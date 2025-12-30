「大学受験」は10代における最大のイベントです。残念な側面でもありますが、いい大学にいけば、なりたい職業になれる確率は上がり、将来の選択肢は増えるのが現在の日本です。それほどまでに大学受験の持つインパクトは大きくなっています。そんな難しい時代でも「自分らしい大学進学」をするために書籍：『17歳のときに知りたかった受験のこと、人生のこと。』が発売中です。本書は、きれいごとを抜きにして、「大学受験とはどういうものなのか」「人生とはどういうものなのか」を考えることができる受験の決定版です。本記事では発刊を記念して著者である、びーやま氏への特別インタビューをお届けします。

お悩み相談

「Fラン大生です。進路選択を後悔している反面、今から頑張りたいとも思っています。どうしたらいいですか？」※1

Fラン大は人生詰み？

――今回は学生からの悩みです。進路選択を後悔しているものの、ここから頑張りたいというポジティブな相談ですが、びーやまさんはこのことについてどう思われますか？

びーやま氏（以下：びーやま）：いい考え方ですよね。人生気がつくのが遅かったということは絶対にありません。

今回の相談者のように、仮にFラン大にいることを後悔していたとしても、そこで腐らずに次に進もうとする姿勢は人生を確実に前に進める素晴らしい行為です。こういった考え方を持っている人なら、今後の人生もいくらでも好転するでしょう。

――なるほど。ただ、具体的にはどのようなことをしていったらいいのでしょうか。

びーやま：いくつかあるとは思いますが、1つはちゃんと大学の授業を受けることです。これは受験生にもいっていることなのですが、なにをするにしても目の前のことも頑張れない人が、その先で頑張れるはずがありません。

まずは大学生として、ちゃんと大学の勉強をこなしてほしいと思います。こんなこと言ったら怒られるかもしれませんが、Fラン大の場合はちゃんと授業を受けるだけで先生たちも喜んで相手をしてくれることが多いですからほかの学生よりも濃い学びが得られると思います。

