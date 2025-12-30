　初詣

　【長崎市】

　諏訪神社　31日午後4時から大はらえ式、引き続き除夜祭。1日午前9時から歳旦祭。5日午前10時から鎮火祭、鎮火神事。

　興福寺　31日午後11時半から除夜の鐘。その後に温かい甘酒を振る舞う。1〜8日は正月花をめでる「新春花あそび」。7日は七草がゆ、11日はぜんざいをそれぞれ午前9時半から200人分振る舞う。

　【諫早市】

　諫早神社　1日午前0時から元旦祭。諫早市のキャラクター「うないさん」のお守り頒布や、うないさん回転焼きの出店も。

　【大村市】

　富松神社　31日午後11時半から除夜祭。1日午前0時から元旦祭、午前1時半ごろ大村獅子舞の奉納。

　【島原市】

　霊丘神社　1日午前0時から歳旦祭。

　【佐世保市】

　亀山八幡宮　31日午後3時から大はらい式、午後4時から除夜祭。1日午前5時から歳旦祭。3日午前9時から元始祭。

　【平戸市】

　亀岡神社　1日午前0時から迎太鼓始、同7時から歳旦祭。3日午後3時から新年祝祭。

　【壱岐市】

　住吉神社　31日午後11時から除夜祭。1日午前7時から歳旦祭。

　【対馬市】

　八幡宮神社　31日午後4時から大はらい式。1日午前11時から歳旦祭。