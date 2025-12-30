¡Îº´²ì¸©¡Ï¡Úº´²ì¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï¥¬¥¤¥É¡Û½é·Ø¡¢½éÇä¤ê¡¢½éÅò¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡½é·Ø
¡¡¢¡º´²ì»Ô¡¦º´²Å¿À¼Ò¡¢¾¾¸¶¿À¼Ò¡¡31Æü¸áÁ°10»þ¤«¤é³«±¿¡ÖÉð°Òº×¡×¡¢¸á¸å3»þ¤«¤é¡ÖÂçã±¼°¡×¡£Æ±4»þ¤«¤é¡Ö½üÌëº×¡×¡£1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éÍÕ±£ÂÀ¸ÝÊÝÂ¸²ñ¤Ë¤è¤ëÊôÇ¼±éÁÕ¡£Æ±7»þ¤«¤é¡ÖºÐÃ¶º×¡×¡£4Æü¤Þ¤ÇÈîÁ°Ô¢±î²öÍÕ±£±î·Ý¼Ë¤Ë¤è¤ë±î¤Þ¤ï¤·¤ÎÂçÆ»·Ý¡£
¡¡¢¡º´²ì»Ô¡¦¸î¹ñ¿À¼Ò¡¡1Æü¸áÁ°9»þ¤«¤é¸µÃ¶º×¡£
¡¡¢¡¿Àºë»Ô¡¦¶ûÅÄµÜ¡¡1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤éºÐÃ¶º×¡£
¡¡¢¡µÈÌî¥±Î¤Ä®¡¦ÅìÌ¯»û¡¡31Æü¸á¸å11»þÈ¾¤«¤é½üÌë¤Î¾â¤Ä¤¡£1Æü¸áÁ°11»þ¤«¤é¸µÃ¶¤Þ¤¤¤ê¡£
¡¡¢¡Â¿µ×»Ô¡¦Â¿µ×À»ÉÀ¡¡31Æü¸á¸å11»þÈ¾¤«¤é¤ª²Ð¤¿¤¡£¡Ö¤ª»³¡×¤Ø¤Î²ÐÆþ¤ì¼°¤ÏÆ±45Ê¬¤´¤í¡£1Æü¸áÁ°0»þ¤Î¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¸å¤ËÂ¿µ×¹¦»Ò¤ÎÎ¤»â»ÒÉñ¤Î±éÉñ¡£ÃÝÅôäÆ¤ä¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ë¥é¥¤¥È¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¢¡¾®¾ë»Ô¡¦¿Ü²ì¿À¼Ò¡¡1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¸µÃ¶º×¡£12Æü¸á¸å4»þ¤«¤é¤ª²Ð¤¿¤¿À»ö¡£
¡¡¢¡´ð»³Ä®¡¦Âç¶½Á±»û¡¡31Æü¸á¸å11»þ40Ê¬¤«¤é½üÌë¤Î¾â¡£1Æü¸áÁ°0»þ¤«¤é¿·½Õ³«±¿½ô´êÀ®½¢¤Î½¤Àµ²ñ¡£1¡Á3Æü¤Ï¸áÁ°11»þ¤«¤é¿·½Õ³«±¿¸îËàµ§Åø¡¢¸áÁ°9»þÈ¾¡Á¸á¸å4»þ¤Ë¹ñÊõÅÂ¤Ç¹ñ»ØÄê½ÅÍ×Ê¸²½ºâ¤ÎÊ©Áü¡ÖÂ¿Ê¹Å·¡×¡Ö¹ÌÜÅ·¡×¤òÆÃÊÌ¸ø³«¡£·À±à¤âÌµÎÁ³«±à¤¹¤ë¡£
¡¡½éÇä¤ê
