現行モデルのコペンは、来年8月末で生産終了となります。ここでは、生産終了の理由やタイミングについて、現在の中古車相場、さらに次期モデルの発売見込みも解説しています。



ダイハツがコペンの生産終了を発表

2025年9月29日、ダイハツは軽オープンスポーツカー「コペン」の現行モデルについて、2026年8月末での生産終了を発表しました。



コペンの初登場は2002年6月。「誰もが気軽に楽しめる本格的オープンスポーツカー」として発売されました。その後、2012年9月に初代モデルが生産終了するも、2014年6月に現行モデルの2代目が登場。これまで11年以上の間、ファンに愛されてきました。



▽ダイハツは感謝イベントを企画中



現行モデルのコペン生産終了にあたり、ダイハツはファンへの感謝と絆を未来につなげ続けるための「スペシャルイベント」を企画中とのこと。イベントは2026年4月以降、全国で開催される予定です。



コペンが生産終了となる3つの理由

今回の生産終了について、ダイハツは「法規への適合や部品供給、開発リソースといった課題を総合判断して決定した」としています。



▽理由1.法規制への対応が困難



近年は、安全性を中心とした法規制が厳しくなっています。たとえば2026年9月からは、すべての国産車で衝突被害軽減ブレーキの装着が義務化されます。



スポーツカーではこうした法規制への対応が特に難しく、日産のGT-Rも法規対応の困難を一つの理由に生産終了となりました。



生産終了のタイミングを考えると、現行モデルのコペンは衝突被害軽減ブレーキの設置が一つの課題になっていた可能性があります。



▽理由2.部品供給に苦労



冒頭でご紹介したように、現行モデルのコペンは2014年に登場した2代目。定期的に一部改良を行っていたとはいえ、デビューからすでに11年以上が経過しています。



こうした中で、安定供給の困難な部品が出てきた可能性が考えられます。



▽理由3.開発リソースの課題



法規対応などによる車両の性能改善にあたっては、ヒト・モノ・カネなどの開発リソースが必要です。特に、現行モデルの改良ではベースを変えずに性能を調整する必要があり、だからこそ制約も多かったかもしれません。



車両価格の大幅改定もしづらく、こうした中で開発コストなどが見合わなかった可能性もあります。



▽Q.なぜ2026年8月末で終了？



コペンの生産終了が2026年8月になったのは、衝突被害軽減ブレーキの装着義務化が影響した可能性があります。



国産の継続生産車における衝突被害軽減ブレーキの装着義務化は、もともと2025年12月からの予定でした。しかし、2025年9月26日に道路運送車両の保安基準等が一部改正され、装着義務化のタイミングが2026年9月からに延期。これによって、コペンの生産終了のタイミングが2026年8月になったと考えられます。



※出典：内閣府「官報 令和7年9月26日分」



現在のコペンの中古車相場は？

2025年11月現在は、まだコペンの生産終了発表から日が浅く、中古車相場やリセールバリューの大幅な変化は確認できません。最新の中古車相場は、以下の通りです。



・2022年式：約140万円〜300万円

・2020年式：約100万円〜250万円

・2017年式：約80万円〜200万円

・2014年式：約70万円〜160万円



ただし、今回の生産終了の発表を受け、今後コペンの中古車相場が上がっていく可能性はあります。



次期型コペンの発売予定は？

ダイハツは、コペンの生産終了について多くの部分で「現行モデルの生産を終了」と記載しています。また、公式サイトには以下のような記載もあり、すでに次期型コペンに向けた開発はスタートしていると考えられます。



"再びコペンを世の中に送り出せるように、現在も、さまざまな準備と検討を重ねています。"

※コペン特設サイトより



"現行モデルについては、2026年8月をもって生産を終了いたしますが、再びコペンを世の中に送り出せるよう、様々なスタディを続けております。"

※ダイハツニュース＆トピックスより



▽登場するなら2028〜2029年頃か



現行モデルのコペンは、初代モデルの生産終了から2年後にデビューしました。そのため「次期型コペンも登場するなら2028年〜2029年頃ではないか」と予想する声があります。



すでにダイハツ自身が「準備と検討を重ねている」と発表しているので、数年のうちには新型コペンがお目見えするかもしれません。



▽軽自動車枠から脱却の可能性も



ダイハツは、2023年のジャパンモビリティショーでコンセプトカー「VISION COPEN（ビジョン・コペン）」を発表しています。ファンの間では、このビジョン・コペンの市販化を期待する声もあるようです。



ただし、ビジョン・コペンは軽自動車規格ではありません。1300ccエンジン搭載で、サイズも全長3835mm×全幅1695mm×全高1265mmと現行モデルのコペンより大きいです。



今から中古コペンを楽しむのも選択肢

今後数年待てば、最新の次期型コペンが登場するかもしれません。しかし、次期型は軽自動車規格でない可能性もあります。



「気軽に買える軽自動車」を求めるのであれば、今から中古のコペンを楽しむのも一手でしょう。



コペンに関するよくある質問

▽Q.コペンは軽自動車なの？



これまで販売されてきた初代モデル、2代目（現行）モデルのコペンは軽自動車規格のオープンスポーツカーです。サイズは全長3395mm×全幅1475mm×全高1280mmで、排気量は658ccに抑えられています。



▽Q.コペンはいつ生産終了？



現行モデルのコペンは2026年8月末に生産終了予定です。ただし、ダイハツは「生産終了日は予告なく変更になる場合がございます」と記載しています。



▽Q.コペンの生産終了の理由は？



現行モデルのコペンが生産終了となる理由としては、法規対応や部品供給、開発リソースの課題が挙げられています。



▽Q.コペンの次期型はいつ発売される？



3代目となる次期型コペンの発売については、まだダイハツ公式からの発表がありません。ただし、ダイハツは自社サイトで「再びコペンを世の中に送り出せるように、現在も、さまざまな準備と検討を重ねています」と記載しており、すでに次期型の開発に向けた取り組みが始まっていると考えられます。



