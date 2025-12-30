【Anker】2025年最も選ばれたプロジェクターは？ トップ5発表！ 1位は「今まで買わなかったことを後悔」
Anker Japanは、2025年1月1日〜12月1日までの販売実績に基づき「Ankerベストセラーランキング2025」を公開しました。公式オンラインストアやAmazon、楽天市場などの実績を合計したものです。本記事では、多くのユーザーに支持されたプロジェクター部門のトップ5を紹介します。
【画像】トップ3の製品一覧
プロジェクター部門トップ3製品第3位は「Nebula Capsule Air」。日中でもカーテンを閉めればくっきり映る映像美と、イヤホンでは拾えなかった音まで聞こえる音質が絶賛されています。第2位の「Nebula Capsule 3 Laser」は、小さな本体からは想像できないセリフのはっきり聞こえる音質の良さが評価されています。第1位は「Nebula Capsule 3」でした。人生初のプロジェクターとして購入する人も多く、投影の綺麗さと補正機能の便利さに「今まで買わなかったことを後悔」という声が出るほどです。
4位と5位にランクインした注目モデル第4位の「Nebula Cosmos 4K SE」は、120インチ級の映像により「テレビはこれで不要」という新しい主流を予感させています。第5位の「Nebula Mars 3 Air」は、寝室の天井投影に適した画質と音質、優秀な補正機能が支持されました。(文:All About ニュース編集部)
