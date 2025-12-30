実写邦画の歴代興行収入記録を更新した今年度最大の話題作『国宝』。

キャスティングされて「おー！ 来たなあ」って（笑）

現役で舞台に立つ“国宝”七代目尾上菊五郎。その長女、寺島しのぶが映画『国宝』の中では歌舞伎役者花井半二郎の妻を演じる。歌舞伎の家で育った彼女から見たこの映画、そして国宝の娘として生きた世界とはどんなものなのか。

6月6日に公開された『国宝』は興行収入173.7億円を突破（11月25日時点）し、実写邦画で歴代トップに立った。近年稀に見る大ヒット作だが、もちろん未見の人もいる。そのひとりが、劇中で上方歌舞伎の名門を支える女房・大垣幸子役を務める寺島だ。

「私、まだ観てないんですよ。そう話すと驚かれるんですが、自分が出演した映画は2、3年経ってからじゃないと自分の演技が気になって観られない。でも、『国宝』はたくさんの方から感想をいただくので、とても嬉しいです」

吉田修一の原作が出版されたのは2018年のこと。寺島は映画化が決まる前から、原作を読んでいたという。

「この役はどなたがやるのか楽しみな面もあったんですが、私がキャスティングされたので、『おー！ 来たなあ』って（笑）。自分のすべてを商売にしてしまうのが役者。無駄になるものはなにもないんです」

世間から歌舞伎という世界は見えづらく、実像はつかめない。フィクションである映画にリアリティを加えたのは、国宝の血を引く“寺島しのぶ”という女優の存在だった。

「生きてきた環境、見てきたもの、感じてきたものをこの映画に投影することが自分の役目だと思いました。もちろん、フィクションはフィクションなんだけど、そこに私がいることで、観客のみなさんにふっと、リアルだと感じていただくところがあればいいなと」

映画に表現された歌舞伎界のディテール

映画の中には、歌舞伎の家に育っていないと分からないディテールがいくつかある。

「一度髪を結うと毎日は洗わなかったりするんです。髪を結ってから何日か経つと、油が馴染んでパサつきがなくなり、艶が出てきます。だから家の中で着ているのは、頭からかぶるものじゃなくて、前開きのブラウスだったりする。衣装さんやメイクさんとそんな話をしながら幸子を作り上げました。あと、劇場には御贔屓の方に直接切符をお渡しする机がありますけど、その机に置いてあるチラシは、当月のものではなく来月以降のものだとか。自分が気づいた点を（李相日）監督に提案させていただきました」

劇中、楚々とした佇まいで劇場のロビーで応対する幸子は、実際の歌舞伎座にいそうな「おかみさん」に見える。その役づくりの参考にしたわけではなくとも、女優であり、歌舞伎役者の妻である実母・富司純子の姿を寺島はずっと見てきた。

「母が女優だったことを、実感する機会はあまり多くはなかったと思います。そういう“生き様”みたいなものを、あえて見せない人だったから。おそらく、女優として満開の花を咲かせてから潔く散って、その後は父に仕え、子どもふたりを育てた。私からすると、母親業に専念していて、すごくパワフルな母親というイメージしかない。たくさんの人に愛情を注げる人ですよ」

歌舞伎役者の父に仕えるという母の生き方に、大いなるリスペクトを払っている。

「歌舞伎座では演者として父が表舞台に立っていますけど、裏を取り仕切っているのは奥さんなんです。歌舞伎の家庭って共働きですから」

この声を聞くと、『国宝』で気になるのは女性の描かれ方だ。寺島しのぶが演じる幸子と高畑充希演じる福田春江は最後まで登場するものの、見上愛が演じた芸妓・藤駒、森七菜が演じた主人公・立花喜久雄の妻となる彰子は、物語の途中でフェイドアウトしてしまう。彼女たちはどうなってしまったのか……。

「それは仕方がないですよ。原作をそのまま映画にしたら12時間くらいになっちゃう（笑）。台本の時点でかなり削がれていたし、原作とは違って、映画は主人公の喜久雄にフォーカスしたわけですから。製作陣が意図していたかどうかは別として、結果的に歌舞伎界を表現していたんじゃないかと思ったりもします」