¡¡¢¡¤æ¤á¥¿¥¦¥óº´²ì¡¡1Æü¡¢Ä¾±ÄÅ¹¤ÈÀìÌçÅ¹¸áÁ°9»þ¡¢¥Õ¡¼¥É¥³¡¼¥È¸áÁ°10»þ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó³¹¸áÁ°11»þ¡£Á´´Û¤ÇÊ¡ÂÞÌó1Ëü2000¸Ä¡£1Æü¡Ö¿·½Õ¤æ¤áÊ¡°ú¤¡Ê¶õ¤¯¤¸¤Ê¤·¡Ë¡×¡¢»²²ÃÈñ¤Ï1¿Í1²ó¸Â¤ê1000±ß¡£¤¯¤¸¤ÎÅù¿ô¤Ë±þ¤¸¤Æ¤æ¤á¥¿¥¦¥ó¾¦ÉÊ·ô¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£2Æü¸á¸å3»þ¡¢FMº´²ì¡Öº´²ìÊÛ¹ÖºÂ¸ø³«ÊüÁ÷¡×¡£3Æü¸áÁ°11»þÈ¾¡¢¸á¸å2»þ¡Ö¾®Åç¤è¤·¤ªÇú¾Ð¥¹¥Æ¡¼¥¸¡×¡£4Æü¸áÁ°11»þ¡¢¸á¸å3»þ¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¥·¥ç¡¼¡×¡£¤¤¤º¤ì¤â´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£
¡¡¢¡¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëº´²ìÂçÏÂ¡¡1Æü¸áÁ°9»þ¡£Ê¡ÂÞÂ¿¿ô¡£ÀéËÜ°ú¤ÃêÁª²ñ¡£¸áÁ°9»þ¡¢Àµ¸á¡ÖÂçÏÂÂÀ¸Ý¡×¡£¸áÁ°10»þ¡Ö¿·½ÕÌß¤Þ¤¡×¡¢¸áÁ°11»þ¡¢¸á¸å2»þ¡Ö¿·½ÕÌß¤Ä¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡×¡£ÀèÃå100¿Í¤Ë»ý¤Áµ¢¤êÍÑ¾®Ìß¡Ê»ÔÈÎ¡Ë¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£2Æü´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤ÎÃÖÊª¤òÀèÃå400¿Í¤Ë¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¸áÁ°11»þ¡¢¸á¸å3»þ¡Ö¥¥ß¤È¥¢¥¤¥É¥ë¥×¥ê¥¥å¥¢¥·¥ç¡¼¡×¡£3Æü¸áÁ°11»þ¡¢¸á¸å3»þ¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥¼¥Ã¥Ä¥·¥ç¡¼¡×¡£¤¹¤Ù¤Æ»²²Ã¡¦´ÑÍ÷ÌµÎÁ¡£
¡¡¢¡º´²ì¶Ì²°¡¡2Æü¸áÁ°10»þ¡£Á´´Û¤ÇÊ¡ÂÞ¤¬Ìó3030¸Ä¡£¶Ì²°¿©ÉÊÊ¡ÂÞ600¸Ä¤Ï¸áÁ°8»þÈ¾¤«¤éÆî´ÛÀ¾¸¼´ØATM²£¤ÇÀ°Íý·ôÇÛÉÛ¡Ê1¿Í1¸Ä¸Â¤ê¡Ë¡£¥¯¥ê¥Ë¡¼¥¯Ê¡ÂÞ¡¢»ä¤ÎÉô²°Ê¡ÂÞ¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ë¥ª¡¼¥À¡¼¥¹¡¼¥ÄÊ¡ÂÞ¡Ê¹ñ»ºÉþÃÏ¡¦¤ª»ÅÎ©¾å¤ê1Ãå¡Ë¡¢¿²¶ñÊ¡ÂÞ¡ÊÀ¾Àî¤Î±©ÌÓ³Ý¤±¤Õ¤È¤ó¡Ë¡¢å°ÝßÊ¡ÂÞ¡Ê¥«¥·¥ã¡¼¥ó»º¤Î¥Ú¥ë¥·¥ãå°Ýß¡Ë¡£³ÆÊ¡ÂÞ¸Ä¿ô¸ÂÄê¡£2Æü¤Ï¡ÖÂçÃêÁª²ñ¡×¡£¸áÁ°11»þ¡¢¸á¸å3»þ¡ÖÌß¤Þ¤¡õ¥â¥Ç¥ë¥¦¥©¡¼¥¥ó¥°¥·¥ç¡¼¡×¡£3¡¦4Æü¸á¸å1»þ¡¢3»þÈ¾¡Ö¿·½ÕÌß¤Ä¤¡×¡£Á´´Û¥¯¥ê¥¢¥é¥ó¥¹¥»¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥È¡Ê½ü³°ÉÊ¡¦½ü³°¥Ö¥é¥ó¥É¤¢¤ê¡Ë¡£
