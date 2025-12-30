ダウ平均が続落 ＩＴ・ハイテク株も売り優勢＝米国株概況 ダウ平均が続落 ＩＴ・ハイテク株も売り優勢＝米国株概況

リンクをコピーする みんなの感想は？

NY株式29日（NY時間16:24）（日本時間06:24）

ダウ平均 48461.93（-249.04 -0.51%）

S＆P500 6905.74（-24.20 -0.35%）

ナスダック 23474.35（-118.75 -0.50%）

CME日経平均先物 50445（大証終比：-35 -0.07%）



きょうのＮＹ株式市場、ダウ平均が続落したほか、ＩＴ・ハイテク株も売りが優勢となり、ナスダックも下落。ＡＩ関連の少数銘柄に集中する市場への懐疑を改めて指摘されていた模様。一方、エネルギー、公益、不動産が上昇する一方、素材、一般消費財が下落した。



ストラテジストは「２０２５年はやや盛り上がりに欠ける形で終わる可能性も否定できない」としつつも、Ｓ＆Ｐ５００は年初来で１８％上昇し、過去２年連続で２０％超の上昇を記録してきたことを踏まえれば「投資家にとって全く問題ではない」と指摘している。



今週は実質的に来年を見据えた動きになりそうだ。先週末にＳ＆Ｐ５００が過去最高値を更新。投資家は２０２５年の取引を好調に締めくくろうとしている。今週は経済指標は少ないものの、投資家は２０２６年に向けたＦＲＢの姿勢を読み取る材料をもう１つ得ることになる。１２月に開催したＦＯＭＣ議事録が、水曜日に公表される予定。



２０２５年はウォール街にとって記念すべき年となり、Ｓ＆Ｐ５００は年初来で約１８％上昇。ダウ平均も１４．５％高となり、２０２１年以来の好成績となる見通し。ナスダックは年初来で２２％超上昇している。



季節的に株価が上昇しやすい「サンタクロース・ラリー」の時期に入っているが、１９５０年以降、Ｓ＆Ｐ５００は年末の最後の５営業日から年初の最初の２営業日にかけて、平均で１％超の上昇を記録している。



投資会社のデジタルブリッジ＜DBRG＞が上昇。取引開始前にソフトバンクＧが同社買収することで合意したと伝わった。



コー・マイニング＜CDE＞、ヘクラ・マイニング＜HL＞といった銀関連株が下落。貴金属市場で銀価格がアジア時間に一時１オンス＝８４ドル台を付け最高値を更新したものの、その後急反落したことが嫌気。



カナダのウラン採掘のエナジー・フューエルズ＜UUUU＞が上昇。取引開始前にガイダンスも公表し、２５年のウラン生産および販売見通しが予想を上回ったと発表した。



ウルトラジェニックス・ファーマ＜RARE＞が急落。希少疾患の骨形成不全症（ＯＩ）を対象にした「セトルスマブ」の第３フェーズ臨床試験「ＯＲＢＩＴ」と「ＣＯＳＭＩＣ」が主要評価項目を達成できなかったと発表した。パートナーのメレオ・バイオファーマ＜MREO＞も急落。



バイオ医薬品のプラクシス・プレシジョン・メディシンズ＜PRAX＞が大幅高。本態性振戦（ＥＴ）患者の治療を目的とした「ウリキサカルタミド」についてＦＤＡからブレークスルー・セラピー指定（ＢＴＤ）を取得したと公表。ＢＴＤは有効性が大きく期待できる新薬を、優先的に早く世に出すための指定。



セラス・ライフサイエンシズ＜SLS＞が大幅に７日続伸。同社が予後不良の特定の白血病患者を対象に、全生存期間を評価している後期段階の「ＲＥＧＡＬ」試験について最新情報を公表したことが材料視された。



デジタルブリッジ＜DBRG＞ 15.26（+1.34 +9.63%）

コー・マイニング＜CDE＞ 18.31（-0.88 -4.59%）

ヘクラ・マイニング＜HL＞ 19.20（-1.00 -4.95%）

エナジー・フューエルズ＜UUUU＞ 15.07（+0.43 +2.94%）

ウルトラジェニックス＜RARE＞ 19.72（-14.47 -42.32%）

メレオ＜MREO＞ 0.29（-2.02 -87.65%）

プラクシス＜PRAX＞ 304.58（+35.63 +13.25%）

セラス・ライフサイエンシズ＜SLS＞ 3.35（+0.48 +16.72%）



アップル＜AAPL＞ 273.76（+0.36 +0.13%）

マイクロソフト＜MSFT＞ 487.10（-0.61 -0.13%）

アマゾン＜AMZN＞ 232.07（-0.45 -0.19%）

アルファベットC＜GOOG＞ 314.39（-0.57 -0.18%）

アルファベットA＜GOOGL＞ 313.56（+0.05 +0.02%）

テスラ＜TSLA＞ 459.64（-15.55 -3.27%）

エヌビディア＜NVDA＞ 188.22（-2.31 -1.21%）

メタ＜META＞ 658.69（-4.60 -0.69%）

ＡＭＤ＜AMD＞ 215.61（+0.62 +0.29%）

イーライリリー＜LLY＞ 1078.73（+0.98 +0.09%）



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

外部サイト