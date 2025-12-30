ジャストミートのコツは手首にあり！アイアン上達テクを解説

スイングするとき「手首を使わずに打て」といわれたことがある人も多いはず。だけど、これは大間違い！「プロは全員手首を使っているからナイスショットが打てるんです」と真弓伸仁コーチ。

上手な手首の使い方をマスターすればボールをジャストミートできるうえに、飛距離や方向性の悩みも即解決！

“振り子素振り”で手首を動かす感覚を養おう

手首の使い方をマスターすればアイアンは簡単になります！

手首を使うとヘッドスピードが簡単に上がる

手首を使わない理由は、フェースの向きを変えたくない意識が強いからです。クラブはヘッドが重いという構造上、振れば自然とフェースが開閉します。フェースターンできなければ飛距離ロスやスライスの原因になりますが、手首を使えばさらにクラブ本来の動きを引き出せるのでボールがつかまりやすくなります。

しかし、アマチュアは手首を固めてしまう人が多く、いきなり「手首を使え」といっても急には無理。そこで、手首を動かせる状態を作ることから始めてください。

まずはクラブを持って手首を支点にして振り子のように振ってみましょう。クラブを地面から浮かせて、肩幅くらいの振り幅で手首を動かしながら振り子のように振ると、手首が動く感覚がわかります。また、手首は腕や体よりも速く動かせる部分。手首を使ったほうがヘッドスピードも上がります。

日常でも使っている手首の動きをスイングに応用！

たとえば……手洗い終わりの水を切るとき

手についた水滴を切るとき、手首を動かさないと手は速く振れない。ゴルフも同じで手首を使えばヘッドスピードが上がる。

手首を使ったほうが…シャロースイングになり飛距離アップ！

手首を使うと引っかけにくく、ヘッドが加速しやすいシャロースイングになる。力が弱い人でも簡単に飛ばせる。

手首を使ったほうが…スイング軌道が安定する！

スピードが出ているなかで手首を使わずに軌道をなぞるのは困難。手首を使って振り子のようにクラブを動かすと、軌道が安定し、再現性が高くなる。

振り子の動きを意識して素振りする

手首を使って振り子運動を行う。この素振りの中での手首の動かし方が正しい動き。軌道も安定するしヘッドも加速させられる。

左腕からヘッドまでを1本にすると、手首が固まって速く振れない。ハンドレートのインパクトにもなりやすく、打点がバラつく原因になる。

手首を使えば右腕が内旋

自然なフェースターンが身につく

自然なフェースターンに加えて、右腕を内旋させるとインパクトゾーンが長くなるため、ミート率が上がる。

グリップを下から支えると手首を使いやすい

グリップは手のひらで握るのではなく、指で下から支えるように握る。強く握りすぎてしまうと手首を自由に動かせない（×）。

ミケルソンは切り返しのときに手首を使って打っている

フィル・ミケルソン

みなさんはPGAツアー通算44勝を誇るフィル・ミケルソンのスイングを見たことがありますか？49歳になった今もなお、ドライバーの飛距離が300ヤードを超える選手です。その秘けつは手首の使い方にあります。上の写真のように、切り返しでシャフトが肩についているように見えますが、この形は手首を使わないとできません。この形を参考に、手首の上手な使い方をマスターしましょう。

最初はボールを打たずに、素振りで形を作ります。切り返すとき、グリップは多少崩れてもいいので、シャフトを右肩につけて、背中の鞘から刀を抜くイメージで思い切り振り抜きましょう。肩に乗っているシャフトに遠心力を働かせ、勢いよく下ろす感じです。

慣れてきたら実際にボールを打ってみましょう。切り返しで手首を上手に使えれば、スイングがブレませんし、飛距離も伸びているはずです。

シャフトを肩に乗せてスタート

シャフトを右肩に乗せた状態からスイング。シャフトを肩につけるのも、手首を固めているとできないことがわかる。

背中から刀を抜くイメージで振り抜く

背中側に背負った鞘から刀を抜くイメージで切り返す。グリップエンドが向いている飛球線後方に力をかけていく。

振り子素振りの手首の感覚を意識してスイング！自然とハンドファーストで打てる（写真左）

両手が難しい人は片手でOK

片手で振るとヘッドの重みや遠心力を引き出す感覚がわかりやすいので、右手1本で「素振り→実際に打つ」流れでやってみよう。

再現性がアップし打点のバラつきが減ってくる

前に進みながら連続打ち

振り子素振りとミケルソンドリルで練習したことを実際のスイングに応用していきます。オススメは「振り子連続打ち」。普段のように１球ずつ打ってもいいのですが、振り子連続打ちをすると手首を動かす感覚が鮮明になるので、手首を使う感覚や動作を素早くマスターできます。

練習場でボールを等間隔に３球並べたら、ボールの手前で振り子素振りをスタート。何度か素振りをしたら、前に進みながらボールを打っていきます。慣れないうちは、ボールに当てることに一生懸命になりミスヒットしてしまうかもしれませんが、繰り返して行うと、再現性がアップ。連続で打っても打点がバラつかなくなります。３球ともしっかり打てるようになったら、１球ずつ手首を使って打ってみましょう。

最初はボールを打たずに素振りを繰り返す

ボールを３球、等間隔で並べたら、手前で振り子素振りをする。素振りで感覚をつかんだら実際にボールを打つ

【1、2球目は軽めに】

1、2球目は手首を使うことを意識しながら軽く打つ。手首を使えば軽く振ってもミートできるし、ボールはしっかり飛んでいく。

【3球目は全力で】

最後の1球はフルスイング。前の2球の手首の動かし方の感覚が残っていると、全力で打っても軌道がブレない。遠心力を最大限に引き出して打とう。

体の動きは最小限にして手首でスイングする

足場が不安定なときも、手首を使った振り子の素振りで体の動きを抑えて打つと、ボールを正確にとらえやすくなる

手首を使わずに打つスイングは、体を大きく動かそうとするので、バランスが崩れてスイングが乱れます。足場の悪い傾斜ではさらにミスショットが増えるでしょう。

しかし、手首を使って打てば体の動きは最小限に抑えられます。手首を使ってもコンパクトなスイングで打てば、軌道は大きくズレません。普段から不安定な足場を想定して、片足立ちで手首を使ったコンパクトスイングの練習がオススメです。

片足で打つ練習が効果的！

足元が不安定な状況を想定して片足打ちを練習しておく。片足でも手首を使って打てば、ボールがきちんと飛ぶことを知っておこう。

いかがでしたか？ 手首を使った打ち方をぜひ実践してみてください！

レッスン＝真弓伸仁

●まゆみ・のぶひと／1975年生まれ、神奈川県出身。09年にUSGTFのティーチング資格を取得。現在は東京都・三鷹の東京ゴルフスタジオでレッスン中。ゴルフが楽しくなるスイング作りに定評がある。

写真＝高橋淳司

協力＝カメリアヒルズカントリークラブ