら、一発芸しなきゃいけないんですよ。

一発芸するのに、谷啓さんの金鳥蚊取り線香のコマーシャル15秒やってたの。

「ハエが落ちるハエが落ちるハエが落ちる。どうしてこんなにハエが落ちる。オラ知らねオラ知らね。キンチョールのせいだよ、オラ知っちょる、キンチョール！」って言ってたんで、「キンチョール」ってあだ名になったんですよ。

徳光：

監督に呼ばれて。

達川：

で、呼ばれて、「キンチョール、きょうは大城が食中毒で休んどるけ、キャッチャーおらんけ、そこのフリーバッティングのキャッチャーミットでも使え」って。

で、ボール回ししたんですよ。

そしたら、「おまえ、ええ肩しとるのぉ」。

徳光：

いいスローイングしてる、肩。

達川：

「ええ肩しとるのぉ」。私、その瞬間に、「あなた半年間どこ見とったんですか。私のこと一回も見てなかったですね」と思ったよ。その瞬間に。

達川：

「明日からキャッチャーやれ」と。

徳光：

へえ。

達川さん5年生の時、キャッチャー初めてやって、「二度とキャッチャーは嫌だ」っておっしゃってたのに？

達川：

だから「はい」と言えしか。

徳光：

言えないか。

達川：

1年生は「はい」しかないのよ。

徳光：

そこから才能が開花するわけですか、キャッチャーとしての。

達川：

いや最初ね、それでクビになるんですよ。

あのね、1年たって2年生になった時点で、「おまえはエースの佃と合わないから外野に行け」と。

佃ってエースなんですよ。エースと合わんから、おまえは外野行けと。

だから（2年生）秋の県大会と中国大会は僕、レフトで出てるんですよ。

徳光：

背番号2じゃないんだ。

達川：

背番号7。

で、そこから甲子園も、中国大会は優勝したから、（春のセンバツ）甲子園も不祥事ないかぎり、ほぼ決まりですよ。

今のように20人も入れないんです、ベンチ。当時は14人ですよ。

徳光：

そうでしたね。

達川：

14人入って、16人から14人で2人落とすと。

監督に呼ばれて、「おまえもう1回キャッチャーやれ」と。

藤本と木村と、下級生ですよ、勝負せえと。

「そいつら（下級生）に勝ったら、おまえベンチ入れるけど、負けたらおまえ外れるぞ」と。

はっきり言われたよ。

そこからキャッチャーにもう1回戻って。

[佃正樹（2007年没52歳）

1973年、広島商を甲子園で春・準優勝、夏・優勝に導いた左腕エース。寡黙な性格ながらアイドル的人気に。法政大から三菱重工広島へ進んだ。

徳光：

それで佃投手のボールを受けるわけですか？

達川：

受けるんですよ。だから最初ね、どうしてもこうしたらこうなるんですよ（ミットをつけた左ひじが引ける）。

こうなるとね、徳光さんね、谷繁さんもうまいし、古田さんもお上手ですけど、今のキャッチャーってね、こうボールが来るでしょ。

左のスライダーね、こうして捕るんですよ（ミットを左にずらして捕る）。



こうして捕るでしょ。

例えばこのボール、こうして捕ったら...。

徳光：

ボールになるんだ。

達川：

ボールに見えるでしょ。

私はね、こうしてくるやつをこうする（左脇を締めてミットを立てて捕球する）。

ストライクに見えるんです。

徳光：

審判はストライクに取るわけですね。

達川：

僕ら（キャッチャー）はね、アンパイア（審判）との戦いですよ。アンパイアに、どっちでもいいボールですよ、明らかなボールをストライクにしても何の意味もないし、どっちでもいいのを、いかにストライクにしてもらえるのかが、これがキャッチャーの良し悪しですよ。

だから僕ができるのは、これができる。脇を締める。

徳光：

その技術は、高校時代に身につけた？

達川：

高校時代からずっと、僕左ピッチャーを受けてるから。

幸せなキャッチャー人生になったのはそこからね。

僕はずっと、いいピッチャーを受けてるんですよ。

打倒江川卓 広商スクイズ失敗作戦伝説

徳光：

この時代での甲子園の一番の思い出って何ですか？

達川：

やっぱり一番の思い出はね、やっぱり江川卓と対戦したというのがもう。

徳光：

江川と対戦したわけですね。

[江川卓（70）1978年阪神ドラフト1位

作新学院では2年末までに2度の完全試合を含むノーヒット・ノーランを6度達成など、数々の“怪物・江川”伝説を残す]

