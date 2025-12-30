〈「清原なら大阪の起爆剤になれる」大谷翔平や山本由伸を率いるドジャース監督の発言で思い出した、日本球界の名将たちによる鮮烈な激励術〉から続く

読売新聞の社会部記者として、長年スクープを報じてきた清武英利氏。その後、巨人軍の球団代表に就くも、2011年に「読売のドン」こと渡邉恒雄氏の独裁の非を訴え、係争に。現在はノンフィクション作家として活動を続ける。

そんな清武氏が、約50年にわたる波乱万丈の記者人生と現代の記者たちの奮闘を描く『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』（文藝春秋）を刊行した。

今回は清武氏が読売新聞を追われ、収入を失った後、61歳でいかにして再起することができたのか、その過程を綴った「特別読切」の第4弾を公開する。

ロビン・ウィリアムズが出演する青春映画を観て

ラテン語などかじったこともないが、「カーペ・ディエム（Carpe diem）」という言葉だけは知っている。「その日を摘め」という意味だという。

「いまを生きる」という米国の青春映画で、教師役のロビン・ウィリアムズが生徒たちにこう叫ぶ。

「バラのつぼみは早く摘め。ラテン語で言うならカーペ・ディエムだ。今を生きろ。人生をつかめ」

そのころ、巨人軍の球団代表だった私は、巨人のコーチ人事やワンマン経営をめぐって、読売新聞のドン・渡邉恒雄主筆と対立し、解任されていた。職場を追われ、収入を失ったのだから、裸一貫でやり直さなければならない。

「読売新聞社と全面戦争になるんだ」とドンに投げつけられた言葉の通り、片手に余る訴訟に6年間追われた。会社側に立つかつての仲間たちと争わざるを得ず、身過ぎ世過ぎに追われる。ジャーナリスト感覚が鈍らになっていただけでなく、61歳を過ぎて、何のためにどう生きるかについても悩むようになっていた。

あのころの、のたうち回っている様は、拙著『記者は天国に行けない 反骨のジャーナリズム戦記』（文藝春秋）の後段に記したが、私は「今日は死ぬのにとてもよい日だ」と独り言を呟き、矛盾したことに一方では日々、自分を奮い立たせるような言葉を探していた。



映画「いまを生きる」

朝4時に起きて、茶碗を洗う

そんなときに古いこの映画に巡り合ったのだった。劇中の「カーペ・ディエム」という言葉は、負けてたまるか、と念じる私の胸を鋭く刺した。

人生の残り時間は少ない。映画の生徒たちよりもひたむきに、眼の前のこの一瞬、この一時間、この一日に集中して、その日を摘んでいくしかないのだ。

私ができること――つまり還暦を過ぎて手の中に残っていたのは、事実を書き残す技術しかなかった。

それで単純に生き、惹かれる人の方に向かって書くことにした。まず午前4時から5時ごろにかけて何も考えずに起きる。台所に立って水道の蛇口を思いきりひねり、茶碗を洗う。飛び散る飛沫をこみ上げる不安や前日の屈辱の記憶に浴びせて、茶碗の泡ごと洗い流す。それから朝の光の中でゆっくりと緑茶を入れ、午前10時までパソコンの前に座った。そこで前日に出会った無名人のことを考える――。

「ああ、俺はダメだ」とため息が出たら……

明日のことに思い煩うことなく、ひたすら規則的に生きることを心掛けた。それらを文字にすると、次のようなことになる。思考の迷いを減らすための自己流の頑張る仕組みである。

（1）団地の一室で日の出前に起き、茶碗を洗いながら今日やるべきことを考える。

（2）太陽に向かって、「今日こそは良い原稿を書けますように」とお祈りを唱える。

（3）自分の心の中に「清武堂」なる架空の会社を作り、唯一の記者社員として小目標のリストをこさえる。（フリーの人間はタダ働きのような仕事が次々に飛び込んでくる。優先順位を付け、銭勘定することも大事なのである）

（4）机の前に8時間は座るぞと誓う。

（5）自分を暫時励ましてくれる「今日の言葉」を探して、メモか手帳に書き留める。

それは西郷隆盛の漢詩の一節「耐雪梅花麗（雪に耐えて梅花麗し）」であったり、マザー・テレサの言葉「人々は弱者を応援しながらも、強者に付き従います。それでも、弱者のために闘いなさい」だったり、朝ドラの「ちゅらさん」でおばあが主人公に掛けた言葉「乗り越えなさい。エリー！」だったりした。そうした言葉や人生訓、箴言を部屋中にもベタベタ張る。

（6）自分を卑下しない。「ああ、俺はダメだ」「情けない奴だ」とため息が出たら、その言葉のあとに、「と、思った」とか、「なんちゃってね」と続けて、悲観の虫を追い出す。自分の評価は自分でするしかない。上司なんかいないのだ。

（7）一日に3人以上に電話し、3通以上のはがきかメールを書く。（今は連絡先がもっと多いが、会話を楽しんではいけない）

（8）寝付けない夜は、寝床の外のベランダを郷里の小川に見立て、そこに夢想した小さな舟を浮かべて今日の腹立たしいことを乗せて下流に流す。眠れるまで何度でも今日の悪夢を流し続ける。

そして、2年ほどすると、私はノンフィクション作家を本業とし、自分の書き残す対象を実在の無名の人に据えるようになっていた。彼らのたどった道や会話を執筆しているときに強い喜びを感じていたからだ。

村上春樹は毎日10枚の原稿を書く

私は彼らを「後列のひと」と呼び、同名の本も刊行した。彼らは最前列の席は占めない。後ろの列の目立たぬところで、他人や組織を支える人々である。私はそのころになって、無名人を探しあててコツコツと記述することが、我が天職なのだとようやく思い定めた。

あるとき、村上春樹が執筆した『職業としての小説家』（スイッチ・パブリッシング）を読んだ。同世代の小説家はこう書いていた。

〈アイザック・ディネーセンは「私は希望もなく、絶望もなく、毎日ちょっとずつ書きます」と言っています。それと同じように、僕は毎日十枚の原稿を書きます。とても淡々と。「希望もなく、絶望もなく」というのは実に言い得て妙です。朝早く起きてコーヒーを温め、四時間か五時間、机に向かいます〉

――ああ、あれでよかったのだな。

と改めて得心した。

（清武 英利／ノンフィクション出版）