第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）に出場する２１チームの区間登録が２９日、発表された。史上初となる同一校２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大は、エースで主将の黒田朝日（４年）ら主力を補欠に温存する一方で、山区間の５、６区に松田祐真、石川浩輝のルーキー２人を抜てきした。３年ぶり９度目の優勝を目指す駒大は伊藤蒼唯（あおい、４年）を切り札として６区に投入した。

＊ ＊ ＊

箱根駅伝特有の当日変更のルールは本来「危機管理」として設けられた。例えば２区登録のエースが直前に故障などで走れなくなった場合、１１番手の選手が代役を務めることは難しいので、主力選手のひとりは補欠に温存する必要がある。

戦術的に活用されることも多く、当日変更を前提で区間登録される選手は「偵察メンバー」と呼ばれる。「外れた選手のことを考えていない」という批判の声もあるが、私は取材現場で「なぜ、僕が外れるのですか？」と不満を示す選手をひとりも見たことがない。

１９年大会。青学大の３区に登録されていた湯原慶吾（当時１年、現小森コーポレーション）は当日変更でエースの森田歩希さん（当時４年）と交代になった。それでも、湯原は「今回は偵察メンバーが僕の役割でした。次は走って優勝に貢献します」ときっぱり話した。湯原は翌年に１０区を走り、優勝のゴールテープを切った。

箱根駅伝を志す学生ランナーは、箱根駅伝特有のルールを真正面から受け止めている。（箱根駅伝担当・竹内 達朗）