達川：

これはもう一生忘れないね。

江川を打たないかぎり、こいつ永遠に同級生なんで、こいつを打たないかぎり、プロ野球で勝負できないなと思って。

徳光：

センバツの前に江川さん、当時作新学院の江川さんの事前情報というか、広島にももちろん伝わってた？

達川：

これはね、何のあれもないのに、もう（監督の）迫田さんは人づてに「すごいのがおるぞ、関東に」と聞いていた。

[迫田穆成（よしあき）（2023年没84歳）

現役時代は広島商の主将として1957年に甲子園優勝。監督として広島商で春夏通算6回出場し73年夏は優勝に導いた]

達川：

もう迫田さんの中には、全国制覇しかなかったから、江川を破らんかぎり勝てないというんで。じゃあ江川どうしたらいいかって、部長さんとずっと話してた。

徳光:

間違いなくセンバツで、江川にこれは当たるだろうと。

達川：

もう江川しかないということで。もう「江川練習」というメニューがあったからね。

徳光：

見たことのない「江川練習」したわけですか？

達川：

しました。

何をするのかなと思って、最初。

だけどまあ、「はい」しかないから、「やれ」って言われたことをやったんだけどね。

迫田さんの中で、江川は招待試合じゃ何やらかんやで、いろんなことがあって、「全力で投げない」と。ランナーがサードまで行くまでは。

その代わり、スクイズもできない。すごい球投げるから。

達川：

じゃあどうしようかということで、スクイズを失敗するんですよ。

あえて空振りするんです。で、サードランナーがホームへ帰って挟まれている間に、セカンドランナーがそのランナーがアウトになる間に追い越して1点を取ると。

徳光：

へー、そんな作戦を組んだんですか。

達川：

何回もやりました。

で、県大会でやったんです。広島工戦で成功したんです。

そしたらアンパイアが、（セカンドランナーがサードランナーを）「追い越した」と言って、アウトにしたんです。

達川：

で、試合終了後に、部長さんが審判団に「これは抗議じゃないと。もう1回うちはこういうことをするから、もう1回確認してほしい。サードランナーが先にアウトになってから、セカンドランナーが追い越してるじゃないかと。だから得点は認められる、きょうはいいと、別に」と言ったら、アンパイアが（判定ミスを認めて）「すいませんでした」と謝ったんです。

徳光：

そうでしょうね。すごい作戦ですね、それは。

達川：

それを毎日毎日1時間するんですよ。

時々ね、（攻守）逆があるんですよ。だから私ら今度守るんですよ。

守る時に対処できない。

だから、「おまえら相手にやられたらどうするんだ」って怒られてたんですよ。

「はいグランド走ってこい」って言われて、だからもう（自分でも守れないから）これ成功するなと思ったんですよ。

センバツ準決勝 広島商が怪物・江川に勝利伝説

徳光：

その時、甲子園開会してすぐ作新学院の試合があったんですよね。

[1973年春のセンバツ

開会式直後の試合で作新学院（栃木）と優勝候補の一角、北陽（大阪）が対戦]

達川：

そうそう北陽高校（大阪）と。

徳光：

それはご覧になってたんですか？

達川：

全校見てた、全校。広島商だけじゃなくて、30校全部見てた。

誰もシートノック見てない。

江川がブルペンの後ろから、ちょっと軽く「へーッ」と遠投気味にサーッと投げたら、球がヒューッと来る。

そしたら「うぉー」言うわけですよ。

徳光：

甲子園が。

達川：

江川のピッチングで「うぉー、うぉー」言って。

[作新学院 2ー0 北陽 江川が19奪三振で完封勝利]

達川：

完封しましたけどね、北陽に。

もうずっと完封だもん、56イニングかずっと。

徳光：

地区大会から数えて135回連続無失点を記録したそうです。

徳光：

でも広島商も3試合連続完封してるんですよね、そこまで。



現実の問題として、佃と江川の対決ってあったわけでしょ？

達川：

ありましたね。

徳光：

これやっぱり、ものすごい試合になりましたね。

達川：

2ー1で勝ちましたけど。

やっぱり実力はもう江川ですよ、すべて。

もうやっても普通には勝てないけど、作新学院が左バッターが多かったんで、佃の球打てなかったですよ。

徳光：

これだから江川さんから1点、ここで取ったってことですよね。

達川：

私のね、火の出るようなフォアボールで。

それで佃がファーストの後ろにヒットを打ったんです。

[広島商は江川に5回までに100球を投げさせスタミナを奪い、8回にダブルスチールを敢行。キャッチャーの悪送球で2点目を挙げた]

