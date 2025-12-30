犬が『抱っこを嫌がる』理由

1.身動きが取れないから

犬が抱っこやハグを嫌がるのは珍しいことではありません。野生では抱っこをされるということがありませんし、羽交い絞めにされて身動きがとれなくなると犬は不快になります。

人間にくっついているのが好きな犬もいますが、あまりベタベタしない触られるのが好きでない犬もいます。また足が宙に浮いた状態が不安と感じる犬もいるでしょう。

2.抱っこの仕方が悪い

抱っことなると人間の子どもと同じ感覚で犬を抱えようとする人が多いと思います。しかし犬は人間と違って四足歩行の動物なので、持ち方によっては犬が痛がることがあります。

犬の場合、持ち上げる人と犬の体の側面を密着させるのが正しい抱っこの仕方です。間違った抱っこをすると犬の首や腰を痛めるので、犬の大きさごとの正しい抱き方を覚えましょう。

3.抱っこのあとに苦手なことをされた

抱っこのあとに爪切りやシャンプー、病院に連れて行かれるなどの苦手なことをされると、その後抱っこだけでも嫌がることがあります。

過去に抱っこをされて落ちた経験があると、それがトラウマになってしまうこともあります。特に小型犬からすると人間の腕の高さは家の２階くらいに相当するので、落ちたらケガをしてもおかしくありません。

必ず地面に近い位置から犬をゆっくり抱き上げ、降ろすときはかがんで降ろすようにしてください。

抱っこのあとに苦手なことばかりしないのも大事です。抱っこの状態でおやつをあげるなど、犬が喜ぶこともして良いイメージをつけてください。

注意すべき犬の抱っこの仕方

次のような抱っこの仕方は多くの人がやりがちですが犬の体に良くありません。

縦抱っこ

人間の子どもを抱っこするとき、自然とおしりの辺りを支えて体が縦向きになります。犬も同じようにやってしまいがちですが、四足歩行の犬の体には良くありません。

特にダックスフントのような胴長の犬種は腰を痛めやすくなってしまいます。犬の場合は片方の手で胸の辺り、もう片方の手でおしりを支えるのが正しい抱っこです。

犬を抱っこする際はまず人間がかがんで、犬の体を地面と平行の状態にして持ち上げるのがポイントです。

脇の下を掴む

脇の下をつかむというのも、人間の子どもと同じ感覚でやってしまいがちです。しかし犬の場合脇の下を掴んで持ち上げられると、体重がかかって痛く感じます。

特に大きな犬は体重が重いので、余計痛く感じて犬が暴れる可能性があります。体重が重い犬は前足より前から手を回して胸を持つようにしましょう。

仰向け抱っこ

犬にとってお腹を見せることは服従を意味します。お腹は急所なので、犬は気を許した相手にしか見せません。

知らない相手に抱っこをされ、身動きが取れない状態でお腹を見せられたら犬は不快に感じます。腰に負担がかかるのも良くないので、犬を仰向けに抱っこするのはやめましょう。

まとめ

今回解説したものの中に、あなたが愛犬にやっていた抱っこはありましたか？間違った抱っこを続けていると、犬がケガをする可能性があるのでやめてください。

普段の生活で抱っこは必要なものではありません。ですが病院で診察台に乗るときや災害でがれきの上を移動するとき、高齢で介護をするようになったときなどには抱っこに慣れていた方が良いでしょう。

日頃から愛犬とはよくふれあってください。また家族以外の人ともふれあって触られることには慣れておきましょう。