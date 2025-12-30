政府は来年4月から、公立小学校の給食を無償にする。自民党、日本維新の会、公明党の合意に沿って自治体への財政支援を予算化した。

決定までの過程を振り返ると、二つの問題点が指摘できる。一つは財源のいいかげんさであり、もう一つは国と地方の不正常な関係だ。他の政策の教訓としたい。

3党は今年2月、給食無償化について「まずは小学校を念頭に2026年度に実現する」と合意した。費用には触れていない。

財源案がまとまったのは、26年度予算の編成が大詰めを迎えた12月に入ってからだ。あまりに遅過ぎる。しかも国と都道府県で折半する内容だったため、寝耳に水の全国知事会が強く反発した。

3党は最終的に都道府県分を含め、全額を国費で賄うと決めた。保護者の所得にかかわらず、自治体に児童1人当たり月額5200円を基準に配分する。新設する交付金と地方交付税を充てる。

財源は依然としてはっきりしない。高市早苗首相は今月の国会で「国の歳出改革や租税特別措置の見直しなどによって捻出することを想定している」と述べた。

改革や見直しで必要な額が確実に捻出できるわけではなく、何より継続して確保できる安定財源ではない。

3党は財源を軽視していたのではないか。都道府県との折半はもちろん、地方交付税を使うのであれば地方と事前に話し合うのが筋だ。

地方交付税は地方の財源である。国や政党の都合で使い道を決めるべきではない。

多額の予算が必要な政策を華々しく打ち出しておきながら、財源の議論は後回しにする。近年、何度も繰り返される国の愚策がまたもあらわになった。

このままでは財政健全化など望むべくもない。新たな政策は具体的な財源や、代わりに減額する事業費とセットで検討してもらいたい。

今回の決定で、全ての小学校給食が無償になるとは限らない。3党が「学校給食費の抜本的な負担軽減（いわゆる給食無償化）」と言い表しているのはそのためだ。

給食費は自治体によって異なる。基準額を超える場合、追加費用は自治体か保護者が負担することになる。

そもそも学校給食の提供方法はさまざまだ。費用が少し高くても、食材の地産地消を重視する自治体がある。地域の食文化を反映した献立は、食育にも活用される。給食も教育の一環だ。

既に無償化や保護者の負担軽減策を独自に実行している自治体も少なくない。

給食のありようを決めるのは国ではない。学校の設置者である自治体だ。費用を含め多様であっていい。

国と地方が対等・協力の関係であることに鑑みれば、国政の政党が自治体の頭越しに給食無償化を進めたことは間違っている。