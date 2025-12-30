デフリンピックの開催は日本で初めてだった

大谷翔平ら日本選手が出場し、東京ドームで開かれたドジャース×カブスの開幕シリーズ、東京2025世界陸上など、2025年も話題となるスポーツイベントが日本で開かれた。その一つが「きこえない・きこえにくい人のための五輪」と言われ、日本初開催となった「東京2025デフリンピック」だ。世界各国から選手と役員など約6000人が参加。観客動員は目標だった10万人を大きく上回る28万人を記録したほか、交流拠点となったデフリンピックスクエアにも5万人以上が訪れるなど、大会は成功のうちに幕を閉じた。その舞台裏を、デフリンピック準備運営本部の責任者を務めたチーフ・オペレーティング・オフィサー（COO）の北島隆氏に聞いた。

（田中圭太郎：ジャーナリスト）

東京でのデフリンピック開催が決まったのは2022年。そこからわずか3年で開催した大会は運営面に大きな特徴があった。ひとつは「地に足のついた大会運営」だったこと。大会運営の役割を担う東京都スポーツ文化事業団のデフリンピック準備運営本部の約200人と、3000人を超えるボランティアが中心となって大会を支えた。この体制により開催費用を当初計画していた130億円以内に抑え、160もの企業や団体がスポンサーとして協賛した。

もうひとつの特徴は、今後のデフリンピックや、国内で国際スポーツ大会を開催する際の新たな基準となり得る運営手法を示したことだ。大会では都や区が所有する既存の施設を中心に使用し、東京2020オリンピック・パラリンピックの経験を生かした選手のサポートなどを行った。

[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]

競技会場とデフリンピックスクエアを合わせて33万人を動員

11月15日から26日までの期間中、筆者も会場に足を運んだ。その一つが陸上、ハンドボール、バレーボールの会場となった駒沢オリンピック公園総合運動場。各競技会場には開場前から行列ができていた。特にバレーボールでは朝4時半から行列ができる日もあるなど、多くの観客が詰めかけていた。

陸上競技の会場にできた観客の列（11月24日午前9時頃）

ただ、通常のスポーツ観戦で欠かせない拍手や声援、応援歌などは、「きこえない・きこえにくい選手」であるデフアスリートには届かない。

そこで、今回開発された応援の方法が「サインエール」。「行け！」と表現するときは、両手を顔の横でひらひらさせてから勢いよく前に突き出すなど、身体感覚と日本の手話言語をベースにした「サインエール」で会場は大いに盛り上がっていた。

会場で配られていたサインエール一覧

日本代表選手団は、バスケットボール女子が決勝でアメリカを1点差で破り史上初の金メダルを獲得するなど、16個の金メダルを獲得。銀12個、銅23個とあわせて、史上最多の51個のメダルを手にした。全体では39もの世界新記録も出た大会だった。

こうした盛り上がりもあり、会場には約28万人が足を運び、デフスポーツやろう者の文化への理解を深めてもらうプログラムを用意した渋谷区のデフリンピックスクエアにも、5万人以上が訪れた。

デフリンピックスクエア（国立オリンピック記念青少年総合センター・渋谷区）

広告代理店が関わらない国際大会

デフリンピックは1924年に始まった100年の歴史を持つ国際スポーツ大会で、日本では初開催。世界各国から約2800人の選手が訪れ、国内外の大会関係者を含めると約6000人が関わるなど、大会規模も大きなものだった。

開催費用は当初見込みの130億円におさまったという。内訳は、都からの補助金が100億円、国からが20億円。それ以外はスポンサーからの協賛で6億円以上を集めるなど、自主財源で賄った。大型イベントでは費用が膨らみがちだが、当初見込み通りで開催できたことについて、大会運営を指揮した北島氏は「地に足のついた大会」だったからだと振り返る。

「130億円以内に抑えた開催費用は、国内で毎年開催されている国民スポーツ大会の開催自治体が負担する費用の総額を下回っていると思います。準備運営本部のスタッフも約200人で、多いとは言えません。また、これだけの規模の国際大会ながら、広告代理店などは関わりませんでした。費用を抑えて選手や観客に満足してもらえる内容になったのは、地に足のついた大会が実現できたからだと感じています」

東京都スポーツ文化事業団デフリンピック準備運営本部 北島隆チーフ・オペレーティング・オフィサー（COO）

北島氏は東京2020オリンピック・パラリンピックで、選手村運営の総責任者であるヴィレッジジェネラルマネージャーを務めた。準備運営本部のスタッフ約200人のうち、北島氏を含む7割ほどが東京都からの出向で、さらにそのうち3分の1ほどが東京2020の運営を経験している。大会の成功は経験豊富なスタッフが支えたことも要因の一つだろう。

企業協賛は「広告効果」ではなく「共感」と「課題の解決」

ただ、誰もが知っているオリンピックなどとは異なり、準備段階でデフリンピックの認知度は高くはなかった。日本財団が調査したデフリンピックの国内での認知度は、2021年10月時点では16.3％しかなく、2025年5月時点でも38.4％だった。

認知度が決して高いとは言えない中で、協賛した企業や団体は160にのぼった。営業は全て準備運営本部のスタッフが担当している。そのアプローチは、広告の露出を提案するといった従来の営業とは逆のものだったと北島氏が明かす。

