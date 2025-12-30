2020年から閉店が続いていた東京近郊の立ち食いそば屋は2024〜2025年になると一転、新規開店する店が増加した。背景にはコロナ禍からの回復、他業種からの参入、和食などのプロが個人店として登場、チェーン店などの出店再開などがあげられる。そんな1年となった2025年を振り返って、今年出会った“至高の一杯”をまとめてみよう。

【画像】立ち食いそばマニアが厳選した2025年の“至高の一杯”の写真を一気に見る

◆◆◆

生のニラを1束…まるでスタミナラーメン／「立ち喰いそばうどん松石」の「スタミナそば」

まずは、2025年の冬に食べ、圧巻だった「立ち喰いそばうどん松石」の「スタミナそば」。



「立ち喰いそばうどん松石」＠高田馬場

「立ち喰いそばうどん松石」は高田馬場に2024年9月にオープンした。こちらのつゆは鰹節、鯖節、昆布、椎茸などで出汁をとり、鹿児島産の醤油を使った返しの濃い甘めのしっかりした味である。天ぷらは横浜の「天ぷらいわた」から仕入れ、足りない部分は自家製で作っている。麺は株式会社むらめん製で、そばは粗挽き、白、田舎、さらにきしめん、うどんなどがそろう。

そんな中誕生したのが「スタミナそば」。どんぶりは生のニラで全面覆われていて玉子がセンターにのる。ニラを1束使う。根元部分は短く、葉先は長めにカットしている。ニラをかき分けると炊いた豚バラ肉あるいは鶏肉がごろごろ出てくる。

食べ始めはニラはシャキッと、そして次第につゆに馴染んでいく。そこに肉のうまみがオン。濃いつゆがパンチを与える。途中でにんにくを入れて味変するとさらにパンチ力が増す。

「スタミナラーメン」ではよくみるビジュアルだが、そばではまずお目にかかれない一品であった。

怒涛の天ぷら30種類以上…これは立ち食いレベルを超えた味だ／「稜」の「天丼」

常磐線綾瀬駅すぐに「稜（かど）」がオープンしたのは2024年12月。こちらは天ぷらに特化した店としてすぐに人気となった。

店長坂野さんは和食の料理人。過去に作った人気の天ぷらを再現したり、お客さんのリクエストに答えたりしているうちに、天ぷらは30種類を超えてしまった。

なかでも「ナス納豆天」（ナスに大葉、納豆をはさみ揚げたもの）は大人気。そして「天丼」は立ち食いのレベルをはるかに超えた出来栄えだ。

エビ天、イカ天、魚の天ぷら（日替わり）、野菜天（日替わり）、沢庵がのる。「春菊天そば」も外せない。つゆはかつおの本枯れ節の厚削りとうす削り節、鯖節、宗田鰹節をふんだんに使った出汁と返しを合わせたくっきりした味である。

赤いたぬきと緑のたぬき…これはたぬきの革命だ／「麺処盛盛」の「信号機たぬきそば」

西武池袋線の富士見台駅とひばりヶ丘駅に2店舗を構える「麺処盛盛」。2023年12月にオープンした肉そばでブレイクしたのが富士見台店で、2025年1月にセントラルキッチンを兼ねた2号店としてひばりヶ丘店がオープンした。

つゆは鰹節、宗田節、鯖節、鯵、うるめ、昆布、椎茸などを大量に使った出汁と、薄口醤油を使った生返しを使う。しかも返しと出汁は別々にどんぶりに入れてつゆを作る。いわゆるラーメンスタイル。フレッシュな返しと十分に香る出汁の味の輪郭がしっかりと伝わってくる。

「信号機たぬき」は紅生姜で作った「赤たぬき」、春菊で作った「緑たぬき」、そしてノーマルの「黄色たぬき」の3種類がのっている。

春菊が端境期になる夏の時期には、春菊を冷凍保存して在庫を確保しているという。店主の島ちゃんこと島田聡さんは“天才”だ。春菊たぬきを食べれば、春菊の良い香りが口内に広がってくる。これはカレーにかけてもうまいし、肉そばにのせてもすごくマッチする。この発想には脱帽だ。