¡¡¢¡¥â¥é¡¼¥¸¥åº´²ì¡¡1Æü¡¢¸áÁ°10»þ¡¢¥ì¥¹¥È¥é¥ó³¹¸áÁ°11»þ¡£Á´´Û¤ÇÊ¡ÂÞÂ¿¿ô¡£1Æü¡¢2Æü¸áÁ°10»þ¡Á¸á¸å1»þ¡¢¸á¸å2»þ¡ÖÀéËÜ°ú¤¡×¡£»²²ÃÈñ1000±ß¤Ç1000±ß°Ê¾å¡¢ºÇÂç2Ëü±ß¤Î¥â¥é¡¼¥¸¥åº´²ì¤Ç»È¤¨¤ëÇãÊª·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡£1Æü¸áÁ°11»þ¡¢¸á¸å1»þ¡¢3»þ¡Ö»â»ÒÉñ¡×¡£2Æü¸áÁ°10»þ¡Ö¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤à¤à¤«¤·Í·¤Ó¤Ò¤í¤Ð¡×¡£3Æü¡¢4Æü¸áÁ°10»þ¡¢12·î27Æü¡Á1·î4Æü¤Þ¤Ç¤Î´ÛÆâ¥ì¥·¡¼¥È5000±ß¡Ê¹ç»»²Ä¡Ë¤ÈÊ¡°ú·ô1Ëç¤Ç1²ó¡Ö¤ªÇ¯¶ÌÂçÃêÁª²ñ¡×¡£¥²¡¼¥àµ¡¤ä¿Íµ¤¥É¥é¥¤¥ä¡¼¡¢ÊÆ5¥¥í¤Ê¤É¹ë²Ú·ÊÉÊ¤òÍÑ°Õ¡£12Æü¤Þ¤Ç¥¦¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ð¡¼¥²¥ó¡£¾ÜºÙ¤Ï¸ø¼°HP¤Þ¤Ç¡£
¡¡¢¡Ä»À´¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥¢¥¦¥È¥ì¥Ã¥È¡¡1¡Á4Æü¸áÁ°9»þ¡Ê4Æü¤ÏÆ±10»þ¡Ë¡Á¸á¸å8»þ¡£¡ÖNEW¡¡YEAR¡¡SALE¡×¤ÈÌÃÂÇ¤Á¡¢ºÇÂç80¡ó³ä°ú¤Î¥»¡¼¥ë¤äÊ¡ÂÞÈÎÇä¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡£
¡¡½éÅò
¡¡¢¡¸ÅÅò¸»Àô±ÑÎ¶²¹Àô¡¡3Æü¸áÁ°9»þ¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å480±ß¡¢¾®³ØÀ¸°Ê²¼250±ß¡£ÀèÃå150¿Í¤Ë´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Î¥¿¥ª¥ëÂ£Äè¡Ê1²ÈÂ²¤Ë1Ëç¡Ë¡£
¡¡¢¡·§¤ÎÀî²¹Àô¤Á¤É¤ê¤ÎÅò¡¡1Æü¸áÁ°10»þ¡£3Æü¤Þ¤Ç³ÆÆüÀèÃå50¿Í¤Ë´³»Ù¡Ê¤¨¤È¡Ë¤Î¥¿¥ª¥ëÂ£Äè¡ÊÂç¿Í¤Î¤ß¡Ë¡£¹â¹»À¸°Ê¾å600±ß¡¢¾®Ãæ³ØÀ¸400±ß¡¢6ºÐÌ¤ËþÌµÎÁ¡£
¡¡¢¡º´²ì¤Ý¤«¤Ý¤«²¹Àô¡¡1Æü¸áÁ°8»þ¡Ê4Æü¤Þ¤Ç¡Ë¡£ÆþÍáÎÁ¤Ï4Æü¤Þ¤Ç½ËÆüÎÁ¶â¤ÇÃæ³ØÀ¸°Ê¾å900±ß¡¢¾®³ØÀ¸450±ß¡¢Ì¤½¢³Ø»ù350±ß¡¢2ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡¢¡»°À¥²¹Àô¤ä¤Þ¤Ó¤³¤ÎÅò¡¡1Æü¸áÁ°10»þ¡£1Æü¤Ï¥Õ¥§¥¤¥¹¥Ñ¥Ã¥¯Â£Äè¡Ê¿ôÎÌ¸ÂÄê¡Ë¡£Ãæ³ØÀ¸°Ê¾å650±ß¡¢4ºÐ¡Á¾®³ØÀ¸350±ß¡¢3ºÐ°Ê²¼¤ÏÌµÎÁ¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È
¡¡¢¡º´²ì¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼Å¸¡Ö¤ªÀµ·î¤ò¤¢¤½¤Ö¡×¡¡4Æü¤Þ¤Ç¡¢º´²ì»ÔËÜ¾±Ä®¤ÎÂ¼²¬²°¥®¥ã¥é¥ê¡¼¡£¸©ºß½»¤Î¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¿¤Á¤¬¡Ö¤ªÀµ·î¤ò¤¢¤½¤Ö¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë³¨²è¤äÎ©ÂÎºîÉÊ¤Ê¤É¤òÅ¸¼¨¡£Æþ¾ìÌµÎÁ¡£¸µÆüµÙ¤ß¡£
