厚生労働省の「簡易生命表（令和6年）」によると、2024年の日本人の平均寿命は男性が81.09歳、女性が87.13歳だったそうです。そんななか、長年高齢者医療に携わる精神科医・和田秀樹先生は「高齢者を専門に診る精神科医をしていると、死ぬ間際や死が近づいたと自覚したとき、しみじみ後悔の声を聞かせてくださる患者さんが多い」と語ります。今回は、和田先生の著書『医師しか知らない 死の直前の後悔』より、後悔しない人生を送るための方法を一部ご紹介します。

【書影】長年高齢者を見てきた著者が語る、後悔しない人生の処方箋。和田秀樹『医師しか知らない 死の直前の後悔』

家族のために自分の人生を犠牲にしてきた

自分の人生を後回しにしてきた女性の嘆き

「先生、私の人生って、何だったんでしょうね」

あるとき、そっとつぶやいたのは80代の女性でした。

ずっと子どもたちの世話に追われてきて、ようやく手が離れたと思ったら、今度は実親の介護、そして義理の親の介護が始まり、自分のために使える時間はほとんど持てなかったといいます。

ようやく親たちの介護が終わったときには、すでに70代半ば。自分の体はすでにボロボロで、もはや何かをやろうという気力すら湧いてこない。「もっと自分の人生を生きたかった……」と語っておられました。

このように、家族の介護を続けてきた人が、家族を見送ったあとに強い喪失感や虚無感を感じて何もできなくなり、まるで「介護廃人」のようになって老いてしまうというケースは少なくありません。

また、「親の介護や看病を続けてきた結果、自分の趣味など何ひとつできなかった」と語る女性や、「夫の両親との同居で気が休まることがなかった」と語る女性もいました。

家族のために自分の思いを長く我慢してきた結果、晩年に虚しさと後悔を抱えてしまう人も多いのです。

深刻な介護問題

とくに介護の問題は深刻です。日本では、いまだに「親の介護は家族が担うもの」という価値観が強く残っています。

なかでも娘や妻などの女性が自分の仕事や人生を犠牲にして、家族の介護にあたるケースが少なくありません。その結果、介護離職を余儀なくされたり、うつ病になったりする女性が多いのも現実です。

「親を施設に預けるなんてかわいそう」という価値観から、無理をして在宅介護にこだわる家庭もありますが、介護というのは想像以上に過酷なものです。

たとえば認知症の親を自宅で看る場合、トイレの失敗や、同じ質問の繰り返しなどで日常的に大きなストレスにさらされますから、親の「できないこと」に対して、つい腹を立ててしまうことがあります。

一方、親の側にも「いちばん身近にいる人にきつく当たる」とか「感情のブレーキが効かなくなる」といった認知症の症状が出てきて、介護する家族が深く傷ついてしまうこともあります。

本当はお互いが大切な存在であるはずなのに、いがみ合ってしまう──。それはとても辛いことではないでしょうか。

「親の介護は家族が担うもの」という考えは今も根強く残っていますが、私は施設に入るという選択肢についても、もっと柔軟に考えていいと思っています。

今の時代、さまざまな介護施設やケアマネジャー、行政のサービスなど、外部のプロの力を借りるのは、ごく自然な選択です。とくに介護は心身ともに疲弊する大変な仕事ですから、他人に頼るのはけっして悪いことではありません。

何より大切なのは、家族みんなで「介護にどう関わるか」「誰がどこまでやるか」を率直に話し合うことです。その際には、それぞれの仕事や生活環境、心身の状態なども踏まえて尊重し合うことが前提になります。

当然、一人に過度な負担が集中すれば、深刻なストレスにさらされ、最悪の場合、共倒れにもつながりかねません。介護をする側も、される側も、どちらかが追い詰められてしまうような状況はもっとも避けたいところです。

一人暮らしの高齢者は「孤独」で「かわいそう」？

また、親子の同居に対しても、慎重であったほうがいいと私は考えています。

たとえば高齢になると、子どものほうから「お母さんのことが心配だから、一緒に住まない？」などと言われることもあるでしょう。

親を思ってのことでしょうが、それが必ずしもよい結果をもたらすとは限りません。

途中からの同居や過度な干渉は、お互いの生活リズムや距離感が変わり、無理にすり合わせようとすると、お互いのストレスになることがあるのです。

距離が近すぎる関係では、どうしても衝突や行き違いが起こりやすくなりますが、親子でもそれは同じです。

いえ、親子だからこそ、遠慮のないやり取りになってしまって余計にこじれることもあります。とくに親の世代と子どもの世代では生活習慣や価値観などが違うため、摩擦が起こりやすいということもあります。

