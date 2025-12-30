活動休止中のホロライブ・戌神ころね、天音かなた卒業で本音吐露「今日は思いきり泣く日！」 ファンからは涙と心配の声
配信活動一時休止中の「ホロライブ」所属VTuber・戌神ころねさんが、30日までにエックスを更新。27日に「ホロライブ」を卒業した4期生・天音かなたさんについてと思われるコメントを投稿し、ファンから反響が集まっている。
【写真】天音かなたさんの卒業に本音が漏れる戌神ころねさん
11月の投稿で、家族の療養に専念するためしばらく配信活動を休止すると発表していたころねさん。今回の投稿では「本当に寂しい！悲しい！行くなよ！！頼れよ！！！！頼れない環境ってなんだよ！！こんなに周りに人がいるのに、いたはずなのに1人で抱え込んでいなくなるの辛すぎるだろ！！今日は思いきり泣く日！」とコメントし、卒業してしまったかなたさんへの思いを包み隠さず打ち明けた。
ころねさんとかなたさんは、“かなころ”として公私ともに仲がよかっただけにファンからは「かなたんをこんなに愛してくれてありがとう。頼れなかったかなたんが悔しいよね」「周りに人はいるのに、誰一人として出口になれなかった孤独 本当にいちばん残酷だ」「ころさんが発してくれるだけで色んな人が救われてるよ」などの声が殺到。
さらに、悲しみを隠しきれない彼女へ「みんないるから、落ち込まないで、今日はゆっくり休んで、明日は元気を出して！」「環境が許してくれていればと思わざるを得ない ころさんもご自愛してください」と心配の声も寄せられている。
引用：「戌神ころね」エックス（@inugamikorone）
【写真】天音かなたさんの卒業に本音が漏れる戌神ころねさん
11月の投稿で、家族の療養に専念するためしばらく配信活動を休止すると発表していたころねさん。今回の投稿では「本当に寂しい！悲しい！行くなよ！！頼れよ！！！！頼れない環境ってなんだよ！！こんなに周りに人がいるのに、いたはずなのに1人で抱え込んでいなくなるの辛すぎるだろ！！今日は思いきり泣く日！」とコメントし、卒業してしまったかなたさんへの思いを包み隠さず打ち明けた。
さらに、悲しみを隠しきれない彼女へ「みんないるから、落ち込まないで、今日はゆっくり休んで、明日は元気を出して！」「環境が許してくれていればと思わざるを得ない ころさんもご自愛してください」と心配の声も寄せられている。
引用：「戌神ころね」エックス（@inugamikorone）