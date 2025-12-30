高崎かなみ、グリーンとピンクのビキニ姿 撮影テーマは“フレンチポップなセクシードール”
俳優でグラビアでも活動する高崎かなみのデジタル写真集『SPA!デジタル写真集 高崎かなみ「セクシードール」』が、12月29日に発売される。これを記念し、写真集の世界観を象徴する誌面カットの一部が公開された。
【写真】パープルのランジェリー姿で美ヒップで魅了する高崎かなみ
高崎は1997年生まれ、神奈川県出身。各誌のグラビアで存在感を示す一方、俳優としてもドラマ『社畜人ヤブー』（BS松竹東急）や映画『永遠の待ち人』に出演するなど活動の幅を広げてきた。近年は自身の生誕バスツアーを開催するなど、ファンとの距離感の近さでも注目を集めている。
今作の撮影テーマは“フレンチポップなセクシードール”。赤と白のコントラストが印象的なチェック柄風のワンピースに身を包み、ガーリーで愛らしい表情を見せる一方、雰囲気が一変すると、より艶やかな表情とスタイルを前面に押し出したカットが展開されていく構成となる。
ワンピースの下からのぞくグリーンとピンクのビキニ姿では、キッチンでスイーツをつまみ食いするようなシーンも収録されている。生クリームたっぷりの苺のケーキを頬張る瞬間の自然体な表情は、思わず視線を引きつける仕上がりとなっている。また、ブルーのレース生地の衣装から浮かび上がるヒップラインのカットでは、可憐さとは異なるエレガントな魅力ものぞかせる。