評価が分かれるからこそ面白い歌舞伎の再現

今回、立花喜久雄役を演じた吉沢亮と大垣俊介役を演じた横浜流星のふたりは、歌舞伎を自らの演技で再現することに果敢に挑んだ。多くの高い評価を受けているが、歌舞伎界では評価が分かれているという。

「歌舞伎界からは『よくがんばった』という声もあれば、その反対の声も聞こえてきます。たしかに歌舞伎の世界は甘くはない。物心ついた時から着物を身につけ、家の中には歌舞伎のビデオがあって、台詞が飛び交っていたりする。好むと好まざるとにかかわらず、舞台に上がるための環境が整っていて、そこで何十年と稽古を重ねる。でも、映画のためにいきなり『道成寺』を覚えて踊るのはなかなか酷な話で、ふたりの頑張りは本当にすさまじかったし、その執念がお客様にも伝わったんだと思います」

寺島は子どものころ、歌舞伎役者になることを夢見ていたが、その道は女性であるがゆえ存在しなかった。因習、血が意味するところを彼女は身をもって知っている。

「歌舞伎の世界は伝承を守らなければならない責務もあるし、ルールがたくさんあって、窮屈は窮屈だと思う。弟（八代目尾上菊五郎）にはやるべきことがたくさんあって、昔はそれを羨ましいと思ってた。でも、私にとっての“自由”とは何もしていないこと、家族のひとりとして役目を果たしていないことじゃないかと思ったりもしていました」

自由で、やりたいことを何でもできるのに、常に歌舞伎の世界に引き戻される。

「2017年、私が六本木歌舞伎の『座頭市』の舞台に出演した時に、踊らなければいけない場面がありました。自分でも（若い頃に）やめないで稽古を続けておけばよかったと思っていたら、母に『菊五郎の娘なんだから、もっと踊れるでしょ！』って一喝されて。母は、どういうわけか私に厳しい。私からすれば、歌舞伎役者じゃないんだから仕方がないと思いつつも、母の言葉はいちいち心に刺さります」

今年の師走は、歌舞伎座の舞台に立つ。落語を基にした「芝浜革財布」で、飲んだくれの魚屋の政五郎の賢妻、おたつを演じる。

「2年前の舞台の初日、花道から出ていって『音羽屋』と大向うがかかった時、緊張がほぐれたことをよく覚えています。今回、（中村）獅童くんはじめ共演者の方々と稽古を重ねて楽しく過ごしていると、舞台で表現することって自分の中では大切なものなんだとあらためて思います」

血と芸。寺島しのぶはその運命を受け入れ、女優として生きる。

鈴木七絵＝写真

河部菜津子＝スタイリング

持丸あかね＝ヘアメイク

てらじま・しのぶ 1972年生まれ、東京都出身。父は七代目尾上菊五郎、母は富司純子と歌舞伎の家系に生まれ、大学在学中に文学座に入団。舞台やテレビドラマを経て2001年に『シベリア超特急2』で映画デビュー。その後『赤目四十八瀧心中未遂』（03年）や『ヴァイブレータ』（03年）、『キャタピラー』（10年）などで意欲的な役柄を演じ話題に。他にも多くの映画や舞台で活動しつつ、歌舞伎にも出演。12月26日まで上演される「十二月大歌舞伎」では、「芝浜革財布」で政五郎の女房おたつを演じる。

『国宝』

吉田修一の同名小説を李相日監督が映画化。任侠の一門に生まれながら歌舞伎の世界に飛び込み、血筋に抗いつつ運命に翻弄される男が、「国宝」に上り詰めるまでの激動の人生を描く。主人公・喜久雄を吉沢亮、その生涯のライバルとなる俊介を横浜流星が演じ、渡辺謙、寺島しのぶ、田中泯らが共演に名を連ねる。

STAFF & CAST​

監督：李相日／出演：吉沢亮、横浜流星、高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、三浦貴大、見上愛、永瀬正敏、中村鴈治郎、田中泯、渡辺謙／原作：吉田修一『国宝』（朝日文庫・朝日新聞出版）／2025年／日本／175分／配給：東宝／©吉田修一／朝日新聞出版 ©2025映画「国宝」製作委員会

