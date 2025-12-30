社会的な「成功レール」の崩壊、どんどん不確実になる未来、SNSにあふれる他人の「キラキラ」…。そんな中で、自分の「やりたいこと」がわからず戸惑う人が、世代を問わず増えています。本連載は、『「やりたいこと」はなくてもいい。』（ダイヤモンド社刊）の著者・しずかみちこさんが、やりたいことを無理に探さなくても、日々が充実し、迷いがなくなり、自分らしい「道」が自然に見えてくる方法を紹介します。

飽きっぽいのは悪いことじゃない

「私、すぐに飽きてしまうんです」

そう悩む人がいます。でも、興味が移ることは決して悪いことではありません。

それは好奇心が旺盛な証拠です。世の中には面白いことがたくさんあって、あなたの心はそれに反応している。それだけのことです。

何の役に立つか分からないことでも構いません。片っ端から試してみてください。

単品では意味がなさそうなことでも、後になって何かと組み合わさり、思いがけない価値を生むことがあります。

ただし、1つだけ守ってほしいこと

飽きっぽくても大丈夫。でも、1つだけ大切なことがあります。

それは、取り組んでいる間は、真剣に向き合うことです。

数日で興味が移っても構いません。数時間、いえ数分間でもいい。

その短い時間、本気で没頭してください。

周りからどう見えるかは気にせず、その瞬間だけは全力で楽しんでください。

「長さ」ではなく、「深さ」が重要

心に残るかどうかは、取り組んだ時間の長さでは決まりません。どれだけ深く向き合ったかで決まります。

義務感で何年も続けたことより、夢中になった数時間の方が、確実に心に刻まれます。

表面的に流した経験は消えていきますが、集中して取り組んだ瞬間は記憶に残り、あなたの一部になるのです。

積み重ねが化学反応を起こす

こうして心の中に様々な体験を積み重ねていくと、ある日突然、それらが化学反応を起こします。

以前取り組んだことと、今興味があることが結びつく。思いもよらないアイデアが生まれる。一見バラバラだった経験が、意外な形で繋がっていく。

飽きっぽくても大丈夫。

真剣に向き合った瞬間の積み重ねが、あなたを前に進ませます。大切なのは継続の長さではなく、その瞬間の濃さなのです。

＊本記事は、『「やりたいこと」はなくてもいい。 目標がなくても人生に迷わなくなる4つのステップ』（ダイヤモンド社刊）の著者しずかみちこさんによる書き下ろしです。