「避難グッズに入れておいて欲しいのは レッグウォーマーです」



【写真】避難グッズに、加えたいのは…？

靴下専門店「Tabio 靴下屋」の公式アカウントがXに投稿。なぜ、分厚い靴下やタイツではなく、レッグウォーマーなのか。災害時だけでなく、旅行や帰省などお出かけ時にも役立つポイントを聞きました。



話題になった投稿には、「3.11の時は雪も降ってたし、バレエ用の太ももまで長さあるレッグウォーマー履いてたわ」「レッグウォーマー、マジ暖かいから騙されたと思って入れておくと吉」と、実際に活用する人々が賛同。



「今日さっそく買ってきた！ 明日避難グッズにいれて、ついでに消耗品類の期限確認する！」「買ったはいいけど寒さに強すぎて全然使ってないダウンのレッグウォーマー避難袋に入れる！」と、参考にした人々の声も寄せられました。



同社のタビオオンラインストア、プロモーション担当者が、防災アイテムとしてお薦めな理由三つや、選び方なども教えてくれました。



「衣料品が足りない、洗濯ができないときも」

避難アイテムのひとつとして取り入れたい理由の一つ目は、「就寝時にレッグウォーマーがいいということを勉強する中で、身体を温めるには足首を温めるのが効率的であると学んだこと」。



冬用ズボンを入れておくのは大変ですが、レッグウォーマーならコンパクト。また、小さいながらも脚全体を温かくする役割を担ってくれるようです。



二つ目は、「レッグウォーマーは、足の大きさを問わず使え、腕にも使用できます。また『足』の部分がない分、靴下よりも衛生的に長く使えますので、避難所での防寒と体力低下の防止に役立ちます」。



災害時の避難所について報道されている通り、衣料品が足りない、洗濯ができない（回数が限られる）という状況を踏まえての提案だそう。確かに、地面に接触する靴下と比較すると、衛生的にもキレイな状態を保ちやすそうです。レッグウォーマーがあれば、短いソックスが使用でき、手洗いして干す労力も軽減。



三つ目は「近年レッグウォーマーが一般的になり、以前よりも入手しやすくなってきたこと」。レッグウォーマーを日頃から常備し、防災グッズの一つとして取り入れやすいと考えたとのこと。



「いかに『体温を逃さないか』が大切」

選ぶときの基準として、「機能は値段に比例するので1000円〜がオススメ」、「サンプルなどを腕につけてみてから『腕を振って』、『風が入るか？』でチェックして体の熱を逃がさないか確認」、「腕に使用できるかも確認して、可能なら二組」。



そして、「『もふもふ』より『生地厚』で選んでください」と提案しており、その理由には避難所として体育館が採用されることが多いのにも関係します。



「体育館は施設の構造上、室内とはいえ風の通り道ができやすくなっています。また床などに断熱材の入ってない場合も多いため、いかに『体温を逃さないか』が大切となります。そのため『もふもふ』など生地の風合いよりも、密封性を重視したものをお勧めしています」



「その一手間が、自身を救うことに」

今回、12月8日青森県東方沖に発生したマグニチュード7.5の地震後に投稿したプロモーション担当者さん。反響のなかでも、特に印象的だったのは「実際に東日本大震災で被災された方がレッグウォーマーを着用されていた」というもの。実際に、防寒アイテムとして活用していた人たちがいたことを把握できたそうです。



「災害はいつ襲ってくるかわかりません。大きな地震は今後も必ず起こり得ますので、レッグウォーマーを避難バッグに入れておく。手間ですが、その一手間が被災した際に自身を救うことになります。そう考えて、１人でも多くの方に実践していただければと願っています」



ただ、使い慣れていないアイテムを、緊急時に思い出すのはなかなか難しいもの。そこで、プロモーション担当者さんは、通勤や通学時など冬期の日常遣いをお勧めしています。



「出社時には寒いけれど、帰宅時には暖かいような状況も多いので、私は朝には身に着け、昼は外してカバンに入れる、そういった使い方をよくしています。またかさばるものではありませんので、旅行などの際にも必ず持って行くようにしています」



また、年末年始の旅行や帰省では、駅での待ち時間や、初詣といったお出かけなども多くなりそうなので、旅行バッグにも加えてみてはいかがでしょうか？ 外出時に意識して持ち出す習慣をつけると、「もしも」の時に役立てられそうです。



Tabioオンラインストアでは、レッグウォーマーなど冷えを避ける「足元アイテム」が入ったポーチの「Laboあったかギフトセット」を販売中。



「トラベルセットとして持ち運ぶもよし、おうちで使うもよし。いろいろなシーンで活躍すること間違いなしです。また、ポーチを避難時用の靴下収納に転用するのもお勧めです。弊社商品に限らず『転ばぬ先の杖』としてレッグウォーマーを日頃から常備し、防災グッズの一つとして取り入れていただければ」



（まいどなニュース／Lmaga.jpニュース特約・谷町 邦子）