『爆笑ヒットパレード』豪華出演者発表【一覧あり】
フジテレビが送る元日恒例の生放送お笑いバラエティー番組『新春！爆笑ヒットパレード2026』（2026年1月1日 前7：00）に、爆笑問題ら多数の人気芸人が出演することが決定した。ザ・ぼんちら大ベテランから、『M-1グランプリ』で話題を呼んだ旬の若手まで、今のお笑いを代表する人気芸人が元日の朝から勢ぞろいとなる。
【写真】秀吉＆家康スタイルの本人アバターで登場したかまいたち
大好評企画「きのうの紅白ものまね合戦」も3年連続の開催が決まった。前回からMCを務めるかまいたちが、2年目となる『爆笑ヒットパレード』をどのように盛り上げるのか。
■『新春！爆笑ヒットパレード2026』
MC：かまいたち
進行：堤礼実 （フジテレビアナウンサー）、小室瑛里子 （フジテレビアナウンサー）
【ネタ出演】
囲碁将棋、ウエストランド、エバース、ガクテンソク、ギャロップ、ザ・ぼんち、さや香、ジャルジャル、真空ジェシカ、タイムマシーン3号、たくろう、ツートライブ、東京ホテイソン、どぶろっく、トム・ブラウン、友田オレ、ドンデコルテ、ナイツ、永野、南海キャンディーズ、錦鯉、ニューヨーク、NON STYLE、ハイヒール、爆笑問題、バッテリィズ、ハナコ、ハライチ、ファイヤーサンダー、フットボールアワー、紅しょうが、マヂカルラブリー、ママタルト、豆鉄砲、マユリカ、ミキ、ミルクボーイ、モグライダー、ヤーレンズ、ロッチ、ロングコートダディ、笑い飯
【中継】
アンガールズ、猪狩蒼弥（KEY TO LIT）、村重杏奈、やす子、ダチョウ倶楽部
【馬鹿オモロいネタ発表会】
進行：ニューヨーク
いぬ、インポッシブル、ウエスP、ウォーターズ、蛙亭、ガクヅケ、金澤TKCファクトリー、今夜も星が綺麗、島田珠代、そいそ〜す、ソマオ・ミートボール、W刑事、ダンビラムーチョ、ちゃんぴおんず、TOKYO COOL、ネルソンズ、5GAP、や団、ヤンシー＆マリコンヌ、ロビンフット
【新春！馬れたてキャラ誕生】
進行：村上（マヂカルラブリー）
井戸田潤（スピードワゴン）、くっきー！（野性爆弾）、森下直人（ななまがり）、和田まんじゅう（ネルソンズ）、レインボー
【きのうの紅白ものまね合戦】
RG（レイザーラモン）、エハラマサヒロ、おばたのお兄さん、キンタロー。、古賀シュウ、
斎藤司（トレンディエンジェル）、沙羅、ダークホース山出、都留拓也（ラパルフェ）、原口あきまさ、みかん、Mr.シャチホコ、ヤジマリー。（スカチャン）、よしこ（ガンバレルーヤ）ほか
（ゲスト）小栗有以（AKB48）、水森かおり
【歌唱アーティスト】
OWV、OCTPATH
【ゲスト】
あの、岡崎紗絵、国本梨紗、高橋ユウ、田中美久、鎮西寿々歌（FRUITS ZIPPER）中川安奈、長浜広奈、ハシヤスメ・アツコ、真中まな（FRUITS ZIPPER）、森香澄、森日菜美
