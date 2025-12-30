〈「歌舞伎役者になれる弟を、昔は羨ましいと思っていた」寺島しのぶが映画『国宝』で向き合った“血筋”への愛憎と“国宝の娘”に生まれた宿命〉から続く

実写邦画の歴代興行収入記録を更新した今年度最大の話題作『国宝』。

自らの人生を投影するような役柄を演じた寺島しのぶが、その演技に込めた思い、そして歌舞伎界に育った自身の生き様を語った。（全2回中の2回目／最初から読む）



寺島しのぶ ©︎鈴木七絵／文藝春秋

八面六臂の活躍を見せた2025年

2025年、寺島しのぶは映画に、舞台に、そして歌舞伎にと八面六臂の活躍を見せた。

今年を振り返ると、『国宝』が公開される前、4月には紀伊國屋サザンシアターで『リンス・リピート』に主演し、暮れの12月には『芝浜革財布』で2度目の歌舞伎座出演を果たした。しかし、実は1月に体調を崩しており、体調は万全ではなかった。そんな中、出演した『リンス・リピート』は、「重厚劇」と呼ぶにふさわしい内容だった。

主人公の大学生レイチェル（吉柳咲良）は、深刻な摂食障害の治療のため入院していたが、退院の可否を判断するための試行期間として、久しぶりに実家へ帰宅する。家族は彼女を温かく迎え入れ、回復を願っているように見えるが、寺島しのぶ演じる母親は、法律家として成功しており、娘にも自分と同じような完璧さを求め、無意識のうちにプレッシャーを与えていく――。

劇中、ユーモアのある台詞はちりばめられていた。しかし、笑うことが憚られるような緊張感に包まれた舞台だった。スーツ姿に身を包む寺島しのぶの立ち姿には、峻厳ささえ感じたほどだ。

表舞台に立つことはやめた方がいいのかもしれない

「病み上がりで臨んだ『リンス・リピート』は正直、キツかったです。幸いなことに舞台に立つ事ができましたが、内容的にずしりと重たいものだったから、大変でした」

もう、表舞台に立つことは辞めた方がいいのかもしれない――と考えた時期もあった。

「私はここまで頑張ってきたし、これからは表に出る仕事よりは、裏に回って仕事をするのもありなのかもしれないと考えました。でも、『リンス・リピート』をやってお客様の拍手って温かくていいなと改めて思ったんです。あの拍手を聞いて、演じること、表現することは、自分の人生からは削れないのかなと思いました」

これまではとにかく馬車馬のように働いてきたが、少しずつアクセルを調整しなければいけないと自覚するようにはなった。

「50歳を過ぎたら、自分のキャパシティがどんどん狭くなってる気がするんです。芝居の稽古にしても、台詞覚えに集中しちゃうと、もう他のことを忘れちゃう事もある。なんでもかんでもやりたいという時期は過ぎたんじゃないかと感じています。参加させていただく作品一つひとつ丁寧に魂を込めて臨みたいと思うようになりました」

息子も歌舞伎の魅力にロックオンされたんでしょう

一方で、13歳になった長男の尾上眞秀は歌舞伎役者のみならず、映像の仕事にも出演し、順調にキャリアを積み上げている。

「2歳の頃に歌舞伎座に連れて行ったら、『帰りたくない』って言って、じっと昼夜通しで歌舞伎を見てました。ちょっと変わってるけど貴重だなと思いました。私が子どもの頃に楽屋に連れて行ってもらったら、真っ白い化粧をして男なのか女なのか分からない人たちが歩いていて、怪しげな空間に入ったみたいだったんです。客席に回って舞台を見ると、音はすごく大きいし、極彩色の世界で美しい。怪しいものとディズニーランドがないまぜになったような不思議な世界。もう、ロックオンされちゃったです。だから、眞秀も歌舞伎の魅力にロックオンされちゃったんでしょう」

一人前の歌舞伎役者になるためには、無限に稽古が続き、家族の協力も欠かせない。

「甘えん坊ですし、私に頼り切っているところはありますね。そろそろ、自分の予定は自分で把握して欲しいとも思います。でも、稽古は自分ひとりで行けるようになったし、着物も自分で着られるようになって、それは成長だと思うんです。母親としては自分が生きている限りは、『お母さんはこう思うよ』とか、自分が考えていることは伝えた方がいいんじゃないかと思っています。それで、最終的には眞秀のas you like、最後は自分の好きな通りに生きるというのが理想だと考えています」

