史上初の九州対決となった決勝戦は、サガン鳥栖（佐賀）がソレッソ熊本（熊本）とのＰＫ戦を３―２で制して全国７８７７チームの頂点に立った。０―０で前後半を終了。１０分間の延長戦でも決着がつかずＰＫ戦ではサガン鳥栖のＧＫ秋吉駿佑（５年）が好セーブ。１４年連続１６回目の出場の名門に初優勝をもたらした。２年ぶり２度目の優勝を狙ったソレッソ熊本は自慢の攻撃陣が不発に終わった。

サガン鳥栖の最後のキッカー・古賀睦基（６年）がゴールネットを揺らした瞬間、荒木亮次監督は走り出していた。「アカデミーすべてのカテゴリーでタイトルを取ることができました。やっと歴史を変えることができました」

今年で１６回目の出場。これまでは昨年の３位が最高だったが、指揮官には自信があった。「私が監督に就任したのは２年前。昨年は３位。今春のチビリンピックでも決勝戦（柏レイソルにＰＫ戦で敗れ２位）に行くことができた。手応えはありました」と振り返った。戦術面では今大会７得点のエース、網代時生（６年）を初戦から最終ラインの真ん中に据えたことが当たった。攻守にわたってアグレッシブに動き、チームを頂点に導いた。

５年生ＧＫ秋吉もＰＫを１本止めてヒーローになった。６年生にＧＫがいなかったという理由での大抜擢（ばってき）。来年の目標は「できれば身長が１６０センチ（現在は１５４センチ）ぐらいになりたい」。そのため大好きなカレーライスを３杯も食べることもあり、体格アップに努めている。（今関 達巳）

◆大会表彰

▽フェアプレー賞 サガン鳥栖

▽ＹＫＫ努力賞 ソレッソ熊本

▽特別賞 サガン鳥栖

▽ＭＩＴ ソレッソ熊本

▽得点王 福田海士（ソレッソ熊本）、東海林貫大（ＦＣトリアネーロ町田）１０得点

▽ゴールデングローブ＆ブーツ賞 満永心粋（こいき、ソレッソ熊本）

北澤豪（スポーツ報知評論家）「今大会は１０番のポジションの置き方に特徴があった。これまではトップ下というイメージがあったが、ちょっと下がった位置から状況を見ながら、前向きで、ボールを受けながら出ていく。例えばサガン鳥栖の網代君は３バックの真ん中に入っていた。普通は両サイドが上がるが、網代君は真ん中から積極的に上がっていった。これは８人制サッカーの新たな仕組みで、今大会もレベルが高くなったという印象を受けた」

ソレッソ熊本 ＰＫ戦での敗戦にも広川靖二監督は「今年になって２０回以上も対戦してますけど、今日は思ったより難しい試合になりました。あの圧力は他のチームには感じられなかった」と脱帽した。広川監督はこの大会で勇退し、来年からはチーム運営に専念する。「ウチには若いスタッフがたくさん。彼らにもチャンスを与えないといけない。もしかしたら、もっと強いチームをつくるかもしれない」と笑顔で話していた。