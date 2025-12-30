偶然で片付けることのできない怪異を、人は「障り」や「祟り」と呼びます。怪談蒐集家の響洋平さんは、これまで15年以上にわたって怪談に携わり、さまざまな怪異体験談を蒐集してきました。そこで今回は、そんな響さんの著書『触れてはいけない障りの話』から抜粋し、お届けします。

この世には間違いなく『触れてはいけない何か』がある

「その部屋には、絶対に何かがあるんです。そう考えないと説明が付かないんですよ」

東京でホテル会社に勤務する須藤さんは、これまで幽霊の存在など信じたことはなかった。いや、今でも幽霊が本当にいるのかどうかの確証は持っていない。しかし、この世には間違いなく『触れてはいけない何か』がある――と本能的に確信した時、人は凄まじい恐怖に襲われるということを身をもって経験したことがあった。

須藤さんが勤務する会社は、関東近郊に複数のホテルをチェーン展開している。

ある年の夏。

彼は千葉県にある支店のホテルへ視察に行くことを任された。支店の支配人と面談し、ホテルの経営状況や稼働率、サービス品質や課題などをチェックする内部監査も兼ねていたという。

「そこは初めて視察に行くホテルでした。売上も好調。マニュアル通り運用されていて、何の問題もないと思っていたんです。ただ、気付いてしまったんですよ……」

まったく宿泊客を泊めた履歴がない部屋

支配人の気まずそうな顔を見ながら、須藤さんは何と言ってよいのか悩んでいた。

フロントの奥にある小さな事務室のテーブルで、広げられた書類の一枚を指先で叩く。

「やっぱりこの部屋だけ使われていない理由がわからないんですよ」

各部屋の使用状況を示した資料を見ながら、須藤さんは言った。

そのホテルは、駅のすぐ近くにあり温泉施設や設備も充実している。週末ともなると予約ですぐに埋まるほどの人気だった。

しかし――、4階の奥にある一室だけ、まったく宿泊客を泊めた履歴がない。

「この部屋、使えない理由でもあるんですか？ もし、何か部屋の設備に不具合があるとかなら本社に言って修理させるので、ちゃんと言ってくださいね」

須藤さんがそう言うと、支配人は「いや、そういう訳ではないんです」と、取り繕うように言葉を返した。

「何と言いますか、お客様にはまず他の部屋を御案内するようにしておりまして。その部屋は、その……」

――その部屋だけは絶対に人を泊めるなと、前任者から言われているんです。

支配人の隣で寡黙に座っていた従業員が口を開いた。

「君、ちょっとそれは……」

「いや、でも私はそう聞いています。他の従業員も知っていますよ」

4階の奥にある部屋には、絶対に人を泊めてはいけない

支配人と従業員がヒソヒソと話し始めたので、須藤さんはいったいどういうことなのか尋ねた。

「4階の奥にある部屋には、絶対に人を泊めてはいけないと言われているんです。定期的に清掃はしているのですが、空室にしておかないといけない。私がここで働き始めた時に、前任者からそう言われました。おそらくその前任者も、そのルールを引き継いできたんだと思います」

須藤さんには、意味がわからなかった。

空室にしておかないといけないとは、どういうことだろうか。

「すみません。理由を教えてくれますか？」

「私も詳しくはわからないんです。ただ……」

――あの部屋には、何かがいるらしいんですよ。

従業員の表情は硬く、ふざけているとは思えない。

「あの部屋は、絶対に触れちゃいけない部屋なんです」

従業員が語り始めたのは、かつてそのホテルの支配人だった後藤という人物の話である。

聞く耳を持たずに宿泊した当時の支配人

10年ほど前の話だという。

当時の支配人だった後藤氏は、着任早々に4階奥のその部屋だけが常に空室であることに気がついた。宿泊記録を見ても、その部屋だけ使われた履歴がない。フロントの従業員は、その部屋に宿泊客を案内することはなかった。たとえその部屋が空室だったとしても、それ以外の部屋が予約済みになった時点で『満室』という扱いにしている。

「どうしてこの部屋だけ予約を入れないんだ？」

後藤氏は従業員にそう訊いたらしい。おそらくその従業員は、正直に昔から引き継がれているその部屋のルールを伝えたのだろう。

「そんなバカな話があるか」

後藤氏は一喝した。本社からは当然、使える部屋はすべて稼働させよと命じられている。根拠のない噂で部屋の稼働率を落とすわけにはいかない。

「わかった、そこまで言うなら俺が今夜この部屋に泊まる」

後藤氏は啖呵を切った。

昔からそのホテルで働いている古参の従業員らは、必死にそれを止めたらしい。しかし、彼は聞く耳を持たなかった。その日の夜、後藤氏はその部屋に宿泊した。

夜明け前の深夜――。

1階ロビーのエレベーターからふらふらと出てきた後藤氏を見たのは、この話をしてくれた従業員のＡさんだったという。薄暗いロビーを足を引き摺るように歩く人影が、後藤氏だと気付くまで、少し時間が掛かったそうだ。

