日本海側を中心に雷を伴った雪や雨 太平洋側はすっきりと晴れ きょうは冷え込み和らぐも…大みそか・三が日は「真冬の寒さ」に
きょうは北海道から北陸の日本海側を中心に、ところにより雷を伴い、雪や雨が降るでしょう。北西からの風が強く吹く予想です。一方で、太平洋側はすっきりと晴れるでしょう。沖縄は強い風を伴って雨が降る予想です。
【予想気温】
けさは各地できのうよりも冷え込みが弱くなっています。日中の最高気温は、日本海側の地域はきのうよりも低いですが、太平洋側の地域ではきのうよりも高い予想です。東京は16℃、大阪は15℃と、11月並みの過ごしやすさとなりそうです。日中はダウンが暑く感じられるかもしれません。
＜きょうの各地の予想最高気温＞
札幌 ： ３℃ 釧路： ４℃
青森 ： ７℃ 盛岡： ８℃
仙台 ：１３℃ 新潟：１１℃
長野 ： ８℃ 金沢：１２℃
名古屋：１４℃ 東京：１６℃
大阪 ：１５℃ 岡山：１５℃
広島 ：１５℃ 松江：１２℃
高知 ：１７℃ 福岡：１４℃
鹿児島：１９℃ 那覇：２１℃
【週間予報】
この先は冬型の気圧配置が続く見込みです。北日本から東日本の日本海側では、雪や雨の降る日が多いでしょう。西日本の日本海側も、三が日は雪や雨の降る確率が高い見込みです。一方で、太平洋側では、おおむね晴れる予想です。沖縄では2日までは雨の降る日が続く見込みです。
気温は、あす大みそかから北日本を中心に厳しい寒さとなる見込みです。太平洋側の地域でも三が日は真冬の寒さとなるでしょう。