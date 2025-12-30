今大会唯一初出場の九州文化学園が、決定力の差で涙をのんだ。前半6分に谷村（3年）のシュートがポストをたたくなど、早い時間に訪れた好機を生かせない。相手の厳しいプレスからボールを奪われ、前半14分、同27分に失点を重ねた。

後半はシュート0本に終わり零封負け。現役時代、Jリーグの福岡や長崎でプレーした有光監督は「『圧倒して勝つ』が目標だった。1点も取れなかったことが何よりも悔しい」と唇をかんだ。

ソフトボールやバレーボールの強豪で知られてきた九州文化学園は、2019年にサッカー部を創部。翌年就任した有光監督の下でボールを保持して主導権を握る戦術を磨き、長崎県大会準々決勝で強豪の国見を破って佐世保市から初の代表校となった。

静岡の強豪相手に攻めの姿勢を貫き、新風は吹かせた。有光監督は「簡単ではない相手との距離間の中で、勇気を持ってビルドアップしてくれた」と選手をたたえる。苦い敗戦もこれから紡ぐ長い歴史の一ページ。主将の松本（3年）は「守備の強度、パススピード、決定機1本を決める力が相手にはあった。次のチームはそこを磨いてほしい」と後輩たちに大会初勝利を託した。 （上岡真里江）