髪の毛は掻きむしったようにボサボサ。

顔色は土のように悪い。

口からは唾液なのか吐瀉物なのか、液体が垂れている。

「支配人！ どうしたんですか？」

Ａさんは驚いて声を掛けた。

ぐ……。ぐ……。

呻き声を漏らしながら、何かを訴えるように後藤氏はこちらを見た。

「いったい何があったんですか？」

しばらくの沈黙のあと、彼は目を見開いてこう言った。

「本当だった……」

後藤支配人は、死体のように力なくその場に倒れた。

本当にその部屋には、何かがあるのだろうか

「その時、私は確信したんです。あの部屋は絶対に使っちゃいけない」

そう話すＡさんは、暗い顔で下を向いていた。

後藤氏は病院へ救急搬送されたが、大きな後遺症が残り、会社を辞めたという。

にわかには信じ難いと須藤さんは思ったが、支配人と従業員がそのような嘘をつく理由は思いつかない。ただ、それ以上言っても埒があかないため「とにかく使える部屋は稼働させてくださいね」と言い残し、その日の視察を終えた。

本社には報告すべきだろうか。とはいえ根も葉もない噂が従業員の中で広がっているという理由は納得してもらえないだろう。視察を任された私に責任の一端が及ぶのも厄介だ。営業利益は悪くないので、すぐに問題になる訳ではない。ひとまず次回の視察員の判断に任せるか……。

そんなことを考えながらホテルのエントランスを出ようとした時、須藤さんはふとその部屋が気になった。

――本当にその部屋には、何かがあるのだろうか。

ちょっと見に行ってみよう。そう思い須藤さんは踵を返した。

部屋の扉が開け放たれていた

「その時に見た光景にびっくりしたんですよ。私も長年ホテル業をやっていますけどね。これがいかに異常かということは、私がよくわかっています」

4階でエレベーターを降りると、各部屋では清掃が始まっていた。時刻は昼過ぎ。廊下には掃除用具を積んだカートが何台か置かれていた。



確か一番奥の部屋だったかな。

そう呟きながら須藤さんは廊下を奥へと進む。

突き当たりに見えるその光景を見た時、思わず足が止まった――。

その部屋の扉が、開け放たれている。

例の部屋だ。

部屋の前の廊下に、誰かが立っているのが見えた。

それは、作業服を着た中年女性の清掃員だった。

廊下に立ち、開け放たれた扉から部屋のほうをじっと凝視している。

――何をしているのだろうか。

その清掃員は、やや腰を屈めた状態で、緊張した面持ちで部屋の中を睨みつけていた。

よく見ると、その腰には登山で使用するような太いロープが強く結び付けられている。

腰に結び付けられたロープの先は、部屋の中へと伸びていた。

「ちょっと、何やってるんですか？」

須藤さんが声を掛けると、清掃員の女性は驚いたようにこちらを見た。須藤さんの胸元にある社員証を確認したようだった。「清掃中じゃないんですか？」と須藤さんが訊くと、その女性は腰のロープを両手でぐっと握り締め、口を開いた。

「こうしないと、いけないんです」

「え？」

「この部屋では、こうしないといけないんです」

何かに怯えているようだった。

この部屋にはね、百パーセント幽霊が出るんですよ

すると部屋の中から、別の男性清掃員が出てきた。同じく緊張した面持ちである。

「交代お願いします」

そう言って彼は、緊張の糸が切れたかのように大きく息を吐いた。その男性の腰にも、太いロープが結び付けられている。よく見ると、そのロープは廊下に立つ女性清掃員の腰へと繋がっていた。つまり、二人の清掃員が互いに腰をロープで固く繋ぎ、順番に交代でその部屋の清掃を行うという非常に奇怪な行動を取っていることになる。

須藤さんは、ぞっとした。

そのホテルでは、ルールとして各部屋を一人の清掃員が清掃することになっている。

二人掛かり、かつ交代で清掃をするというのは非効率極まりない。

しかも、互いの腰にロープを結び付けるという異様な状態である。

「この部屋だけ、清掃中に絶対ドアを閉めてはいけないんです。この部屋だけは、二人掛かりで、しかもお互いをロープで縛った状態で清掃しろと言われているんです」

「誰がそんなことを言っているんですか？」

「昔からです。そうしないとダメなんです」

「どうして？」

すると男性の清掃員は、はっきりと言った。

――この部屋にはね、百パーセント幽霊が出るんですよ。

「俺、本当に怖くなったんです。だって、そんな異常なことしているんですよ。従業員も清掃員も、そのホテルで働くすべての人が本気でその部屋に幽霊がいることを確信しているんです。じゃなきゃ、そんな異常なことしません。しかも、なぜロープでお互いを縛らなきゃいけないんですか。あの部屋、間違いなく誰かが死んでます」

須藤さんから、絶対に口外しないという約束でホテル名と場所を教えてもらった。

今でもそのルールは、続いているのだろうか。

