待望の初本塁打は岡本モデルのバットから！？広島の佐々木泰内野手（２３）が２９日、今後試用していくバットを巨人から米大リーグ挑戦を目指している岡本和真内野手（２９）と同型にしたことを明かした。来季は２桁本塁打も目標に掲げる“泰砲”は球界屈指の長距離砲と同じバットで“泰アーチ”量産を目指す。

新たな“相棒”候補を手に、さらなる飛躍を期す２年目への準備を着々と進める。バットの型を模索し、たどり着いたのは侍ジャパンでも共闘した先輩の型だった。佐々木は「今は岡本さんの型を試そうという段階で使わせてもらっています」と明かした。

秋季キャンプでは阪神・大山の型のバットを試すなど試行錯誤を重ねてきた。そんな中、岡本が使用するバットと「似ている型を自分も１度使っていた時期があって、すごく良い感じだった」ことを思い返したという。

佐々木も岡本と同じＳＳＫ社製のバットを使っており、岡本モデルのバットを実際に手に取って好感触を得た。岡本のバットはパワーヒッター向けとされており、佐々木もアーチ量産に向けて打球をより一層遠くに飛ばせるバットを選んだ。

１１月に行われた「ラグザス 侍ジャパンシリーズ２０２５ 日本ＶＳ韓国」では侍ジャパンでチームメートにもなった間柄。佐々木は事前合宿には参加せず、試合のみ合流するスポット的な招集だったが、短期間でも岡本に貪欲に接近し、教えを請うた。

打撃内での思考に話が及び、「基本、真っすぐで全部張っている。変化球を張る時はない」と教えてもらったという。自身もプロ入り後は同じ考えで打席に立っていたこともあり、「『やっぱそうだよな』って思った」と現状の取り組みに対する自信が深まったことを明かしていた。

今オフは秋季キャンプでフルスイングを徹底してスイング力を強化。１２月に入ってからはウエートトレーニングに重点を置いて、フィジカル面を強化中だ。長打力アップへの取り組みを一貫して続けている。

打率・２７１の成績を残すも１８７打席で本塁打が生まれなかった今季。来季の目標である「規定打席到達と２桁本塁打」は岡本モデルのバットで成し遂げる。