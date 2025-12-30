巨人がドラフト1位で狙うべき3人の逸材 「ポスト岡本」か、大学最強右腕か即戦力外野手か 気になるスカウトの“眼”
今オフにポスティングでのメジャー移籍を決断した岡本。この4番の“離脱”は、覇権奪還が求められる阿部巨人のキーファクターとなる(C)Getty Images
例年に比べても「豊作」との声が挙がっています。
2026年のドラフト戦線です。25年の1位となった12人は大学生9人、社会人1人、高校生2人でしたが、26年は将来性豊かな高校生候補がズラリ。即戦力候補に偏ることなく、NPB12球団がその潜在能力を見極めるべく、年明けからは精力的に視察を重ねることになりそうです。
とりわけ注目は巨人のドラフト1位が誰になるのか。例年の巨人は1位指名について現場の意向が強く反映される傾向があり、シーズンの戦いぶりがドラフトを左右することでも知られています。
先発投手不足に苦しみ、10月のクライマックス・シリーズを勝ち抜けなかった結果を踏まえ、1位では社会人ナンバーワンと定評のあった鷺宮製作所のサウスポー竹丸和幸を事前に公表の上、単独指名に成功。2位の田和廉（投手・早稲田大）、3位の山城京平（投手・亜細亜大）と上位3人を即戦力投手で固めた点からも、26年シーズンにおける覇権奪回への強い思いが伝わってきます。
ならば、26年のドラフト1位で狙うべき逸材は、誰か。
長年、ドラフト取材に経験値を誇るスポーツライターは、下記の3人を挙げてくれました。
【青山学院大・鈴木泰成投手】
東海大菅生高校時代から、「プロ志望届を出せば上位指名は確実」と呼ばれた速球派右腕。「戦国東都」と呼ばれるハイレベルなリーグで研鑽を積み、順調にステップアップ。青山学院大のエースだった中西聖輝投手がドラフト1位で中日入りするなか、絶対的エースとしての活躍を期待されています。
「全てにおいてハイレベルな本格派右腕には、巨人もエース候補として熱視線を注ぐことでしょう。巨人のスカウト部には青学のOBも複数いますし、パイプも太い。即戦力投手というカテゴリーなら、リストの最上位に位置するのは間違いありません」
【明治大・榊原七斗外野手】
25年は3年生ながら大学日本代表のスタメンとして、日米大学野球の5戦全勝に貢献。3年次には春秋で通算7本塁打とパンチ力も十分で、走攻守三拍子揃った左打ちの外野手です。
「巨人の外野陣は丸佳浩や松本剛のFA組、助っ人のキャベッジなど補強で形成してきましたが、榊原は肩も強く、10年以上レギュラーを任せられる逸材です。身長173センチと上背はありませんが、巧みなバットコントロールは高橋由伸氏を思わせます。1位で行く可能性は十分あるでしょう」
【花巻東高・古城大翔内野手】
父・茂幸氏は現役時代、巨人のバイブレーヤーとして活躍。引退後もコーチとして後進の育成に心血を注いできました。一方の大翔は掛け値なしの長距離砲。希少な右打者で木製を使いこなす、センス十分の強打者です。
「巨人は『ポスト岡本』の問題を抱えたまま、26年シーズンを戦います。新助っ人のダルベックが4番候補になりそうですが、近未来の主軸を獲得、育成する必要があります。その点、古城は面白い素材。明治神宮大会でも木製で本塁打を放ち、主将としてのキャプテンシーも素晴らしい。サードとして将来的に石塚裕惺と三遊間を組んだら、巨人らしい、パワフルな打線になることでしょう」
スカウト部の「眼」にも、巨人ファンの期待が集まりそうです。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]