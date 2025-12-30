落語家の初代林家三平さんの妻で、エッセイストの海老名香葉子（えびな・かよこ、本名同じ）さんが２４日、老衰のため死去した。９２歳だった。２９日に近親者のみでの葬儀を終え、長男で喪主の林家正蔵（６３）が公式サイトで発表した。

２０１８年８月、平成最後の終戦の日を迎えるにあたりインタビューを申し込むと、根岸の自宅に招いてくれた。幸せを感じる瞬間について話したとき、香葉子さんは「歯磨き」だと言った。

「疎開の時、母が歯ブラシと缶の歯磨き粉を持たせてくれたんですが、すぐなくなって仕方なく指で磨いていました。（戦後に）やっと歯が磨けたとき、『わあ、もしかしたら平和が来る』って幸せになりましたの」。歯を磨くたび、絶対に悲しみを繰り返させないという思いを抱き続けた。

家族が生きた証しは両親の手紙と、末の弟から「ねえね」と渡されたメンコだけ。風呂敷に包み、毎日拝んでいた。想像を絶する別れがあったからこそ、自らが築いた家族への愛は人一倍深かった。初代三平さんの話をする時はいつも、花が咲いたようなかわいらしい乙女の笑顔になった。４人の子どもたち、一門の弟子たちにも深い愛を注ぎ続けたゴッドマザーだった。

平和への活動は「１００歳まで続けたい」と語っていた香葉子さん。志は果たせなくなってしまったが、思いは必ず、愛する家族や次の世代に受け継がれる。（宮路 美穂）