自分を見ているような気がして疲労困憊

息子は歌舞伎座の舞台にも立つし、映画にも出る。一方で、普通の学校生活も大切にしている。それは寺島しのぶが役者ではなく、普通の母親になる時間を意味する。

「彼は学校も、友だちも好きだし、部活もやっています。そういう面は尊重してあげたい。スポーツは小学校の時はサッカーから始まって、野球も一生懸命やっていました。今はバレーボール。でも、バレーの応援って、難しいんです。野球は外だから大声で応援しても目立たないんだけど、バレーで同じ声量で喋っていると、体育館だと目立ってしまうので応援方法は探究中です」

眞秀は私に似ているところがある、と寺島しのぶは話す。

「眞秀は私に似て、ひとつのことに集中しちゃうと、全体が見えなくなってしまうタイプ。旦那に似ていたらちょっと違う方向に行っていたかもしれないけど、なんかもう自分を見ているようなんです」

息子の歌舞伎の舞台を見ると、そんな思いが加速してしまう。

2024年9月、浅草公会堂で行われた尾上右近の自主公演「研の會」で、眞秀は『連獅子』の仔獅子を勤めた。親獅子が仔獅子を千尋の谷に突き落とし、そこから這い上がってくる人気演目だ。そして最後は勇壮な毛振りで幕を下ろす。私が観劇した日、寺島しのぶは母の富司純子とともに最後列に座っていた。幕が降りた時、私はふたりの姿を見たが、祖母は盛大に拍手をしていたが、母は舞台の方をじっと見ていた。

「なんだか、自分が踊っている気になっちゃうんです。自分も毛振りをして魂は自分も踊ってる。だから、見終わると疲労困憊してしまいます」

祖母と母の立場の違いが際立っていて、忘れられない光景だ。舞台だけでなく、家族も含めて「歌舞伎」なのである。

「いい仕事してるね」と言われるのが、親孝行

11月には、眞秀が出演した『港のひかり』も公開された。

「私自身は、自分が出演した映画は2、3年経たないと観ませんけど、『港のひかり』は試写で観ました。こういう作品にめぐりあえて本当によかったなと思いました。

演技についても感想を伝えましたが、私の母が『そんな細かいことを言ったって可哀そうよ』と言っていました。私の時と随分違うなと思いましたけど、孫にはすごく甘いんです（笑）」

これまでの自分を振り返ると、両親には心配をかけないようにしていたのに、結果的に心配をかけてしまったかな、と思う。

「私は家族がしていないことをやらなければいけないと思っていたし、早く親を安心させたいという思いもあったんです。でも、『ヴァイブレータ』や『赤目四十八瀧心中未遂』、『キャタピラー』のような濡れ場も込みの役を選んでしまって、結局は心配させる羽目になっていましたね。でも、最終的には親に『しのぶ、いい仕事してるね』と言われるのが、親孝行なのかなと思う。両親が歳を取ってくればくるほど、そう思います」

寺島しのぶ、血を受け継ぐ者。

この2月には新橋演舞場で藤山直美（彼女もまた、血を受け継ぐ者である）と『お光とお紺〜伊勢音頭 恋の絵双紙〜』に出演する。

アクセルを加減しながら……と言いつつも、全開で舞台に立ってしまう寺島しのぶの姿が目に浮かぶ。

「いい塩梅が見つかるといいんだけど」

新しい年もまた、葛藤が続く。

てらじま・しのぶ 1972年生まれ、東京都出身。父は七代目尾上菊五郎、母は富司純子と歌舞伎の家系に生まれ、大学在学中に文学座に入団。舞台やテレビドラマを経て2001年に『シベリア超特急2』で映画デビュー。その後『赤目四十八瀧心中未遂』（03年）や『ヴァイブレータ』（03年）、『キャタピラー』（10年）などで意欲的な役柄を演じ話題に。他にも多くの映画や舞台で活動しつつ、歌舞伎にも出演。12月26日まで上演される「十二月大歌舞伎」では、「芝浜革財布」で政五郎の女房おたつを演じる。

『国宝』

吉田修一の同名小説を李相日監督が映画化。任侠の一門に生まれながら歌舞伎の世界に飛び込み、血筋に抗いつつ運命に翻弄される男が、「国宝」に上り詰めるまでの激動の人生を描く。主人公・喜久雄を吉沢亮、その生涯のライバルとなる俊介を横浜流星が演じ、渡辺謙、寺島しのぶ、田中泯らが共演に名を連ねる。

STAFF & CAST​

監督：李相日／出演：吉沢亮、横浜流星、高畑充希、寺島しのぶ、森七菜、三浦貴大、見上愛、永瀬正敏、中村鴈治郎、田中泯、渡辺謙／原作：吉田修一『国宝』（朝日文庫・朝日新聞出版）／2025年／日本／175分／配給：東宝／©吉田修一／朝日新聞出版 ©2025映画「国宝」製作委員会

（生島 淳／週刊文春CINEMA オンライン オリジナル）