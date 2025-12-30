〈「コミケ会場でよく見る段ボール」の正体は…コミケとほぼ同期、同人文化を支えてきた会社『ポプルス』の意外な歴史〉から続く

1975年12月の第1回から数えて、50周年を迎える同人誌即売会の「コミックマーケット（コミケ）」。今や海外からも多くの来場者が参加する“オタクの祭典”だが、その発展を陰で支えてきたと言っても良いのが同人誌専門の印刷会社だ。多くの草分け的な印刷所が同人誌の印刷を通じ、まだ「オタク」という言葉すらなかった黎明期から、その活動と文化をインフラ的に長年支えてきた。

東京都福生市に本社を置くポプルスも、そんな老舗企業の1つだ。2026年1月に創業50周年を迎える同社の歴史は、コミケの歴史ともぴったり重なっている。半世紀にわたる同社の歩みと同人活動のトレンドの変遷について、同社副社長の中澤美木氏（75）に聞いた。（全2回の2回目／最初から読む）



ポプルスの中澤副社長と、同社の納品用段ボール（写真提供＝同社、以下同）

同人漫画を印刷してくれるところは、ほとんどなかった

コミックマーケットが産声をあげた1975年ごろ、同人誌を取り巻く状況は現在と大きく異なっていた。まず当たり前だが、印刷はアナログのみ。オタクたちは紙の原稿を雑誌にまとめるために、印刷所を拝み倒すようにして近所で自分の作品を印刷してくれる場所を探す必要があったという。

加えて、最低刷り部数は500部からというのが当時の「常識」。1部あたりの印刷費も、商業印刷ではない個人にとってはかなり高額で高嶺の花だった。さらに印刷所や版の材質などによって仕上がりの差も激しく、「面付」という製本作業やイベント会場への搬入も基本的に自前――というように、とにかく当時の漫画同人誌づくりは膨大な労力と費用が掛かっていた。

「当時はそもそも、多くの印刷会社は『商業ではない、遊びで作った漫画なんか印刷しません』といった感じで門前払いでしたね」（中澤美木氏、以下同）

潤沢な資金や多くの会員を抱える大学サークルやネームバリューのある個人でもなければ手の届かなかった同人誌の制作だが、コミケに代表される今日のような同人活動の盛り上がりの背景には、ポプルスのような「同人誌専門印刷所」の成立と技術的な進化によって、同人誌制作の敷居が下がったことが深く関わっている。

数々の「先進的取り組み」で同人活動を支えてきた

現在は小ロット（1部〜）かつ多品種（2万種類以上）の印刷が強みだというポプルスの歴史を振り返ると、数多くの先進的な取り組みを行ってきたことが分かる。

例えば、中野から板橋に移った1974年には料金表を採用して印刷費用の明朗化を実現。ページ数と部数、値段だけの簡単な価格表だったそうだが、料金表のある印刷会社は当時ほとんどなかったと中澤氏は話す。

1993年にはオンデマンド印刷を導入。その後もいち早くデジタル化を進め、2000年にはオンライン入稿にも対応した。いずれも現在の印刷業界では標準的な設備とシステムだが、小規模の印刷会社として異例の早さで導入している。

漫画などの印刷以外では、CDプレス業務を1998年に開始。以降、同人活動のブームを先取りするように、印刷サービスを超えて創作活動を幅広く支援する事業を拡充してきた。

「我々に先見の明があるというより、お客さんに導かれて鍛えられてきた会社なんです。要望にできるだけ応えようとしてきた結果、各種グッズ制作やアナログゲーム作成に加え、近年は3Dフィギュアを作成するサービスも高い人気があります」

もちろん、全てが成功したわけではない。当時では先進的すぎて受容されなかった取り組みもある。その一つが、1978年に福生駅前にオープンした漫画同人誌などの専門書店「風民族」だ。

「何カ月待っても、全然お客さんが来ませんでしたね。『とらのあな』さんなど、大手同人ショップが誕生する何年も前の話ですから。ただ、後に『アニメイト』の立ち上げにも関わる方が来店してくださったこともあり、いまに至る漫画・アニメブームにもちょっとは役立っているかもしれません」

老舗印刷会社が分析する、コミケ作品の「トレンド」傾向とは？

ポプルスの従業員は、現在50名以上。大学サークルの活動や趣味の同人活動を機に同社を知って入社する人も多いようだ。

コミケ前のクリスマス前後などは1年で最大の繁忙期で、従業員の大半が課を跨いで印刷・製本・梱包などに関わる。同社が顧客向けに用意している「マイページ」機能の登録者は個人・団体を合わせて13万件を数え、20代前後の若者も多い一方、30年以上の付き合いのあるベテラン利用者も2割ほど存在している。文字通り、コミケを含む同人活動を支えてきたわけだ。

コミケでは搬入などで会場に出入りする業者に対する事前説明会があり、それに伴い行われる同人誌印刷の関係者の懇親会では、最近の流行ジャンルなどの話題でそれなりに盛り上がるらしい。

「女性向けジャンルは流行の周期が早く、目まぐるしく変わる印象が強いです。あとは往年の人気作の新作発表などがあると、リバイバルのようなかたちで一気に流行しますね。男性向けは最近だとソシャゲ関連が人気ですね。その他、『東方Project』などいくつか息の長い人気ジャンルが軸にある印象です。

ちなみに成人向けの作品を含め、印刷・製本の現場スタッフはページ全体の仕上がりや出来栄えの確認作業は必ずしていますが、内容まで詳細にチェックすることはありません」

まだまだ同人誌市場は伸び続ける

矢野経済研究所によると、同人誌の市場規模は成長を続ける。即売会や委託販売、データ販売を合わせた消費金額ベースで、2023年度は1284億5600万円で前年比137.9％と、オタク関連市場で随一の伸びを見せた。

近年は、海外の参加者も含めて門戸を広げながらオタクの一大祭典となった現在のコミケについて、中澤氏はこう話す。

「コミケのようにリアルな即売会という場は、とても大切な存在だと思います。作家にとって本という『モノ』が介在する対面のコミュニケーションは、SNSで得られる感想や反応とは全く違う意味や重みを帯びますから。アナログなものは、デジタルと違って規制によって簡単に削除されることもありません。これからも、若い世代には自由で豊かな楽しい表現の場所を守り続けていってほしいですね」

紙の高騰や電子化で斜陽産業と呼ばれて久しい印刷業界だが、コミケや同人界隈に限っては、まだまだ熱気に満ちている。

