『チームの「モチベーション」を下げる人が言いがちな“最悪の言葉”』

それを教えてくれるのが、400以上のチームを見て「人と協力するのがうまい人の特徴」をまとめた書籍 『チームプレーの天才 誰とでもうまく仕事を進められる人がやっていること』 （沢渡あまね・下總良則著、ダイヤモンド社刊）だ。「チームの空気が変わった」「メンバーとの関係性が良くなった」と話題の一冊から、その考え方について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・石井一穂）

チームのモチベーションを下げる「言葉」

チームのモチベーションを下げてしまう言葉があります。

「楽しくっても、成果が出てないと意味ないよね？」

「こんなことやっても、成果につながらなくない？」

「私たちがやってることって、意味あるのかな？」

どれも、ありがちな悩みです。

新しい仕事やプロジェクトならなおさら。

なかなか成果が出ずに、ネガティブな言葉を吐いてしまう人もいるでしょう。

でも、こうした言葉が日常的に使われるチームほど、なぜか空気が重くなり、前向きな挑戦が生まれなくなっていきます。

変化が起きているのに、誰も「言葉」にしない

モチベーションが低いチームでは、実は“何も起きていない”わけではありません。

新しいやり方を試してみた。

顧客の反応が少し変わった。

チーム内で理解が深まった。

こうした小さな、でも喜ばしい変化は確かに起きているはずです。

しかし、それが観察されず、言葉にされず、共有されていないだけなのです。

『チームプレーの天才』という本は、メンバーのモチベーションを高める方法の1つとして、このように提案しています。

すぐに成果にはつながらなかったが、手応えは感じた。チームメンバーや顧客の反応に変化があった。そのような小さな変化を見つけたら、声に出してみてください。

「あれ、お客さんが笑顔になりましたね」

「このやり方、面白いかも」

「意外とイケるかも。もう少し続けてみたいです」

このような言語化（言える化）の積み重ねが、チームや組織全体に変化の実感と成長実感をもたらします。

――『チームプレーの天才』（333ページ）より

目に見えない変化やものごとでも、名前が付くと実感が生まれます。

逆に言えば、喜ばしい変化を見落としていると、チームはいつまでたっても「手応え」や「成長」を感じられません。

その結果、「この仕事って意味あるのかな？」という空気が、チーム全体に広がっていくのです。

モチベーションが低いチームは「変化」を語らない

モチベーションが低いチームの共通点。

それは、変化やプロセスを言葉にしていないこと。

数字という成果が出ていなくてもかまいません。

嬉しい変化や感情を言葉にする。

まずは、あなたが一言、声に出してみてください。

「これ、意外といいですね」

「あれ、今のやり方、ちょっと面白いですね」

「お客さんの反応、前より良くなってません？」

こうした一言が、変化に名前を与え、チームに成長実感をもたらします。