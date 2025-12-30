きょうは北海道から北陸の日本海側を中心に、ところにより雷を伴い、雪や雨が降るでしょう。北西からの風が強く吹く予想です。一方で、太平洋側はすっきりと晴れるでしょう。沖縄は強い風を伴って雨が降る予想です。

【予想気温】

けさは各地できのうよりも冷え込みが弱くなっています。日中の最高気温は、日本海側の地域はきのうよりも低いですが、太平洋側の地域ではきのうよりも高い予想です。東京は16℃、大阪は15℃と、11月並みの過ごしやすさとなりそうです。日中はダウンが暑く感じられるかもしれません。

＜きょうの各地の予想最高気温＞

札幌 ： ３℃ 釧路： ４℃

青森 ： ７℃ 盛岡： ８℃

仙台 ：１３℃ 新潟：１１℃

長野 ： ８℃ 金沢：１２℃

名古屋：１４℃ 東京：１６℃

大阪 ：１５℃ 岡山：１５℃

広島 ：１５℃ 松江：１２℃

高知 ：１７℃ 福岡：１４℃

鹿児島：１９℃ 那覇：２１℃

【週間予報】

この先は冬型の気圧配置が続く見込みです。北日本から東日本の日本海側では、雪や雨の降る日が多いでしょう。西日本の日本海側も、三が日は雪や雨の降る確率が高い見込みです。一方で、太平洋側では、おおむね晴れる予想です。沖縄では2日までは雨の降る日が続く見込みです。

気温は、あす大みそかから北日本を中心に厳しい寒さとなる見込みです。太平洋側の地域でも三が日は真冬の寒さとなるでしょう。