桃里れあ、ソロショット　※「桃里れあ」インスタグラム

　現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、30日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる近影を披露した。

　看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。SNSでは美スタイル際立つ姿を度々披露し話題を呼んでいる。

　今回の投稿では「とある撮影をしてきたよ　みんなのスマホに広告で流れると思います」と、ショート丈のトップスでウエストをあらわにした姿を公開。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が集まっている。

