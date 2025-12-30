大みそかの「第76回NHK紅白歌合戦」（午後7時20分）リハーサル2日目が29日、都内で行われた。会見では38度目出場の郷ひろみ（70）が今回限りで“卒業”の意向を明かし、結成20周年で6年ぶり出場のAKB48はOGとして加わる前田敦子（34）と大島優子（37）らが心境を語った。アイドル界席巻中のKAWAII LAB．から初出場のFRUITS ZIPPERとCANDY TUNEはトップバッターで臨むステージでの躍動を誓った。

◇ ◇ ◇

芸能事務所アソビシステムのアイドルプロジェクト「KAWAII LAB．」から共に初出場のFRUITS ZIPPERとCANDY TUNEは紅組切り込み隊長として盛り上げる。トップバッターでヒット曲「倍倍FIGHT！」を披露するCANDY TUNE立花琴未（23）は「“倍倍”で最高のパフォーマンスをお届けできるように頑張ります」。バトンを受け「わたしの一番かわいいところ」を歌うFRUITS ZIPPER真中まな（26）は「KAWAII LAB．の華やかさを紅白のステージでもお届けできたら」と意気込んだ。

共に特別衣装を用意。鎮西寿々歌（27）は「最高のパフォーマンスを世界に、宇宙に届けたい」。オープニングでは、楽曲で共演したTUBE前田亘輝らと「YOUNG MAN」も歌唱予定。仲川瑠夏（28）は「前田パパのおちゃらけた感じの遺伝子をもらって少しでも爪痕を残したい」と見据えた。【松尾幸之介】