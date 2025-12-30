“現役ナース”ラウンドガール、ミニ丈姿が「スタイル抜群」「美しい」「可愛すぎる」 グラビアでも活躍中
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、30日までにインスタグラムを更新。美しさあふれる近影を披露した。
【写真】“現役ナース”ラウンドガールが「スタイル抜群」 水着姿、グラビアショットも（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。SNSでは美スタイル際立つ姿を度々披露し話題を呼んでいる。
今回の投稿では「とある撮影をしてきたよ みんなのスマホに広告で流れると思います」と、ショート丈のトップスでウエストをあらわにした姿を公開。ファンからは「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が集まっている。
引用：「桃里れあ」インスタグラム（@rea_momosato）
