1975年12月の第1回から数えて、50周年を迎える同人誌即売会の「コミックマーケット（コミケ）」。その会場でよく見かけるのが、かわいらしい猫のイラストがあしらわれた段ボールだ。

段ボールの主は、2026年1月で設立50周年を迎える、コミケとほぼ同期の会社であるポプルス。当時大学生たちがお金を持ち寄って印刷機を購入し、6畳ひと間で始めた印刷業をルーツに持つ企業だ。そんなポプルスの副社長である中澤美木氏（75）に、いまとは全く状況が異なっていたという当時の同人界隈のようすや、同社の歩みを聞いた。（全2回目の1回目／続きを読む）



ポプルスの中澤副社長（写真提供＝同社、以下同）

「昔は下手だった」学生たちが印刷機を購入し、印刷所を始めた

ポプルスの前身は、中野で設立した「無一文工房」。同社の中澤敏広社長、中澤美木副社長をはじめとする当時の法政大漫研メンバーがカンパを募り、約120万円の印刷機を購入したことから始まっている。

「それまで多くの大学漫研は4コマなど短い作品が中心だったのですが、徐々にストーリー漫画が流行り始めると部誌のページ数が増えて、印刷費が賄えなくなったんです。当時は1コマずつ描き手を振り分け、1ページに5〜6人の会員の絵を載せるなど、窮屈な思いをしながら漫画を描いていました。そこで、自分たちで印刷機を買ったら、安く印刷できるのではないか、と」

カンパには法政大学を中心に、立教大、お茶の水女子大、駒沢大など全60〜70サークルが参加し、漫研だけでなくSF研や文芸系のサークルなどからも資金が集まった。6畳ひと間の中野のアパートに印刷機を設置し、まずは大学サークルの印刷物を引き受けるようになっていったという。その後、1974年に拠点を移した際に「ポプルス」へ名称を変更し、1976年に株式会社化した。

「50年も会社が続くとは、想像していなかった」

ただ、印刷機を導入したとはいえ印刷に関しては「素人の集まり」だったと中澤氏は当時を振り返る。

「仕上がりは、正直あまり良くなかったと思います（笑）。昔からの知り合いのお客さんからも『ポプルスって昔は下手だったよねえ』と言われるくらいですから。とくに漫画の印刷はベタやトーンの再現が難しいんですよね。それでもみなさん、自分が描いたものが印刷される感動が大きかったようで『「ジャンプ」みたいだ！』と、感激してくれて、非常にやりがいがありました」

1970年代半ばから1980年代にかけては、ポプルス以外にも同人誌専業やそれに近い印刷所が続々と登場している。そうした業者の多くは「漫画同人誌専門」を謳い、コミケやそこから派生する即売会との関係を深めていった。コミケなどを通じて同人誌印刷所の情報も入手しやすくなり、一般の個人にも同人誌制作が身近なものになっていった時代だ。

そんな中、印刷のプロ集団ではなくアマチュアが集まって印刷事業を始めたポプルスは、独特のポジションを占めるようになる。

「当時は大学ミニコミのブームでもあり、我々は初期から『早稲田乞食』など文章主体の印刷物も多く手掛けていたので、大学サークル間の口コミでお客さんが広がっていきました。

とはいえ印刷を生業にする意識は希薄で、50年も会社が続くとは私たちも想像していなかったです。本業の仕事をしながら、自分の漫画を描き、頼まれたら印刷もやるという感じで、当時の私でいえば3足くらい草鞋を履いていましたから」

ポプルスが本格的に事業として印刷に向き合い始めたのは、1980年代以降だ。第2回のコミケから印刷の依頼が出始め、コミケが規模と参加サークル数を拡大させるにつれて引き合いが増加。中澤氏いわく、かつて「物々交換みたいなものだった」という同人界隈のイベントが、一気に巨大化していったタイミングだった。

あまりの盛り上がりに、警察が駆けつけてきたことも

「ポプルスとして初めてコミケに関わったのは1976年4月の第2回で、実は初回には参加できなかったんです。私たちの記憶だと、始まったばかりのコミケは実質的にほぼファンジン（＝ミニコミ誌）オンリーで、あとは漫画家のサインをコピーして売っている人もいるなど、いまとはかなり空気が違いました。大学の漫研などはツテがなく、学生漫画のスペースもほぼなかったように思います」

余談だがポプルスでは、第2回のコミケ開催から半年後となる1976年10月、学生たちが自作漫画を持ち寄る「まんが市」というイベントを主催している。サークル同士で機関誌などを交換・交流する、のどかなコンセプトの催しだったが、想定していた以上の盛況を呈した。

あまりの異様な盛り上がりぶりに、警察が「何をやっているんだ」と駆け付けたほどだったという。当時、同人活動を行っていた人たちが作品を発表する場を強く求めていたことがよく分かるエピソードだ。

