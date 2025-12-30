「自分で買うには勇気がいるバーミキュラを選んでみた」55歳女性のふるさと納税体験
食品から日用品、地域の名産品まで、毎年さまざまな返礼品が用意されているふるさと納税。どれを選ぶか迷う人も多いのではないでしょうか。特に年末は寄付の締め切りが近づき、寄付先を検討する家庭も増える時期です。
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、愛知県在住55歳女性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
同居家族構成：本人、夫（58歳）
居住地：愛知県
雇用形態：パート・アルバイト
世帯年収：本人300万円、夫600万円
現預金：2500万円
リスク資産：1000万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：500万円
・日本株：500万円
2025年に最も満足した返礼品として挙げているのは、「愛知県名古屋市のバーミキュラ オーブンポットラウンド22cm」。
選んだ理由については、「地元の名古屋市が誇るバーミキュラの鍋を、いつか手に入れたいと長年憧れていました。自分で購入するには少し勇気がいるお値段ですが、ふるさと納税なら、と思い切って選びました。夫も料理が好きなので賛成してくれました」と語っています。
実際に手元に届いて最初に作ったのは、「無水カレー。野菜から出た水分だけで作ったのですが、驚くほど濃厚でコクのある仕上がりに」なったそう。その後も「煮込み料理や炊飯など、毎日のように大活躍しています。
特に、無水調理で作った肉じゃがは、野菜の甘みが凝縮されていて、いつもの何倍もおいしく感じました。見た目もおしゃれなので、キッチンにあるだけで料理のモチベーションが上がります」と大満足の様子がうかがえます。
さらに、「バーミキュラの鍋が届いてから、夫と一緒にキッチンに立つ時間が増えました。次は何を作ろうかとレシピ本を見ながら相談するのが、夫婦の新しい楽しみになっています。
おいしい料理を囲んで、会話も弾むようになりました」と思わぬ効果もあったようです。
例えば「佐賀県有田町のアリタポーセリンラボの小鉢」もお気に入りだそうで、「お料理がとても華やかになります。来客時にも褒められる自慢の食器」と高く評価しています。
また、来年以降は「北海道のウニやいくらなど、普段は手が出ない高級な魚介類を頼んでみたいです。おいしいものを少しずつ」と、少し方針を変えて選ぶ予定とのこと。
最後に、ふるさと納税は「日々の暮らしに彩りと新しい楽しみを加えてくれる、すてきな制度です。応援したい地域とつながりながら、自分へのご褒美ももらえるのがうれしい」とまとめられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)
ここではAll Aboutが実施しているアンケートから、愛知県在住55歳女性の「選んでよかった2025年ふるさと納税の返礼品」を紹介します。身近な視点から選ばれた返礼品の一例としてご覧ください。
回答者プロフィール年齢性別：55歳女性
同居家族構成：本人、夫（58歳）
居住地：愛知県
雇用形態：パート・アルバイト
世帯年収：本人300万円、夫600万円
現預金：2500万円
リスク資産：1000万円
▼リスク資産内訳
・投資信託：500万円
・日本株：500万円
「一番よかった返礼品は愛知県名古屋市のバーミキュラ オーブンポットラウンド22cm」ふるさと納税歴は「6年」。毎年「夫婦で約14万円。控除上限額を使い切って」いるという今回の投稿者。
2025年に最も満足した返礼品として挙げているのは、「愛知県名古屋市のバーミキュラ オーブンポットラウンド22cm」。
選んだ理由については、「地元の名古屋市が誇るバーミキュラの鍋を、いつか手に入れたいと長年憧れていました。自分で購入するには少し勇気がいるお値段ですが、ふるさと納税なら、と思い切って選びました。夫も料理が好きなので賛成してくれました」と語っています。
実際に手元に届いて最初に作ったのは、「無水カレー。野菜から出た水分だけで作ったのですが、驚くほど濃厚でコクのある仕上がりに」なったそう。その後も「煮込み料理や炊飯など、毎日のように大活躍しています。
特に、無水調理で作った肉じゃがは、野菜の甘みが凝縮されていて、いつもの何倍もおいしく感じました。見た目もおしゃれなので、キッチンにあるだけで料理のモチベーションが上がります」と大満足の様子がうかがえます。
さらに、「バーミキュラの鍋が届いてから、夫と一緒にキッチンに立つ時間が増えました。次は何を作ろうかとレシピ本を見ながら相談するのが、夫婦の新しい楽しみになっています。
おいしい料理を囲んで、会話も弾むようになりました」と思わぬ効果もあったようです。
「佐賀県有田町のアリタポーセリンラボの小鉢もお気に入り」返礼品を選ぶ際には、「品質が高く、長く愛用できるもの。自分ではなかなか買えないけれど、生活を豊かにしてくれるちょっといいもの」を選んでいると言う投稿者。
例えば「佐賀県有田町のアリタポーセリンラボの小鉢」もお気に入りだそうで、「お料理がとても華やかになります。来客時にも褒められる自慢の食器」と高く評価しています。
また、来年以降は「北海道のウニやいくらなど、普段は手が出ない高級な魚介類を頼んでみたいです。おいしいものを少しずつ」と、少し方針を変えて選ぶ予定とのこと。
最後に、ふるさと納税は「日々の暮らしに彩りと新しい楽しみを加えてくれる、すてきな制度です。応援したい地域とつながりながら、自分へのご褒美ももらえるのがうれしい」とまとめられていました。
※本文カッコ内の回答者コメントは原文に準拠しています
※エピソードは投稿者の当時のものです。現在とはサービスや金額などの情報が異なることがございます
※投稿エピソードのため、内容の正確性を保証するものではございません
(文:あるじゃん 編集部)