［長崎県］【長崎の年末年始ガイド】初詣
初詣
【長崎市】
諏訪神社 31日午後4時から大はらえ式、引き続き除夜祭。1日午前9時から歳旦祭。5日午前10時から鎮火祭、鎮火神事。
興福寺 31日午後11時半から除夜の鐘。その後に温かい甘酒を振る舞う。1〜8日は正月花をめでる「新春花あそび」。7日は七草がゆ、11日はぜんざいをそれぞれ午前9時半から200人分振る舞う。
【諫早市】
諫早神社 1日午前0時から元旦祭。諫早市のキャラクター「うないさん」のお守り頒布や、うないさん回転焼きの出店も。
【大村市】
富松神社 31日午後11時半から除夜祭。1日午前0時から元旦祭、午前1時半ごろ大村獅子舞の奉納。
【島原市】
霊丘神社 1日午前0時から歳旦祭。
【佐世保市】
亀山八幡宮 31日午後3時から大はらい式、午後4時から除夜祭。1日午前5時から歳旦祭。3日午前9時から元始祭。
【平戸市】
亀岡神社 1日午前0時から迎太鼓始、同7時から歳旦祭。3日午後3時から新年祝祭。
【壱岐市】
住吉神社 31日午後11時から除夜祭。1日午前7時から歳旦祭。
【対馬市】
八幡宮神社 31日午後4時から大はらい式。1日午前11時から歳旦祭。