¡¡¢¡¿·½Õ¤ªÀµ·î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡¿Àºë»Ô¡¢µÈÌî¥±Î¤Ä®¤ÎµÈÌî¥±Î¤Îò»Ë¸ø±à¡£1Æü¸áÁ°11»þ¡¢Åì¸ý¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÇÏÂÂÀ¸Ý½éÂÇ¤Á¤È´Å¼ò¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡ÊÀèÃå100¿Í¡Ë¡£2Æü¸áÁ°10»þ¡¢À¾¸ýÂç·¿µÙ·Æ½ê¤Ç¸ø±à»ºÀÖÊÆ¤Çºî¤Ã¤¿¡Ö¤ª¤«¤ºÌ£Á¹¡×¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡ÊÀèÃå200ÁÈ¡Ë¡£1¡Á4Æü¤Ï¡ÖÌïÀ¸¤¯¤é¤·´Û¡×¤ÇÃò¹þ¤ßÂÎ¸³¡ÊÂÎ¸³ÎÁ1000¡Á3000±ß¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡¢¡º´²ì¾ëËÜ´Ý¤Î¤ªÀµ·î¡¡º´²ì»Ô¾ëÆâ¤Îº´²ì¾ëËÜ´ÝÎò»Ë´Û¡£2Æü¸áÁ°10»þ¤È¸á¸å1»þÈ¾¡¢½ñ¤½é¤á¤ÈÂü¡Ê¤¿¤³¡Ë¤Å¤¯¤êÂÎ¸³¡£»²²ÃÈñ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â100±ß¡£2Æü¸áÁ°11»þ¡¢½ñ²È¤Îºä¸ýÌ´°Í¤µ¤ó¤ÎÂçÉ®½ñ¤¡£2Æü¤È3Æü¸áÁ°9»þÈ¾¡Á¸á¸å4»þ¡¢ÅêÀð¶½¤Ê¤É¤ÎÀÎÍ·¤Ó¥³¡¼¥Ê¡¼¤È¥«¥ë¥¿Í·¤Ó¡£
¡¡¢¡¿ÀÌî¸ø±à¤³¤É¤âÍ·±àÃÏ¤ªÀµ·î¥¤¥Ù¥ó¥È¡¡º´²ì»Ô¿À±à¤Î¿ÀÌî¸ø±à¤³¤É¤âÍ·±àÃÏ¡£2Æü¤È3Æü¸áÁ°11»þ¡¢¤ª¤·¤ë¤³¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡Ê³ÆÆüÀèÃå100¿Í¡Ë¡£2Æü¤È3Æü¸á¸å1»þ¡¢¥Ó¥ó¥´Âç²ñ¡Ê³ÆÆüÀèÃå100¿Í¡¢»²²ÃÈñ500±ß¤Ç¡¢Àµ¸á¤«¤é¥«¡¼¥É¤òÈÎÇä¡Ë¡£2¡Á5Æü¸á¸å2»þ¡¢º£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÂçÀ¼¤Ç¶«¤Ö¡Ö¿·Ç¯ÊúÉé¥·¥ã¥¦¥È¡×¡Ê³ÆÆüÀèÃå20¿Í¡¢»²²ÃÌµÎÁ¡Ë¤ÈÆ±¸á¸å3»þ¡¢¿Æ»Ò¤ÇÉ÷Á¥¤ò¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¤ë¡Ö¤â¤Á¡ª¡¡¤Õ¤¯¤é¤Þ¤»¡×¡ÊÆ±¡Ë¡£
¡¡¢¡¹¾ËÌÄ®¡¦½éÆü¤Î½ÐÅÐ»³¡¡1Æü¡¢Æ±Ä®¾å¾®ÅÄ¤Î²Ö»³µå¾ì¤Ë½¸¹ç¡£¸áÁ°7»þ22Ê¬¤´¤í¤ÎÆü¤Î½Ð¤Ë¤¢¤ï¤»¤ÆÉ¸¹âÌó200¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÇòÌÚ¥Ñ¥Î¥é¥Þ¹¦±à¤Þ¤ÇÅÐ¤ë¡£