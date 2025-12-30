半導体ウエハーを「削る」「磨く」「切る」装置で世界シェア7割以上…広島呉で創業した「半導体装置メーカー」の名前

半導体デバイスの基板となる「シリコンウエハー」。このシリコンウエハーを「削る」「磨く」「切る」装置で、圧倒的な世界シェアを誇る企業が日本にあることをご存じだろうか？ 東洋経済新報社編集委員で、著書に『日本人が知らない!! 世界シェアNo.1のすごい日本企業』がある田宮寛之氏が、この企業の優れた技術について解説する。

1000分の5ミリレベルの超微細技術

ディスコは半導体の基板であるシリコンウエハーを「削る」「磨く」「切る」の三つの段階で使用する装置を生産している。

パソコンや携帯電話などのデジタル製品を小さく、薄くするためには、搭載する半導体を小さく、薄くする必要がある。そのためにはディスコのウエハーを削る、磨く、切る装置が極めて重要だ。

ウエハーを削る装置は「グラインダー」といい、ディスコの世界シェアは7〜8割を占めている。

半導体のウエハー製造工程でシリコンの塊から切り出されたウエハーを削って平坦化するためにグラインダーが使用される。さらに前工程で回路が形成されたウエハーを薄くするためにウエハーの裏面を削るときにも使用される。

ちなみに、コピー用紙の厚さは約100マイクロメートルだが、ディスコのグラインダーはウエハーを5マイクロメートルレベルまで薄く削ることが可能だ（1マイクロメートル＝1000分の1ミリメートル）。

薄くなったウエハーは割れやすくなるので、強度を向上させなくてはならないが、じつはウエハーを磨き上げることで強度が増す。磨き上げる装置が「ポリッシャー」で、ディスコの世界シェアは7〜8割。磨かれたウエハーは鏡のようにピカピカになる。

半導体ウエハーの直径は15〜30センチメートルある。半導体の後工程では、そこから小さな半導体チップを切り出していく。ディスコは切る装置であるダイサーもつくっていて世界シェアは7〜8割を占める。

このダイシング装置は、マイクロメートル単位で寸法をコントロールしてチップを切り出す。人髪の断面程度の面積のものを35分割できる能力がある。

削る、磨く、切るといった作業では砥石のような工具を製造装置の先端に取り付けて、高速回転させながら対象物を加工していく。ディスコは工具の製造販売も行っており、全出荷額の約2割を占める。工具は消耗品なので製造装置が売れれば売れるほど販売が伸びる。

砥石メーカーとしてスタート

1937年、関家三男が広島県呉市に砥石メーカー・第一製砥所を創業した。当時の呉市には戦艦大和の建造で知られる呉海軍工廠があり、当時のハイテク産業が集結していて砥石をつくる製砥業も栄えていた。しかし、先発の優秀な同業者が多かったために後発の第一製砥所は仕事がとれず、やむなく本社を東京に移転した。

その後、戦後の復興期に電力計メーカーから思いがけない商談が持ち込まれた。電気の使用量を計測するための積算電力計の内部にある磁石の先端を研削、研磨する砥石をつくってほしいというものだった。

同社は技術陣を総動員して砥石の薄型化に取り組み、当時としては驚異的な厚さ1.2ミリメートルの高精度薄型砥石の開発に成功した。これを契機に同社の開発力はぐんぐん向上していく。

「この本社移転と薄型砥石への転換がなければ、現在のディスコの姿はなかったかもしれない」（ディスコ）

砥石メーカーから装置メーカーへ

その後も砥石の薄型化を進め、1968年に厚さ40マイクロメートルの超極薄砥石「ミクロンカット」の開発に成功する。しかし、これで会社が急成長とはならなかった。

ユーザー企業から「加工中に砥石が割れる」というクレームが続出したのだ。じつは砥石に問題があったのではなく、高精度の砥石を使いこなせる製造装置がなかったのが原因だった。しかし、同社が「装置側に問題がある」と説明しても、ユーザーから「砥石が悪い」と言われてしまう。

装置メーカーにディスコの砥石に対応する製造装置の製作を依頼したがうまくいかない。そこで、自ら装置開発に挑戦することを決めた。そして、早くも1970年には切断装置の開発に成功し、販売を開始した。

1969年には、日本の半導体関連企業として初めてシリコン・バレーに進出し、海外展開も積極的に進めた。

そして1974年、アポロ11号が持ち帰った「月の石」の分析のための切断依頼が東京大学よりディスコに届いた。ディスコの「精密に切る」技術が国内外で高く評価されていることを示す出来事だった。

品質にこだわった結果の「内製化」

現在は北米、欧州、アジアなど18カ国に拠点があるが、手がけているのは販売や保守点検など。製品の品質を重視し、開発と製造は国内のみで行っている。

ディスコは品質にこだわった結果、製品をつくる製造装置なども自社でつくる。外部の工作機械メーカーに要望を伝えて、特注で製造装置をつくってもらう企業は多い。だが、ディスコは製造装置や制御用ソフトを社内で開発してしまうのだ。

2016年には工場内で部品などを搬送する無人搬送車（AGV）を、2021年には人の腕のように自由にアームを動かせる多関節ロボットまで開発してしまった。

「わざわざ内製品をつくるのは効率が悪い、余計な費用がかかる」という指摘があるかもしれない。しかし、ディスコによれば「技術者は、自らの力で機械を生み出すことにやりがいを感じる」とのこと。

こうした技術力を重視する姿勢が、ディスコの経営を支えている。

投資関連記事をもっと読む→「脱中国依存」が国策となった「レアアース関連銘柄5選」…南鳥島採掘に向け注目される日本企業の名前

ディスコ（6146）

・本社：東京都大田区

・売上高：3933億円

・純利益：1238億円

・資本金：221億円

・創業年：1937年

・従業員数：5256人

・上場市場：東証プライム

（業績は2025年3月期）

【もっと読む】「脱中国依存」が国策となった「レアアース関連銘柄5選」…南鳥島採掘に向け注目される日本企業の名前