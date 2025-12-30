ケルヴァッサー事変の犯人。やはり「巨大噴火」だったのか…じつは「小規模だった大絶滅」に関与した、デボン紀後期の海に猛威を振るった「東シベリアの大噴火地帯」の場所

46億年にわたる地球史において、想像を絶するような超巨大噴火が何度も起こりました。そして、その巨大な火山活動が、時に何十万年もの期間で続く気候変動や海洋の酸素減少などを引き起こし、生物の大量絶滅をもたらしたと考えられています。

生命の歴史40億年間のなかで、とくに大規模な大量絶滅が5回あったとされ「ビッグ・ファイヴ」と呼ばれていますが、そのいずれにも、超巨大噴火が関わっていたと考えられています。

一方、大量絶滅は多くの生物種が姿を消す事象ですが、その後には新たな種があらわれ、結果として生物の進化につながってきたという側面もあります。つまり、地球の大規模な火山活動が、生命の進化を促してきた、という意外な側面があるのです。

生命の進化を、地球の地質活動から検証するという視点が注目を集める『超巨大噴火と生命進化』（講談社・ブルーバックス）から、注目に値するトピックをご紹介していきます。

前回の記事でご紹介した、デボン紀後期の大量絶滅のうち、5回にわたって起こった絶滅事件（イベント）のうち、もっとも規模が大きかったケルヴァッサー事変。今回は、このケルヴァッサー事変を起こした火山帯（巨大火山帯・LIPs）の、ごく最近まで謎に包まれていたその所在地を検証していきます。

＊本記事は、『超巨大噴火と生命進化 地球規模の環境変動が大量絶滅と進化をもたらした』（ブルーバックス）を再構成・再編集したものです。

火山活動の証拠と水銀・コロネンの検出

大規模な火山噴火がデボン紀後期の大量絶滅の要因である可能性は以前から指摘されていました。しかし3億年を超える太古のイベントであるので、この時代の地層中に火山噴火の証拠を見つけるのには困難がともないました。

火山噴火の証拠として、前章で紹介した水銀の濃集を調べる研究が、この十数年間で盛んに行われるようになってきました。しかし、確実に火山噴出物起源と断定できる濃集データは得ることができませんでした。地層には植物起源の水銀もあり、これが堆積後に濃集することもあるからです。

ところが2021年、海保邦夫博士のグループが水銀濃集の火山起源説を補強するデータを発表しました。彼らはF-F境界付近の地層に水銀と一緒に「有機分子コロネン」という物質が濃集していることを示したのです。この物質はマグマが植物土壌などの有機物と接触して高温で燃えることによって生じるため、火山噴火の証拠であると指摘したのです。

噴火を行った火山体の存在も不明でした。しかし、最近の十数年間でデボン紀に活動した巨大火成区（LIP）が見つかってきました。

ヴィリュイLIPの噴火と時期が一致2020年、カナダにあるカールトン大学のアーンスト博士は、東シベリアに存在するヴィリュイLIPの大規模噴火がケルヴァッサー事変を誘発したのだろうと指摘しました。

アーンスト博士は世界中に分布するLIPの調査を最も勢力的に行っている研究者の1人です。ヴィリュイLIPの噴火年代が約3億7410万年前であり、これがケルヴァッサー事変の年代（約3億7200万年前）に近かったからです。また、ヴィリュイLIPには約3億6340万年前の活動も知られており、これはデボン紀末期のハンゲンバーグ事変に関連するとの指摘も行いました。

ケルヴァッサー事変の犯人「ヴィリュイLIP」とは

ヴィリュイLIPの分布を図に示しました。東シベリアを流れるレナ川の流域に分布するLIPであり、一部は北極海やオホーツク海へ延びています。この総延長は約1400kmにもなります。

誕生から3億年を超える昔の火山体であるため、現在は侵食が進んでおり、岩脈や火山砕屑岩が5ヵ所に分かれて分布しています。岩脈とはマグマが地下を上昇している途中に固化したものです。地表へ噴出した溶岩流や火山灰に比べると緻密なために侵食や風化に強く、古くても地形として残ります。

火山砕岩とはマグマがバラバラに破砕したものが集まって固化したものです。火山砕 岩には色々な種類がありますが、ここに分布するものは恐らく侵食により削り取られた溶岩のかけらが砂や泥と一緒に川床に堆積して固化したものと考えられます。

岩脈や火山砕 岩が分布している場所やその間の地域は地表が隆起しており、地下にはプルームとよばれるマグマをつくった物質が冷却したものが存在すると思われます。このプルームは地下深部から上昇してきた高温物質であり、一部が融けて約100万km³のマグマをつくったと推定されています。

このマグマの体積は先の記事で紹介したオルドビス紀末の寒冷化*を引き起こしたとされる火山灰の体積に匹敵するため、ケルヴァッサー事変の寒冷化を引き起こすには十分な量です。

＊「オルドビス紀末の寒冷化」参考記事：悲劇…地球生物が経験した「最初の大量絶滅」の実態。なんと、三葉虫の仲間は、半分以上が絶滅…「巨大噴火が起こした環境変動」の中身

他地域の巨大火成活動の影響

アーンスト博士はヴィリュイLIP以外にもデボン紀後期のケルヴァッサー事変を引き起こした可能性のあるLIPを報告しています。それはロシア北西部のコラ半島からウクライナのドニプロ地域まで点在する岩脈やシルです。

シルとは岩脈と同じように地下でマグマが固化したものですが、岩脈は垂直に延びた形をしているのに対し、シルは水平に延びたものです。これらの岩脈やシルについて、今のところ正確な年代測定は行われていませんが、3億8000万年前〜3億6000万年前に活動したと推定されています。

シベリア極東地域に分布するケドンLIPも同時期に活動していた可能性があります（図「東シベリアに分布するLIPの分布図」）。まだ詳細な調査が進んでいないので概算となりますが、約1万3000km²の範囲に、およそ2万1000 km³の火山噴出物が点在しています。

これらの超巨大噴火は、海洋酸性化による炭酸塩危機や二酸化炭素減少による寒冷化を誘発したのです。

＊

ヴィリュイLIPをはじめ、これらの噴火活動がどのように炭酸塩危機や二酸化炭素減少を起こしたのか、そのしくみは『超巨大噴火と生命進化 』で詳しく解説されていますので、ぜひご一読ください。

本記事シリーズでは、続いて海洋、とりわけ浅海・低緯度で絶滅の規模が大きかった、というケルヴァッサー事変の特徴を解き明かしていきます。

佐野貴司さんが、監修チームの一員として参加

国立科学博物館の特別展「大絶滅展 生命史のビッグファイブ」はこちら

2026年2月23日（月・祝）まで

（background illustration by gettyimages)

超巨大噴火と生命進化

地球規模の環境変動が大量絶滅と進化をもたらした

生命の歴史40億年間で、生物種の60％〜90％もが絶滅した、いわゆる大量絶滅というものが5回あったとされています。そして、そのいずれにも、超巨大噴火が関わっていたと考えられています。

また、大量絶滅は、多くの生物種が姿を消す絶滅事象だが、その後には新たな種があらわれ、結果として生物の進化につながってきた、ともいえます。

超巨大噴火という地球規模のイベントと、40億年にわたる生命進化史の関係を見ていきます。

【続きをよむ】ケルヴァッサー事変の犯人。やはり「巨大噴火」だったのか…じつは「小規模だった大絶滅」に関与した、デボン紀後期に猛威を振るった「東シベリアの大噴火地帯」の場所