徳光：

やっぱり広島商野球が、少なからずとも翻弄（ほんろう）させたってことはあるんじゃない？

達川：

まあ江川も「広島商に照準を絞ってた」ということを言ってるんで。

達川：

江川が50歳の時に、江川が野村謙二郎と私と3人で、日本テレビのブースで話してたんですよ。

「達川さん、よう江川さんを打ち崩したですね？」って。

「打ち崩してないよ」

「よかったですね」

「おーなんで勝ったかわからんよ、今でも。もう一回やったら絶対勝てんよ」

達川：

そしたら江川が、「今だから言うんだけど、俺寝違えてたんだ」と。

徳光：

あの時に？

[準決勝 広島商対作新学院は雨のため翌日に順延されていた]

達川：

「あの時雨降ったろ」って言うから。

「おう雨降ったよ。順延になったよ」

あの時に（試合前日）少しソファかなんかで寝たらしいんですよ。その時に寝違えたらしい。



で、「俺はセットポジションで1塁ランナーも見えなかった」と。

徳光：

首が回らなくて…。

達川：

だからまあ当時、痛み止めも何もなかったんで、そのままやったんじゃないかね、言えないし。

徳光：

でも、やっぱり、首をひねったからこそ勝てたっていう気持ちはないでしょ。

達川：

そりゃあない。

徳光：

そりゃあやっぱり勝利は勝利でしょ、これ。

達川：

いやもう、それはもう全身全霊でやって勝てて、次の日の（決勝の）横浜高戦は、やっぱり集中力がなかった。

徳光：

魂抜けちゃった。

そこでちょっと燃え尽きちゃったじゃないですが、江川は倒したっていうので、ちょっともう。

達川：

キャッチャーが骨折してたのよ。

だから骨折してたから、盗塁し放題だったのよ。にもかかわらず。

徳光：

そういうもんなんですね。

この高校野球はつまり、これ（江川との準決勝）が決勝だったわけですね、広島商にとってみれば。

達川：

そうなんです。

徳光：

対作新学院が。

達川：

で、負けて砂集めてたら、あの（部長の）畠山先生が「おまえたち何やってんだよ」と。

いやそんな、集めたのわからんかいなと。

「春の土は持って帰るなと、夏来ないのか」と。

みんな捨てたふりして、持って帰ったやつもいたけど。

「スタンドで見ていた」江川卓 “サヨナラ押し出しフォアボール”伝説

徳光：

でも本当に夏戻ってくるわけですもんね、それで。

達川：

広島商は戻ってくる、作新も戻ってきたし。

徳光：

センバツのやっぱり、江川との好勝負があるだけにですね、もう一度甲子園で江川と対決したいみたいな、作新と対決したいみたいな気持ちはあったんでしょう？

達川：

もちろんありました。

（作新学院対）銚子商業の試合見に行ったもん。

[1973年8月16日夏の甲子園2回戦 作新学院 - 銚子商

江川は延長11回まで無失点を続けるも12回に押し出しのフォアボールでサヨナラ負け]

達川：

あの試合なんてね。もう感動的だったよ。

雲ひとつないところからプレーボールですよ。

ところが、急に8回ごろから、ダーッとバケツひっくり返すような雨が降ってきて。

徳光：

そうでしたかね。

達川：

それで「これもう中止じゃろうが。何してるのや」というぐらいの感じだったけど、高校野球はそんなコンディションでもやっちゃいますよ。

それで江川がストライク入らないようになって、「わー大丈夫かい」って、（延長12回裏の）満塁で3ボール2ストライクになった時にマウンドへ集まった。

「あの時、おまえら何話したんや」って言ったら、江川が言うには「俺、次のボール何投げたらいい？」って、みんなに言ったらしい。

徳光：

へぇー。

達川：

「おまえの一番大好きなまっすぐ投げろ」、みんなが。「おまえのおかげでここまで来れたんじゃないか」と。

「おまえの好きなボール投げろよ」と、みんなが言ってくれたと。

「押し出しになってよかった」、みんながね、そうやって言うてくれて涙が出てね。あいつはそういうのを言わないだろうけど、涙でキャッチャーが見えなかったんじゃないかと思うよ。

徳光：

なるほどね。

達川：

あれ見た時に、まだまだライバルしててよかったなと思うけど、「わしはお前をライバル視して一生懸命頑張ったよ」って言ったら、「おまえはライバルじゃなかった」と。「僕のライバルは掛布（雅之）だった」。

あいつ、面白いジョーク言いやがるんですよ。だから腹立たない。

達川：

僕らの同級生はもう、集まったら江川の話ばっかりじゃない。

徳光：

いまだにですか。

達川：

やっぱり昭和30年代生まれのね、選手がみんな頑張れたのは江川のおかげ。

徳光：

ってことは、「江川世代」と呼んでもよろしいわけですか？

達川：

いやもう完全に江川世代ですよ。江川に始まって江川で終わった高校時代、春の大会、夏の大会ですよ。

【後編に続く】

（BSフジ「プロ野球レジェン堂」 2025年10月7日放送より）