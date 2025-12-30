大分県日田市の農業者らでつくる日田地域農業経営者会議の研修会が17日、日田市のホテルで開かれ、元西日本新聞社記者の佐藤弘氏（64）が「振り返れば未来〜40年前の番組から何を学ぶ？」と題して講演。農業を取り巻く過去・現在・未来について語った。

同会議は野菜や果樹、花き、畜産などさまざまな品目の農業経営者ら約30人で組織。2004年から各界の有識者を講師に招いて、研修会を開いている。

佐藤氏は西日本新聞社時代、食を通じて社会の在りようを考える連載企画「食卓の向こう側」シリーズを担当。22年に同社を退社後、佐賀県の農民作家、山下惣一さん（故人）の聞き書き「振り返れば未来」で23年に農業ジャーナリスト賞を受賞している。

講演で佐藤氏は、頻発するクマ被害について「農林漁業をおろそかにする近視眼的な政策で、人が里山で暮らせなくなった結果だ」と分析。農業の輸入自由化が叫ばれていた1980年代の討論番組を上映して、自由化を求める消費者側と、環境保全など農業の多面的な役割を主張する農業者の主張を紹介し、現代にも通じるテーマだと強調した。

その上で佐藤氏は「なぜ日本に農業が必要なのかを理解してもらうには、農家は言葉を磨かねばならないのは今も変わらない」と述べた。 （床波昌雄）