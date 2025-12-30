熊本市は引っ越しや死亡などに伴う手続きに必要な申請書について、窓口の職員が来庁者から聞き取りしながら一緒に作成する「書かないワンストップ窓口」を2026年1月22日から導入する。申請書を何枚も書いたり移動したりする手間が省けるようになる。また、窓口の受付時間は現行の午前8時半〜午後5時15分を、午前9時〜午後4時半に短縮する。こちらは2月から実施する。

ワンストップ窓口を導入するのは五つの区役所の区民課窓口。現在は、例えば子どものいる世帯が転入する場合、区民課への転入届、保健こども課での児童手当の手続きなど複数の申請書を手書きで記入している。導入以降は区民課窓口で作成、印刷してもらい、それぞれの申請書の内容を確認、署名して完了となる。

複数の手続きが区民課窓口でまとめてできるため、滞在時間の削減が見込める。今後、各総合出張所および分室への導入や、対象となる手続きの拡充を目指すという。

2月から受付時間が短縮されるのは各区役所の窓口、出張所や本庁の税部門など計36部署。職員の時間外勤務が常態化しているのを解消する狙いだ。現行の受付時間は、職員の勤務時間と重なるため、準備や受付後の事務処理は時間外勤務となっている。

変更後は行政コスト削減につなげる他、研修など窓口の利便性向上や業務改善の時間に当てたい考えだ。

なお繁忙期の3月中旬から4月初旬は、受付時間を午前8時半から午後5時15分まで延長する。（藤崎真二）