もはや「ひもかわ」や「きしめん」のインパクト…ワシワシ感抜群！／「吉そば」の新定番「極幅そば」

「吉そば」は都内に10 店舗展開する人気立ち食いそばチェーン店である。

そんな「吉そば」が2025年4月中旬ころから麺を一新した。そばは平打ちそばと極幅そば、うどんは細うどんに変更となったのだが、この極幅そばがあり得ないくらいの太さで業界でも話題となった。

幅は1cmはあるだろう。厚さは平打ちそばと同じ。こんなそばは最近みたことがない。実食した極幅そばの「月見そば」はもはや「ひもかわ」か「きしめん」のビジュアルである。

つゆは1889 年創業の三重県桑名でつくられた本醸造の醤油を使用している。この返しに、かつお、日高昆布のダシをあわせた自然な味わいのうまい味である。そばはワシワシと食べ応え十分。

チャーシュー12枚以上びっしり！ 喜多方チャーシューメンのようなビジュアル／「豊はる」の「チャーシューそば」

2025年8月、神田小川町にある「豊はる」で食べた「チャーシューそば」の進化がすごかった。「豊はる」は肉を使ったメニューが20種類以上ある、肉に特化した立ち食いそば屋としてブレイク中。「パイカそば」「厚肉そば」「牛バラそば」などの定番だけでなく、「牛タンそば」、「せりセセリそば」、「鴨なんそば」などの月替わりメニューも人気である。

なかでも「チャーシューそば」は喜多方ラーメンのあのチャーシューがたくさん敷きつめられたビジュアルを彷彿させる一品である。注文を受けてからチャーシューをカットする。チャーシューは12枚以上、時には16枚のっていたこともあった。

しかも夏の時期に食べる「冷しチャーシューそば」は絶品だった。小ぶりだが自家製のチャーシューがどんぶり一面に並んでいる。そばは隠れてみえない。そして肉にはチャーシューのタレがかけられている。チャーシューの下には「たぬき」が隠れている。

こんなにうまい「チャーシューそば」は食べたことがないし、他ではまずお目にかかれない一品である。店主の西村さんは肉料理のプロである。肉をそばにのせたメニューをどんどん考案し、メニュー化している。もうその勢いは止まらない。

生さばの身と梅酢をあわせ具材をコロッケに…渋谷に復活した絶品コロッケがのる一品／「本家しぶそば」の「さばコロッケそば」

「本家しぶそば渋谷道玄坂店」が2025年9月14日オープンした。「本家しぶそば渋谷店」が惜しまれて閉店したのが2020年9月13日。実に5年ぶりの再開である。「しぶそば」は株式会社東急グルメフロントが経営する駅そばチェーン店で、本格そばを提供する店として東急沿線の住民を中心に人気を博している。

そんな中、本家以外で販売していないメニュー「さばコロッケそば」が登場し大人気となっている。

「さばコロッケそば」は、生のさばの身と梅酢あわせ具材をコロッケに包餡注入して揚げた絶品コロッケがのる。かじるとほんのり梅酢が香り、さばの旨味があふれ出す。オープンしてすぐに食べたのだが、従来のコロッケそばのコロッケとは全く別次元の食べ物であることがすぐに分かった。

和歌山県日高町の商工会の協力により開発したとか。さばコロッケはほぼ円形。わかめ、ねぎがのっている。つゆは出汁がしっかり利いた、むらさき（赤味）がきれいなタイプである。水が良いからだろうか、つゆのコクが十分に感じられる。ジャガイモはホクッとしていて、さばのうまみがそばつゆと実によくマッチしている。