親の健康や事故などが心配で同居を始めたものの、お互いのストレスやトラブルが想像以上に多く、最終的に同居を解消したというケースもしばしば聞きます。

やはり人間関係には、ある程度の「距離感」が必要なのです。

たしかに、子どもから「高齢者の一人暮らしは心配だから、一緒に住もうよ」と言われると、親としてはなかなか断りづらいと感じる人も多いかもしれません。

けれども、これまで離れて暮らしていた子どもに呼び寄せられて、急に同居を始めるとなると、親の生活は一変します。

とくに歳をとってから住環境を変えるというのは、想像していた以上に心理的な負担になることがあります。

それまで住んでいた地元には、友だちや知り合いがいたり、ご近所づきあいがあったり、なじみの店や習いごとがあったりして、それなりに人間関係が築かれているものです。そうした関係をすべて断ち切って子どもの家に移り住むことは、心身への負担を大きくします。

実際に引っ越した先での環境や人間関係にうまくなじめず、ストレスを抱えている高齢者も少なくありません。

また、親の実家に子どもの家族が入ってきて同居するというパターンでも、同居がきっかけでお互いに気を遣い過ぎるようになったり、不満をため込むようになったりして、親子関係がこじれてしまい、修復が難しくなることもあります。

高齢者の「幸福度」を調べた調査でも、途中から同居を始めた人は、幸福度が低くなる傾向があることがわかっています。

さらに深刻なのは…

さらに深刻なのは、家族と同居している高齢者のほうが、実は一人暮らしの高齢者よりも自殺する割合が高いという現実があることです。

一般的には「一人暮らしの高齢者は孤独でかわいそう」と思われているかもしれませんが、実際には家族と一緒に暮らしている人のほうが「自分は家族のお荷物になっているんじゃないか」と引け目を感じていたり、働いていないことについて何かと皮肉を言われたりして、大きなストレスを抱えていることも多いのです。



（写真提供：Photo AC）

それが続くと、次第に部屋にこもりがちになって孤立してしまう人もいます。

また、「人に迷惑はかけたくない」という思いが強い人ほど、家族に介護されることを重荷に感じます。そうした心理状態の末に、自ら命を絶ってしまう高齢者もいるのです。

ですから、親子での同居は慎重に考えるべきです。

たとえ子どもから提案されたとしても、どうも気が乗らないとか、心配に感じることがあるなら、きちんと自分の気持ちを伝えることが大事です。

それに、お互いの思いをなるべく率直に伝えておいたほうが、将来的にも良好な関係を保てるはずです。たとえ親子であっても、何でもわかり合えるわけではありませんから、普段から本音で話し合える関係性を築いておくことが大切です。

「かわいそう」と決めつける必要はない

そもそも、今の日本では制度面から見ても一人で暮らせるように整えられています。

地域には、高齢者を支えるためのさまざまな支援があります。たとえば、日帰りで介護サービスを受けられるデイサービスや、介護や医療の相談に応じてくれる地域包括支援センターなどです。

さらに、最近では通信機能や人感センサーがついた家電製品や見守りカメラなど、家族が遠くからでも高齢者の様子を確認できる機器も増えています。

その他にも、郵便局員や民間のスタッフが定期的に訪問してくれるサービスや、異変があればすぐに警備会社のスタッフが駆けつけてくれるセキュリティサービスなど、高齢者の暮らしをサポートする見守りサービスも充実しています。

これらの制度や技術を活用することで、高齢者が地域や社会とつながりながら自分らしい生活を送ることができるのです。一人暮らしであることを「かわいそう」と決めつける必要はありません。

それでもなお親の一人暮らしが心配というなら、「近くに住む」のがおすすめです。

適度な距離感と安心感を両立できるため、お互いに無理のない関係を保ちながら安心して暮らすことができるはずです。

家族に限らず、人間関係における後悔の多くは「自分の気持ちを素直に伝えなかったこと」から生まれるように思います。

正直な思いを言わずに我慢したり、相手に遠慮して本音を隠したりすると、誤解が生まれたり、関係がこじれることがあります。また「いい人」を演じようとして、自分の感情とは裏腹の態度や言葉を選ぶことで、長い間ストレスを溜め込んで不機嫌になってしまう人もいます。だからこそ、自分の気持ちに正直になり、ときには勇気を持って思いを伝えることが適切な人間関係を築き、心の健康を守るためにもっとも大切な一歩だと思うのです。

※本稿は、『医師しか知らない 死の直前の後悔』（小学館）の一部を再編集したものです。