「大会を広告媒体として見た場合、広告の価値がほとんどない状態が出発点でした。そこで、営業の担当者がスポンサーを1社ごとに訪問して、大会のビジョンを説明していきました。私たちが営業することでマージンはゼロなので、協賛金を全て運営や選手のために使うことに共感していただいた企業も多かったと思います。

また、重ねて開催したのが、デフアスリートを雇用する企業の交流会です。雇用するにあたって企業はそれぞれの課題を抱えていました。その課題を共有する場として開催したところ、輪が広がって協賛企業が増え、いったん決めた協賛金を増額する企業もありました。広告のように売るものがないので、運営側が提供できるのは『大会を使い倒してもらうこと』でした」

協賛企業の中には、大会のスタッフとして従業員を働かせたいと要望する企業もあった。要望を受けて、一般募集した約3100人のボランティアとは別に企業からの「応援スタッフ」を募ったところ、その人数は600人を超えた。

さらに、手話をテーマにした支援を行う協賛企業もあった。スターバックスコーヒージャパンは、聴覚に障がいのある従業員も働くサイニングストア（手話を共通言語とする店舗）をデフリンピックスクエア内に出展。コーヒーの試飲を振る舞った。聴覚に障がいのあるスタッフが対応することで、訪れた人は手話やスマートフォンなどによる会話を楽しんでいた。

スターバックスは、聴覚に障がいのある従業員も働くサイニングストアを出展

また、ソフトバンクは海外選手のSIMカードや、大会関係者のスマートフォンやタブレットを提供。大会前には、聴覚に障がいのある人が安心して契約の手続きをすることが可能な手話カウンターのあるソフトバンク渋谷店で、デフリンピックのイベントも開催した。スターバックスやソフトバンクのように、さまざまな形での協賛が得られたことも、デフリンピックだからこそだと北島氏は振り返る。

「スポンサーというよりは、一緒に大会を作っていくスタンスの企業が多かったですね。協賛した内容などから価値を計算するVIK（VALUE IN KIND）換算をすれば、かなりの金額です。これだけの支援をいただけたのは、開催に向けた取り組みをひとつひとつ積み上げていくことで、大会への共感が広がったことが大きかったのではないかと感じています」

市や区の体育館も利用、会場にはさまざまな工夫

「地に足のついた」もう一つの運営は、国や都の施設だけでなく、市や区などが所有する施設も含めて競技会場として使ったことだ。テコンドーの中野区立総合体育館、バスケットボールの大田区総合体育館、レスリングの府中市立総合体育館など、既存の施設で国際大会を開催した。

会場内でもさまざまな工夫を凝らした。装飾は同じサイズのものを大量に用意して費用や手間を抑え、各会場には必ずフォトスポットになる場所を用意した。

「国際大会の基本は、大きな看板などで装飾することです。海外は装飾が立派な大会が多いものの、日本はどちらかといえば装飾を蔑ろにしがちです。今回は全ての会場をチェックして、装飾の予算の確保にこだわりました。装飾によって選手のモチベーションも、観客の応援の雰囲気も変わってきます」

バレーボール会場のフォトスポット

一方で、選手に対するケアも充実させた。

「選手が運営側に求めるものは、3つあります。そのひとつが食事です。今回は選手村がないので、本来は食事を提供する必要はありませんでしたが、朝早くホテルを出発する選手や、レスリングのように朝7時に計量する選手もいます。コンビニが近くにない会場もありますので、選手たちが栄養を補給できるような軽食を無償で用意しました」

残りの2つは、ランドリー（洗濯）と輸送だ。

「今回、公式ホテルに宿泊している選手には、夜8時に洗濯物を出せば、朝8時には出来上がるサービスを用意しました。3日に1回くらいの頻度で出す分は運営側が負担して、追加分は自費負担です。輸送は試合に遅れては大変なので、もちろん力を入れます。全く苦情が出ない状況にするのは難しいのですが、少なくとも、食事とランドリーについては満足してもらえる状況ができました」

会場の活用や選手へのケアに加えて、大会関係者に対しては東京2020五輪・パラリンピックと同様の取り組みを行なった。1年前に開催された選手団会議では、100ページ以上の大会資料を配布。選手には競技ごとに作成したマニュアルも提供した。これはデフリンピックでは初めての取り組みだ。北島氏は、デフリンピックや国際大会の運営において、今後標準になるものを作ることができたと考えている。

「資料やマニュアルなど、デフリンピックで今後標準となるものは作れたと思います。大会のオペレーションの仕様書もスタッフが作成し、契約については時間もかけて厳格なチェックを受けました。限られた開催費用でもこれだけの国際大会を開催できることを示せたと思います。

また同時に、国内でもこれから国際大会をもっと開催できることを示せたのではないでしょうか。国際大会はどこでもやろうと思えばできます。東京都の職員も東京2020の前は誰も経験がありませんでした。今回盛り上がったのも国際大会だったことが大きいと思います。自治体の施設で国際大会を当たり前に開けるようになればいいですね」

観客動員数などから考えれば、大会後にはデフリンピックの認知度もおそらく大きく上昇したと考えられる。「地に足のついた大会運営」は、障がいのある人、ない人の大会に関わらず、自治体レベルで開催できる国際スポーツ大会のモデルになったといえそうだ。

筆者：田中 圭太郎