錦糸町にひっそり誕生した独創的メニュー／「あさだけ」のイカの胴体や耳も使った「ゲソ天そば」、なめこがびっしり「なめこそば」

今年の9月、錦糸町に「あさだけ」という渋い立ち食いそば屋がオープンした。ジビエ肉料理の専門家の店主が、実験工房的に肉以外の食材を使って立ち食いそばにアレンジして作るメニューが秀逸で、食の達人が食べに来ているという。最近は深海魚のテナガダラ、ノロゲンゲを使った天ぷらを発売した。

9月に食べた「イカゲソ天そば」はドスイカを使い、ゲソだけでなく耳、胴体、内臓なども入れて天ぷらにしている。香ばしいイカの天ぷらは絶品。

つゆは昆布粉、節粉、煮干粉など4種類を使った出汁のよく効いたうまいタイプである。細めのそばはむらめん製の麺を使用しており、コシもありよい具合だ。そばだけでなく、きしめんやラーメンもある。ラーメンスープは鶏がら、天ぷらに使う魚介などで自家製している。つまりラーメンも実にうまい。

そして12月に食べた「なめこそば」はなめこ300gを使っている。どんぶりがなめこで一面びっしり。山椒や一味で味変し最後にガーリックをかけて食べてみたのだが、こんなに薬味がマッチしてうまいとは恐れ入った。「あさだけ」に行くと、いろいろな食べ方を教えてくれる。今はクジラの煮干しを作ったのでクジラのエキスの入ったつけそばを提供しようと画策している。店主の食に対するアレンジ力は無限大だ。

まだまだある注目店！ 埼玉県伊奈町の「おばちゃんの店」、清瀬市の「まるす そば・うどん立ち食いセンター」…

2025年は新規開店が多い年となった。

閉店ラッシュを乗り越えて誕生した店にはエールを送りたい。他にも埼玉県伊奈町の「おばちゃんの店」も8月に訪問したが、元気に営業していた。

東京都清瀬市のけやき通りに開店した「まるす そば・うどん立ち食いセンター」はまさにポツンと一軒そば屋で、天ぷらがうまかった。

2026年はどんなそばに出合えるだろうか。読者の皆様もよい年をお迎えください。

写真＝坂崎仁紀

INFORMATION

「立ち喰いそばうどん松石」

住所 東京都新宿区高田馬場1-26-7 名店ビル地下1階

営業時間 月〜土 7：00〜21：00

定休日 日、祝

https://x.com/matsuishi_soba

「立ち食い蕎麦 酒処 稜（かど）」

住所 東京都足立区綾瀬3-1-16

営業時間 7：00〜22：00

定休日 不定休

https://x.com/ayase_kado

「麺処 盛盛ひばりヶ丘店」

住所 埼玉県新座市栗原6-3-1

営業時間 月〜土 6：00〜14：00

定休日 日曜日

https://www.instagram.com/tachigui_morimori/

「吉そば不動前店」

住所 東京都品川区西五反田4-32-14 不動前ノアビル

営業時間 月〜金 7：00〜22：30 ／土 7：00〜21：00／日・祝 7：00〜18：00

定休日 なし

https://www.yoshisoba.jp/

「豊はる」

住所 東京都千代田区神田小川町3-11-10

営業時間 月〜金 6：30〜18：00／土・祝 6：30〜15：00

定休日 日曜日

https://www.instagram.com/toyoharu01/

「本家しぶそば 渋谷道玄坂店」

住所 東京都渋谷区道玄坂2丁目9−10

営業時間 平日 8：00〜23：00／土日祝 9：00〜22：00（LO30分前）

定休日 なし

https://www.shibusoba.com

「立ち食いそば あさだけ」

住所 東京都墨田区江東橋3-9-21 ニュー錦糸町ビル108

営業時間 7：00〜14：00（ラストオーダーは閉店30分前。食材がなくなり次第閉店となります）

定休日 不定休

https://x.com/tachiguiasadake

（坂崎 仁紀）